Haberler
Galeri
Berk Oktay minik kızı Mira Milena ile karın tadını böyle çıkardı! Baba kızın eğlenceli anlarına beğeni yağdı
Giriş Tarihi: 03.01.2026 15:43
Güncelleme Tarihi: 03.01.2026 15:46
Berk Oktay minik kızı Mira Milena ile karın tadını böyle çıkardı! Baba kızın eğlenceli anlarına beğeni yağdı
Oyuncu çift Berk Oktay ile Yıldız Çağrı Atiksoy, uyumlu evlilikleriyle dikkat çekmeye devam ediyor. İstanbul'u beyaza bürüyen kar yağışını fırsat bilen Berk Oktay, minik kızı Mira Milena ile birlikte dışarı çıkarak karın keyfini doyasıya yaşadı.