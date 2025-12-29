Türkiye'nin en iyi haber sitesi
"Beklenenden çok farklı bir işle geliyoruz" A.B.İ. dizisindeki oyuncu Buse Arslan'dan samimi açıklama

Atv ekranlarının yeni dizisi A.B.İ. için geri sayım sürerken, dizide rol alan Buse Arslan'dan projeye dair merak uyandıran açıklamalar geldi. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Arslan, izleyiciyi şaşırtacak bir işle geldiklerini söylerken, projeye ve rolüne dair samimi ifadeler kullandı.

EVREN ABDULLAHOĞLU
Atv'nin fenomen dizisi 'Kuruluş Orhan'da 'Cerkutay Bey' karakterine hayat veren Çağrı Şensoy, yılbaşı partisine eşi Buse Arslan ile birlikte katıldı. 2025'in kendileri için çok güzel geçtiğini belirten Şensoy, "Bizim için heyecan dolu bir yıldı, kızımız dünyaya geldi. Çok çalıştık, koşturduk ama çok güzel anılar biriktirdik" dedi. Projelerin devam ettiğini belirten Şensoy, 7 yıldır yer aldığı dizide yoluna devam ettiğini belirtti.



Atv ekranlarının merakla beklenen dizisi 'A.B.İ.'de rol alacak olan Buse Arslan projeyle ilgilide şu açıklamayı yaptı:

"Beklenenden çok farklı bir işle geliyoruz. İzleyici Kenan İmirzalıoğlu'nu bugüne kadar izlediğimiz rollerinden bambaşka bir halde görecek. Toplumsal duyarlılığı ve güçlü bir hikâyesi olan çok güzel bir proje geliyor!"