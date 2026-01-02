Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Aracıyla restorana girmişti...Cahit Berkay ilk kez konuştu! "Yılın son günü benim için olaylı geçti"
Giriş Tarihi: 02.01.2026 12:50 Güncelleme Tarihi: 02.01.2026 13:03

Aracıyla restorana girmişti...Cahit Berkay ilk kez konuştu! "Yılın son günü benim için olaylı geçti"

Moğollar müzik grubunun kurucularından müzisyen Cahit Berkay, İstanbul Esenyurt'ta otomobilinin kontrolünü kaybederek restoranın cam duvarını kırıp içeriye girmişti. Ünlü müzisyen sosyal medya hesabından konuyla ilgili açıklama yaptı.

  • ABONE OL
Aracıyla restorana girmişti...Cahit Berkay ilk kez konuştu! Yılın son günü benim için olaylı geçti

Kaza saat 15.00 sıralarında, Osmangazi Mahallesi Hadımköy Yolu Caddesi'nde meydana geldi. Cahit Berkay kullandığı 34 MZC 529 plakalı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Aracıyla restorana girmişti...Cahit Berkay ilk kez konuştu! Yılın son günü benim için olaylı geçti

RESTORANA GİRDİ

Kaza Berkay'ın yemek yemek için caddede bulunan restorana gittiği sırada meydana geldi. Berkay'ın kullandığı otomobil restorana girerek durabildi. Berkay kazayı hafif sıyrıklarla atlatırken kaza sırasında otomobilin çarptığı garson ise yaralandı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Aracıyla restorana girmişti...Cahit Berkay ilk kez konuştu! Yılın son günü benim için olaylı geçti

2 KİŞİ YARALANDI

Diğer yandan restoranda hasar meydana geldi. Kazanın ardından Cahit Berkay ve yaralanan garson, ihbar üzerine olay yerine gelen ambulansla tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.

Aracıyla restorana girmişti...Cahit Berkay ilk kez konuştu! Yılın son günü benim için olaylı geçti

KAZA ANI KAMERADA

Olay yerine sevk edilen polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı. İncelemelerin ardından Berkay'ın aracı çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı. Kaza anı restoranın güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde Cahit Berkay idaresindeki aracın restorana girdiği ve garsona çarparak yaralanmasına neden olduğu anlar görülüyor.

Aracıyla restorana girmişti...Cahit Berkay ilk kez konuştu! Yılın son günü benim için olaylı geçti

İşletmenin müdürü Metin Bozacı, "Bir ses duydum ve baktım Cahit Bey'in arabası içeride. Ne olduğunu anlamadım, yere düştüm, garson arkadaşa vurdu. (Berkay) Kazaya dair hiçbir şey hatırlamıyordu. Ben de şoktaydım." dedi.

Aracıyla restorana girmişti...Cahit Berkay ilk kez konuştu! Yılın son günü benim için olaylı geçti

Cahit Berkay, sosyal medya hesabından konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

Aracıyla restorana girmişti...Cahit Berkay ilk kez konuştu! Yılın son günü benim için olaylı geçti

"Yılın son günü benim için olaylı geçti. Malumunuz talihsiz bir kaza geçirdim. 'Geçmiş olsun' diye arayan, mesaj atan herkese teşekkürler. Ben iyiyim ama en önemlisi restoran çalışanı Uğur Oktay kardeşimin de iyi olması. Müsaadenizle güzel dileklerinizi onun adına kabul ediyorum. Herkese kazasız belasız bir yıl diliyorum"