Aracıyla restorana girmişti...Cahit Berkay ilk kez konuştu! "Yılın son günü benim için olaylı geçti"
Giriş Tarihi: 02.01.2026 12:50
Güncelleme Tarihi: 02.01.2026 13:03
Moğollar müzik grubunun kurucularından müzisyen Cahit Berkay, İstanbul Esenyurt'ta otomobilinin kontrolünü kaybederek restoranın cam duvarını kırıp içeriye girmişti. Ünlü müzisyen sosyal medya hesabından konuyla ilgili açıklama yaptı.