Son dakika Galatasaray transfer habeleri: Galatasaray, hem Mauro Icardi hem de PSG ile anlaştı. 1 yıl kiralanacak 29 yaşındaki futbolcuya 3.5 milyon Euro maaş ödenecek. Icardi bu hafta içi İstanbul'a gelip imzayı atacak. Arjantinli forvetin transferinde mutlu sona ulaşan sarı-kırmızılılar, transferin son günlerinde iki yıldız oyuncuyu daha kadrosuna katmak için girişimlerini hızlandırdı. Galatasaray, bu transferleri kiralık formülüyle bitirmek istiyor. İşte transfer haberinin tüm ayrıntıları...