Haberler
Galeri
Bir nesli gözyaşlarına boğan çocuktu...‘Canım Kardeşim’in unutulmaz yıldızı yıllar sonra ortaya çıktı! Bakalım tanıyabilecek misiniz...
Giriş Tarihi: 03.01.2026 09:03
Bir nesli gözyaşlarına boğan çocuktu...‘Canım Kardeşim’in unutulmaz yıldızı yıllar sonra ortaya çıktı! Bakalım tanıyabilecek misiniz...
Yeşilçam'ın unutulmaz filmi Canım Kardeşim'de izleyicileri gözyaşına boğan küçük Kahraman'ı canlandıran Kahraman Kıral, yıllar sonra yeniden gündeme geldi. Aradan geçen on yıllar onu da değiştirdi; bugün 60'lı yaşlarında ve eski halinden oldukça farklı bir görünüme sahip. Son halini görenler, tanımakta zorlandıklarını söylüyor.