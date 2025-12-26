Haberler
Olan biten yatak odası sırrı değil, kamu davası! Ela Rümeysa Cebeci soruşturmasında 'özel hayat' kalkanı çöktü...
Tuğba Kalçık, İstanbul merkezli yürütülen ve medya ile iş dünyasından tanınmış isimlere uzanan geniş kapsamlı uyuşturucu operasyonunun yankılarını kaleme aldı. Mehmet Akif Ersoy ve diğer isimler hakkındaki vahim iddiaların 'özel hayat' kalkanıyla meşrulaştırılmasına sert tepki gösterirken; bu sürecin bireysel tercihlerden öte, kamu vicdanını ilgilendiren ağır bir suç zinciri olduğunu vurguluyor ve muhalefetin soruşturmaya yönelik tavrını eleştiriyor. İşte detaylar...