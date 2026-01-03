Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Giriş Tarihi: 03.01.2026 11:57 Güncelleme Tarihi: 03.01.2026 12:04

Afra Saraçoğlu'nun karda dans ettiği anlar sosyal medyayı salladı! Hayranları bu eğlenceli görüntülere bayıldı!

atv ekranlarının merakla beklenen projesi A.B.İ. dizisiyle ekrana dönmeye hazırlanan Afra Saraçoğlu'nun, yakın arkadaşıyla yaptığı kar dansı sosyal medyayı salladı. Neşeli halleriyle dikkat çeken oyuncunun bu görüntüleri kısa sürede büyük ilgi gördü.

Güzelliğiyle ve oyunculuktaki başarısıyla tüm dikkatleri üzerine çeken Afra Saraçoğlu, şimdilerde 'A.B.İ.' dizisiyle tekrar izleyici karşısına çıkmak için gün sayıyor.

Şu sıralar izleyiciyle yeniden buluşmanın tatlı heyecanını yaşayan güzeller güzeli yıldız, sosyal medyada yine gündem oldu.

28 yaşındaki Saraçoğlu, son olarak yakın arkadaşı Yeşim Yeşilçimen ile birlikte karda eğlendiği dans videosuyla gündeme geldi.

Neşeli halleriyle dikkat çeken oyuncunun bu görüntüleri kısa sürede sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Hayranları, paylaşıma binlerce beğeni ve yorum yağdırdı.

Afra Saraçoğlu ve yakın arkadaşı Yeliz Yeşilçimen'in dansı sosyal medyada gündem oldu | Video

Öte yandan Afra Saraçoğlu'nun annesi aynı zamanda kızının kariyer yolculuğunda en önemli adımı atan isim.

ANNESİ ÖZCAN DENİZ'E MESAJ ATTI
Ünlü müzisyen ve oyuncu Özcan Deniz, bir gün başlayacakları film projesi için Nurgül Yeşilçay ile fotoğrafını paylaşıyor.

Fotoğrafa "Başladık biz" notu düşen Deniz'e, Saraçoğlu'nun annesi sosyal medya üzerinden mesaj atıyor.

İkinci Şans (2016) adlı filmde Yeşilçay'ın kızını oynaması için renkli gözlü bir kız arayışında olan Deniz'e gelen bu mesaj ise Saraçoğlu'nun hayatını değiştiriyor.

İşte Afra Saraçoğlu'nun ve sizler için derlediğimiz diğer ünlü isimlerin anneleri…

AFRA SARAÇOĞLU VE ANNESİ

AFRA SARAÇOĞLU VE ANNESİ

ŞERİF SEZER

ŞERİF SEZER VE KIZI DENİZ ARNA

TUBA BÜYÜKÜSTÜN

TUBA BÜYÜKÜSTÜN-HANDAN BÜYÜKÜSTÜN

YASEMİN ALLEN VE SUNA YILDIZOĞLU

DEMET EVGAR VE ANNESİ

PELİN KARAHAN VE ANNESİ

NESRİN CAVADZADE VE ANNESİ

ALİNA BOZ

ALİNA BOZ VE ANNESİ OLGA BOZ

NESLİHAN ATAGÜL

NESLİHAN ATAGÜL VE ANNESİ

SERENAY SARIKAYA

SERENAY SARIKAYA VE ANNESİ ÜMRAN SEYHAN

SERENAY SARIKAYA VE ANNESİ ÜMRAN SEYHAN