Afra Saraçoğlu'nun karda dans ettiği anlar sosyal medyayı salladı! Hayranları bu eğlenceli görüntülere bayıldı!
Giriş Tarihi: 03.01.2026 11:57
Güncelleme Tarihi: 03.01.2026 12:04
atv ekranlarının merakla beklenen projesi A.B.İ. dizisiyle ekrana dönmeye hazırlanan Afra Saraçoğlu'nun, yakın arkadaşıyla yaptığı kar dansı sosyal medyayı salladı. Neşeli halleriyle dikkat çeken oyuncunun bu görüntüleri kısa sürede büyük ilgi gördü.