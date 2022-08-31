Transferin bitmesine günler kala Galatasaray'dan son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Yönetim, Mauro Icardi'den gelecek cevabı bekliyor. Sevilla ile görüşen Arjantinli golcünün menajeri ve eşi Wanda Nara, anlaşma sağlanamazsa rotayı Türkiye'ye çevirecek. Fransız basını, G.Saray'ın yanı sıra Trabzonspor'un da Icardi için devreye girdiğini yazdı. Bu arada Galatasaray transferde asıl bombayı ise Bundesliga'da forma giyen yıldızla patlatmayı planlıyor. İşte son dakika haberinin detayları...