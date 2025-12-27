Haberler
Ebru Gündeş’le aşkıyla hafızalara kazınmıştı… Berke Hürcan’ın son görüntüsü gündem oldu
Giriş Tarihi: 27.12.2025 07:51
Ebru Gündeş'in "Fırtınalar" şarkısının klibinde yer alarak tanınan manken Berke Hürcan, yıllar sonra ortaya çıktı. Uzun zamandır kameralardan uzak bir yaşam süren Hürcan'ın son hali sosyal medyada büyük ilgi gördü. Değişimiyle dikkat çeken eski manken için "eski günlerinden çok farklı" yorumları yapıldı.