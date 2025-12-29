Haberler
"Beklenenden çok farklı bir işle geliyoruz" A.B.İ. dizisindeki oyuncu Buse Arslan'dan samimi açıklama
Giriş Tarihi: 29.12.2025 06:58
Güncelleme Tarihi: 29.12.2025 06:59
Atv ekranlarının yeni dizisi A.B.İ. için geri sayım sürerken, dizide rol alan Buse Arslan'dan projeye dair merak uyandıran açıklamalar geldi. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Arslan, izleyiciyi şaşırtacak bir işle geldiklerini söylerken, projeye ve rolüne dair samimi ifadeler kullandı.