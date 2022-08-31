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Haberler Galeri Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray'da Mauro Icardi için büyük gün! Asıl bomba ise Bundesliga'dan...
Giriş Tarihi: 31.08.2022 08:10 Güncelleme Tarihi: 31.08.2022 08:10

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray'da Mauro Icardi için büyük gün! Asıl bomba ise Bundesliga'dan...

Transferin bitmesine günler kala Galatasaray'dan son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Yönetim, Mauro Icardi'den gelecek cevabı bekliyor. Sevilla ile görüşen Arjantinli golcünün menajeri ve eşi Wanda Nara, anlaşma sağlanamazsa rotayı Türkiye'ye çevirecek. Fransız basını, G.Saray'ın yanı sıra Trabzonspor'un da Icardi için devreye girdiğini yazdı. Bu arada Galatasaray transferde asıl bombayı ise Bundesliga'da forma giyen yıldızla patlatmayı planlıyor. İşte son dakika haberinin detayları...

MEHMET ÖZCAN
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray’da Mauro Icardi için büyük gün! Asıl bomba ise Bundesliga’dan...

Transferin bitmesine günler kala Galatasaray'dan son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Yönetim, Mauro Icardi'den gelecek cevabı bekliyor. Sevilla ile görüşen Arjantinli golcünün menajeri ve eşi Wanda Nara, anlaşma sağlanamazsa rotayı Türkiye'ye çevirecek. Fransız basını, G.Saray'ın yanı sıra Trabzonspor'un da Icardi için devreye girdiğini yazdı. Bu arada Galatasaray transferde asıl bombayı ise Bundesliga'da forma giyen yıldızla patlatmayı planlıyor. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray’da Mauro Icardi için büyük gün! Asıl bomba ise Bundesliga’dan...

Galatasaray'da Mauro Icardi transferinde artık kritik sürece girildi. Sarı-Kırmızılılar, 3 milyon Euro önerip kalan 5 milyon Euro'luk yıllık ücretini PSG'nin karşılayacağı kiralama teklifini yaptı.

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Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray’da Mauro Icardi için büyük gün! Asıl bomba ise Bundesliga’dan...

Ancak Arjantinli oyuncu için asıl hedef İngiltere, İspanya ve İtalya... Menajeri ve eşi Wanda Nara bu ülkelerden takımlarla görüşürken en önde gelen aday ise Sevilla.

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray’da Mauro Icardi için büyük gün! Asıl bomba ise Bundesliga’dan...

Avrupa'da yarın bitecek olan transfer döneminde İcardi anlaşma sağlayamazsa bu kez rotası Türkiye'ye dönecek.

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray’da Mauro Icardi için büyük gün! Asıl bomba ise Bundesliga’dan...

Fransız basını, G.Saray'ın yanı sıra Trabzonspor'un da İcardi için devreye girdiğini yazarken, her iki ekibin de yarın yapılacak son gün görüşmelerine odaklandığını vurguladı.

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