Beşiktaşlı yıldızla evlilik yolunda! Bilge Yenigül "4 katlı aşk yuvası" için kesenin ağzını açtı!

Giriş Tarihi: 26.12.2025 06:31 Güncelleme Tarihi: 26.12.2025 06:44

Sosyal medyada paylaştığı her adım olay olan Bilge Yenigül'den takipçilerini heyecanlandıran yeni hamle! Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu Cengiz Ünder'le iki yıldır gözlerden uzak sürdürdüğü ilişkisini evliliğe taşıyan ünlü fenomen, tektaşını takar takmaz kolları sıvadı. Dört katlı villada başlayan gizemli dönüşüm ve arkadaşlarıyla çıktığı alışveriş turu, "düğün yaklaşıyor mu?" sorusunu yeniden gündeme getirdi…

MERVE YURTYAPAN
Ünlü sosyal medya fenomeni Bilge Yenigül, Beşiktaşlı futbolcu Cengiz Ünder ile 2 yıldır aşk yaşıyor.

Geçtiğimiz ay tektaşını takan Yenigül, şu sıralar evlilik hazırlığı yapıyor.

4 katlı villada yaşayan çift, yavaş yavaş evi dönüştürmeye başladı. Yenigül, arkadaşlarıyla alışveriş turuna çıkıp ev için özel eşyalar bakıyor.

Ünlü oyuncu Begüm Öner, kendisi gibi oyuncu olan Ceyhun Fersoy ile 2015 yılında birlikte rol aldıkları dizi setinde filizlenen aşklarını zamanla evliliğe taşıyarak mutlu bir birlikteliğe imza atmıştı.

Geçtiğimiz aylarda ilk çocuklarını kucaklarına alma hazırlığında olan çiftin paylaşımları dikkat çekmişti.

Kız bebekleri olacağını açıklayan ünlü ikili şimdilerde ise evleriyle gündeme geldi.

Bir televizyon programına evlerinin kapılarını açan çiftin bebeklerini büyütecekleri yuva göz kamaştırdı.

İŞTE ÜNLÜ ÇİFTİN GÖZ KAMAŞTIRAN EVİNDEN KARELER!

İŞTE ÜNLÜ ÇİFTİN GÖZ KAMAŞTIRAN EVİNDEN KARELER!

İŞTE ÜNLÜ ÇİFTİN GÖZ KAMAŞTIRAN EVİNDEN KARELER!

Türk sanat müziğinde yıllardır adından söz ettiren, güçlü sesi ve sahne duruşuyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan Muazzez Ersoy, müzik kariyerindeki başarısıyla dikkat çekmeye devam ediyor.

Sanat hayatı boyunca pek çok albüme imza atan ve sayısız ödülle onurlandırılan usta isim, disiplinli çalışmasıyla tanınıyor.

Yıllara yayılan bu başarı dolu sürecin ardından Ersoy'un yaşam alanı da merak konusu oldu.

İŞTE USTA SANATÇININ HAYRAN BIRAKAN EVİ!

İŞTE USTA SANATÇININ HAYRAN BIRAKAN EVİ!

İŞTE USTA SANATÇININ HAYRAN BIRAKAN EVİ!

İŞTE USTA SANATÇININ HAYRAN BIRAKAN EVİ!

İŞTE USTA SANATÇININ HAYRAN BIRAKAN EVİ!

Kıvanç Tatlıtuğ ve eşi Başak Dizer'in kütük evi de sosyal medyada büyük beğeni topladı. Şık tasarımı ve doğal dokusuyla dikkat çeken ev, kullanıcıların yoğun ilgisini çekti.

Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer'in yolları, 2008 yılında Aşk-ı Memnu setinde kesişti. Set ortamında başlayan arkadaşlıkları zamanla derinleşerek güzel bir aşka dönüştü.

Ünlü çift, ilişkilerinin başlamasının ardından fazla zaman geçmeden evlilik kararı aldı.

Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ ile stil danışmanı eşi Başak Dizer, 2016 yılında nikah masasına oturdu. Çift, 2022'de oğulları Kurt Efe'nin doğumuyla ilk kez anne-baba olmanın sevincini yaşadı. Tatlıtuğ ve Dizer'in birlikte yaşadığı ev ise tasarımı ve şıklığıyla büyük beğeni toplayarak dikkatleri üzerine çekti.

Stil danışmanı Başak Dizer'in özgün tarzı, yaşam alanlarına da yansımış durumda.

Moda dergisinden fırlamış izlenimi veren ev, özel tasarım oturma grupları ve özenle seçilmiş mobilyalarıyla bambaşka bir atmosfere kavuştu.