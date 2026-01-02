Haberler
Galeri
Acılarla dolu bir hayat, unutulmaz filmler…Ferdi Tayfur’u aslında kim seslendirmiş?
Giriş Tarihi: 02.01.2026 13:55
Güncelleme Tarihi: 02.01.2026 13:56
Acılarla dolu bir hayat, unutulmaz filmler…Ferdi Tayfur’u aslında kim seslendirmiş?
2 Ocak'ta aramızdan ayrılan Ferdi Tayfur, rol aldığı filmlerle milyonların kalbine dokunmuştu. Hayatı kadar filmleri de hüzün dolu olan sanatçının, beyaz perdedeki sesiyle ilgili çok az kişinin bildiği bir gerçek var. Meğer Ferdi Tayfur'u filmlerinde seslendiren isim bambaşkaymış. Bu detayı öğrendiğinizde siz de en az herkes kadar şaşıracaksınız.