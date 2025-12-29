"Beklenenden çok farklı bir işle geliyoruz" A.B.İ. dizisindeki oyuncu Buse Arslan'dan samimi açıklama

Atv'nin fenomen dizisi 'Kuruluş Orhan'da 'Cerkutay Bey' karakterine hayat veren Çağrı Şensoy, yılbaşı partisine eşi Buse Arslan ile birlikte katıldı. 2025'in kendileri için çok güzel geçtiğini belirten Şensoy, "Bizim için heyecan dolu bir yıldı, kızımız dünyaya geldi. Çok çalıştık, koşturduk ama çok güzel anılar biriktirdik" dedi. Projelerin devam ettiğini belirten Şensoy, 7 yıldır yer aldığı dizide yoluna devam ettiğini belirtti.







