Haberler
Galeri
Beşiktaşlı yıldızla evlilik yolunda! Bilge Yenigül "4 katlı aşk yuvası" için kesenin ağzını açtı!
Giriş Tarihi: 26.12.2025 06:31
Güncelleme Tarihi: 26.12.2025 06:44
Beşiktaşlı yıldızla evlilik yolunda! Bilge Yenigül "4 katlı aşk yuvası" için kesenin ağzını açtı!
Sosyal medyada paylaştığı her adım olay olan Bilge Yenigül'den takipçilerini heyecanlandıran yeni hamle! Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu Cengiz Ünder'le iki yıldır gözlerden uzak sürdürdüğü ilişkisini evliliğe taşıyan ünlü fenomen, tektaşını takar takmaz kolları sıvadı. Dört katlı villada başlayan gizemli dönüşüm ve arkadaşlarıyla çıktığı alışveriş turu, "düğün yaklaşıyor mu?" sorusunu yeniden gündeme getirdi…