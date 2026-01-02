Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Acılarla dolu bir hayat, unutulmaz filmler…Ferdi Tayfur’u aslında kim seslendirmiş?

2 Ocak'ta aramızdan ayrılan Ferdi Tayfur, rol aldığı filmlerle milyonların kalbine dokunmuştu. Hayatı kadar filmleri de hüzün dolu olan sanatçının, beyaz perdedeki sesiyle ilgili çok az kişinin bildiği bir gerçek var. Meğer Ferdi Tayfur'u filmlerinde seslendiren isim bambaşkaymış. Bu detayı öğrendiğinizde siz de en az herkes kadar şaşıracaksınız.

Milyonlarca insanın gönlünde taht kuran Arabesk müziğin unutulmaz ismi Ferdi Tayfur, geçtiğimiz yıl 2 Ocak hayatını kaybetti. Tayfur sesi bir çok kadar filmiyle de hafızalara kazınmıştı.

Tayfur'un oynadığı en unutulmaz filmlerden biri de Huzurum Kalmadı...

Ferdi Tayfur ve Serpil Çakmaklı'nın oynadığı 1980 yıl yapımı film, bir dönem yediden yetmişe herkesi derinden etkilemişti.

Hayatı da en az filmleri kadar acı dolu olan Ferdi Tayfur'u Huzum Kalmadı filminde bakın kim seslendirdiğini biliyor muydunuz?

Ferdi Tayfur'a en çok yakışan ses tabi ki Esen Günay'ın sesiydi. Bu eşleşmeyi Natuk Baytan yapmıştı ve onun en güzel işlerinden biriydi bu.

İşte bugüne kadar filmlerde başta Ferdi Tayfur olmak üzere Kadir İnanır, Ayhan Işık, Orhan Gencebay ve Yılmaz Güney'i seslendiren düblaj sanatçısı Esen Günay...

TEK RESMİ EVLİLİK YAPTI

Sanatçı, Ferdi Tayfur, 1974 yılında Zeliha Turanbayburt ile evlendi. Zeliha Turanbayburt, Ferdi Tayfur'un gençlik yıllarında hayatına girdi ve sanatçının ilk ve tek resmi nikanlı eşi oldu.

Çiftin, Tuğba Dınız ve Funda Doğrul adında iki kızı doğdu. Ferdi Tayfur, "Kalan ömrümü onunla geçirmek istiyorum" diyerek 2010 yılında Zeliha Turanbayburt ile tekrardan bir araya geldi.

Ölümü herkesi derinden yaralayan Ferdi Tayfur'un gözlerden uzakta büyüttüğü en küçük oğlu Ferdi Taha Tayfur'dan doğum gününde duygusal bir paylaşım geldi.

'SENSİZ İLK DOĞUM GÜNÜM'

17. yaşına giren Ferdi Taha Tayfur, babasız kutladığı ilk doğum gününde babasıyla fotoğraflarını takipçileriyle paylaşarak, şu sözleri kullandı:

"Canım babam, sensiz geçirdiğim ilk doğum günüm bugün. Bu doğum günümde yanımda olamadığın için çok üzgünüm ama bu 17 yılımı seninle beraber dolu dolu yaşadığım için de bir o kadar huzurluyum.

"BENİM ÇOK UĞRAŞTIN"

Beni şu zamana kadar hep büyük adam olmam için yetiştirdin, ismine yakışır bir evlat ve izinden gidebilecek bir müzisyen olmam için çok uğraştın"

"SANA SÖZ VERİYORUM"

"Bu çabalarını boşa çıkartmayacağıma ve senin bayrağını en ön safta en güzel şekilde dalgalandıracağıma söz veriyorum. Seni çok seviyorum. Yattığın yer incitmesin, nurlar içinde uyu aslan babam"

Öte yandan cenaze töreninde yaşanan kavgayla adından söz ettiren Ferdi Tayfur'un küs olduğu kızı şarkıcı Tuğçe Tayfur ise babasının ölümünün ardından ilk kez bu paylaşımı yapmıştı.

''BABAM BANA SON KEZ TEBESSÜM ETTİ''

''Babamı böyle hatırlayın. Gözlerinin içi gülerken, mutlu, hayat dolu… O benim ve kardeşlerim kadar belki daha fazla sizlerin babası oldu. O arabeskin prensi değil KRAL'ıydı. İlk yaşadığı hastalıktan sonra sizlerin karşısına çıkmak istemedi "hayranlarım beni filmlerimdeki kliplerimdeki gibi hatırlasın" dedi ve invizaya çekildi. O yüzden son görüntüleri medyaya yansısın istemezdi, eminim siz de emin olun. Benim babamla anılarımı anlatmaya defterler yetmez. Biliyorum ki bir açıklama istiyorsunuz. Size sadece şunu diyebilirim ki babam bana son kez tebessüm etti, ben babamın yanakları al al yüzünde tebessümüyle vedalaşıp, uğurladım onu. Babamın bana yaptığı son babalığı anlatmayı çok isterdim.. Belki bir gün….Şimdi onun ihtiyacı olan tek şey DUA..''

Öte yandan 33 yıllık eski hayat arkadaşı Necla Nazır, Tayfur'un ardından şu ifadeleri kullanmıştı:

'RABBİM KANDİLDE ALDI'

Nazır, "Çok üzgünüm, 33 yıllık hayat arkadaşım ve çocuğumun babasıydı. Gerçekten çok üzgünüm, nurlarda yatsın. Rabbim onu Regaip Kandili'nde yanına aldı, demek ki kıymetli biriymiş" ifadelerini kullanmıştı.

Tayfur'un başarılı müzik yolculuğu kadar özel hayatı da şu sıralar gündemde...

Ferdi Tayfur, kızının annesi ve 33 yıllık eski hayat arkadaşı Necla Nazır'la yaşadığı büyük aşkla da iz bıraktı.

Ölümünün ardından Tayfur'un özel hayatı ve geçmiş yıllarda verdiği röportajlar da dikkat çekmeye başladı.

TANIŞMA HİKAYELERİ FİLM GİBİ...

Ferdi Tayfur ile Necla Nazır aşkının nasıl başladığını biliyor muydunuz?

Necla Nazır katıldıkları bir televizyon programında Ferdi Tayfur ile ilk aşkın tohumlarının nasıl atıldığını bu sözlerle anlattı:

"Aslında ben ilk Hulki Saner beni çağırdığında dedi ki Neclacım ben bir müzikal film yapacağım. Ferdi Tayfur diye birisi oynayacak.

Yani ben hiç şarkıcı olduğunu düşünmedim. Bir tiyatro sanatçısı gibi geldi.

Tiyatro kökenli gibi geldi bana. Dedim ki Hulki bir tiyatro sanatçısı mı hayır hayır dedi şarkı söylüyor Çeşme diye de bir plağı var.

"ÇOK ENTERESAN BİR ŞEY OLMUŞTU"

Peki ben kendisini nasıl göreceğim dedim. Posteri var dedi. Ben Ferdi Beyi ilk posterinden gördüm ve çok enteresan bir şey olmuştu orada. Temel Gürsu da oradaydı. Allah Allah Ferdi Beyin böyle posterine baktım dedim ki ya Hulki Bey amca bir şeye dikkat ettiniz mi dedim.

"FERDİ'YE İLK ELEKTRİĞİM..."

Ferdi beyin gözlerinde aşk var. Hulki bey amca şöyle gözlüğünü kaldırdı. Gitti baktı doğru söylüyor bu kız dedi. Bu çocuğun gözlerinde aşk var dedi. Benim Ferdi'ye ilk elektriğim bu posterle oldu."

Ferdi Tayfur da yıllar önce verdiği bir röportajda eski eşi için neler söylemişti?

"ONUN RUHU BENDEN AYRILMAZ"

Onlar her zaman mutlu. 30 sene birlikte yaşamış insanlarız. Ben ondan ayrılsam, onun ruhu benden ayrılmaz. 30 yıl, kolay mı bir günde bitsin? Evlerimiz arasında da zaten 500 metre var.