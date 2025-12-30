Haberler
Bir yılda iki büyük acı! Volkan Konak'ın eşi Selma Konak'ı kahreden ölüm! Sosyal medyadan duyurdu...
Giriş Tarihi: 30.12.2025 14:40
Güncelleme Tarihi: 30.12.2025 15:02
33 yıllık hayat arkadaşı Volkan Konak'ı kaybettikten sonra derin bir yas sürecine giren Selma Konak, bir kez daha acı bir haberle sarsıldı. Geçtiğimiz yıl içinde ikinci büyük kaybını yaşayan Konak ailesini yasa boğan haber, Selma Konak'ın annesi Nahide Kara'nın hayatını kaybetmesi oldu. Üst üste yaşadığı acılarla ayakta durmakta zorlanan Selma Konak'ın yaşadığı bu zor süreç, sevenlerini de derinden üzdü.