Bir nesli gözyaşlarına boğan çocuktu...‘Canım Kardeşim’in unutulmaz yıldızı yıllar sonra ortaya çıktı! Bakalım tanıyabilecek misiniz...

Şimdilerde 57 yaşında olan bir dönemin çocuk yıldızı Hüdaverdi filminin içten olduğu için unutulmadığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Hiçbir zaman argo kelimeler kullanmadık, komedi yaparken de seyirciyi güldürecek şekilde yaptık. Bazı sahnelere sonradan gülersiniz, bak filmin gülme sahnesi buradaymış dersiniz. Şimdiki filmlerde başından gülüyorlar. Hüdaverdi bir defa yapıldı, fenomen oldu. Çocuğun orada yapmış olduğu hareketler çok sevilmişti. Setten unutamadığım anılarım var. Yemek salonu vardı, orada top oynamayı çok seviyordum. Rahmetli İhsan Yüce'nin giymiş olduğu pantolonun kurdelesini çekerdim. Küçük bir köpek vardı, onunla gezerdim. Hatta beni sürüklemişti. Lale Oraloğlu ne görsem, istesem alıyordu. Mesela filmin yağmurlu bir sahnesinde ağır bir gribe yakalanmıştım, filme ara vermişlerdi."