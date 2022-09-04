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Haberler Galeri Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray'dan Icardi'yi gölgede bırakacak transfer! 2 milli yıldız için girişimler başladı...
Giriş Tarihi: 04.09.2022 11:55 Güncelleme Tarihi: 04.09.2022 11:55

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray'dan Icardi'yi gölgede bırakacak transfer! 2 milli yıldız için girişimler başladı...

Son dakika Galatasaray transfer habeleri: Galatasaray, hem Mauro Icardi hem de PSG ile anlaştı. 1 yıl kiralanacak 29 yaşındaki futbolcuya 3.5 milyon Euro maaş ödenecek. Icardi bu hafta içi İstanbul'a gelip imzayı atacak. Arjantinli forvetin transferinde mutlu sona ulaşan sarı-kırmızılılar, transferin son günlerinde iki yıldız oyuncuyu daha kadrosuna katmak için girişimlerini hızlandırdı. Galatasaray, bu transferleri kiralık formülüyle bitirmek istiyor. İşte transfer haberinin tüm ayrıntıları...

MEHMET ÖZCAN
SPOR SERVİSİ
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray’dan Icardi’yi gölgede bırakacak transfer! 2 milli yıldız için girişimler başladı...

Son dakika Galatasaray transfer habeleri: Galatasaray, hem Mauro Icardi hem de PSG ile anlaştı. 1 yıl kiralanacak 29 yaşındaki futbolcuya 3.5 milyon Euro maaş ödenecek. Icardi bu hafta içi İstanbul'a gelip imzayı atacak. Arjantinli forvetin transferinde mutlu sona ulaşan sarı-kırmızılılar, transferin son günlerinde iki yıldız oyuncuyu daha kadrosuna katmak için girişimlerini hızlandırdı. Galatasaray, bu transferleri kiralık formülüyle bitirmek istiyor. İşte transfer haberinin tüm ayrıntıları...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray’dan Icardi’yi gölgede bırakacak transfer! 2 milli yıldız için girişimler başladı...

Galatasaray, uzun süredir kadrosuna katmak için büyük çaba harcadığı Mauro Icardi'nin transferinde amacına ulaştı…

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Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray’dan Icardi’yi gölgede bırakacak transfer! 2 milli yıldız için girişimler başladı...

Sarı-kırmızılı kulüp, Arjantinli forvet ve kulübü Paris Saint-Germain ile tüm görüşmeleri tamamladı. Eşi ve menajeri olan Wanda Nara'nın işleri nedeniyle Miami'de olan 29 yaşındaki oyuncunun, bu hafta içinde İstanbul'a gelerek bir yıllık sözleşme imzalayacağı öğrenildi.

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray’dan Icardi’yi gölgede bırakacak transfer! 2 milli yıldız için girişimler başladı...

MAAŞIN KALANINI PSG VERECEK

Kiralık olarak transfer edilecek tecrübeli futbolcunun 8 milyon Euro'luk maaşının 3.5 milyon Euro'sunu Galatasaray ödeyecek. Kalan kısmını PSG karşılayacak.

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray’dan Icardi’yi gölgede bırakacak transfer! 2 milli yıldız için girişimler başladı...

Bu gelişmeler yaşanırken Başkan Dursun Özbek, İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı ve İTO bünyesinde görev alan Galatasaraylı meclis ve komite üyeleri ile buluştuğu kahvaltıda bu konuya temkinli yaklaştı.

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