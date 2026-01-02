Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Ekranların Can Ayşecik’i artık 34 yaşında! Çocuk yıldız Ecem Kanun bambaşka biri oldu!

Türkiye onu "Tin Tin Tini Mini Hanım" şarkısıyla tanıdı. 90'lı yılların unutulmaz çocuk yıldızı Can Ayşecik olarak hafızalara kazınan Ecem Kanun, yıllar içinde bambaşka biri oldu. Evlenip yeni bir hayat kuran 34 yaşındaki Kanun'un son hali sosyal medyada gündem oldu.

7 yaşında "Can Ayşecik"te Ayşecik karakteriyle tanınan Ecem Kanun'un son hali sosyal medyayı salladı! Sevimli bir çocukken kalpleri fetheden Kanun, büyüyüp genç bir kadına dönüşünce görenleri adeta hayran bıraktı. Peki, Ecem Kanun şimdi neler yapıyor?

Ecem Kanun, ünlü olduğunda henüz 7 yaşındaydı. Adı belki size tanıdık gelmeyebilir, ama "Can Ayşecik" deyince herkesin gözünde mavi gözlü, tatlı mı tatlı bir kız çocuğu canlanır.

1991 doğumlu Ecem Kanun'un güzelliği, küçüklüğünden belli oluyordu. "Can Ayşecik"teki sevimli hali, yıllar sonra da hayranlarını etkilemeye devam ediyor.

Bıcır bıcır bir kız çocuğuyken milyonların gönlünü kazanan Ecem Kanun şimdi 34 yaşında evli bir genç kadın.

Ecem Kanun bakın nasıl değişmiş...

Son olarak eşi ile pozlarını paylaşan Ecem Kanun ilgi odağı oldu.

İşte Can Ayşecik Ecem Kanun'un son hali ve bir döneme damga vuran çocuk oyuncuların değişimleri...

90'lı yılların sonlarında ekranların sevilen dizilerinden olan Can Ayşecik ile ünlenen Ecem Kanun daha sonra adeta sırra kadem bastı.

Oyunculuk kariyerine devam etmeyen Ecem Kanun İstanbul Üniversitesi Radyo ve Televizyon Bölümü'nden mezun oldu.

Magazinden uzak bir hayat süren Ecem Kanun'u merak edenler sosyal medya paylaşımlarını didik didik ediyor.

33 yaşında olan Ecem Kanun'nun eşi ve kızı ile yaptığı paylaşımlara büyük beğeni topluyor.

Güzelliğiyle dikkat çeken eski oyuncunun ekranlara dönüp dönmeyeceği ise takipçileri tarafından merak ediliyor.

Son olarak Ecem Kanun'nun eşi ile romantik pozları ilgi odağı oldu.

Genç çift birbirine çok yakıştırıldı.

Ekranların sevilen çocuk oyuncularının şimdiki hallerini sizler için derledik.

Fenomen haline gelen "Selena" dizisi, tekrar bölümleri ile reytingleri sallamaya devam ediyor. Selena'daki çocuk oyuncuların son halleri ise araştırılıyor. Merak edilen o isimlerden biri de Kıvılcım'ı canlandıran Hazal Şenel.

Başrolünde Sinem Kobal'ın yer aldığı Selena dizisi yayınlandığı dönem özellikle genç izleyicinin ilgi odağı olmuştu. Tekrarları da izlenme rekorları kıran Selena geçen yıllara rağmen adından hala söz ettiriyor. Selana'nın çocuk oyuncu kadrosu özellikle sosyal medyanın markajında.

13 yaşındayken Kıvılcım olarak şöhreti yakalayan çocuk oyuncu Hazal Şenel değişimi ile dudak uçuklatıyor.

Selena'nın Kıvılcım'ı Hazal Şenel'in son hali...

Son olarak imaj tazeleyen Hazal Şenel yeni saçları ile iddialı pozlarını paylaşmıştı.

Yaz sezonunda da paylaştığı bikinili pozları ile dikkat çeken Selena'nın Kıvılcım'ı Hazal Şenel'in son hali 'yok artık' dedirtti.

Hazal Şenel'in daracık kırmızı elbisesi ile verdiği pozlarına beğeni ve yorum yağdı.

Düzgün fiziği ile dikkat çeken Hazal Şenel'in paylaşımlarından spora oldukça düşkün olduğu görülüyor.

Hazal Şenel yeni imajıyla hayranlarından tam puan aldı.

Güzel oyuncu bir ara saçlarını sarı yapmış ve bu hali ile oyuncu Özge Özder'e çok benzetilmişti...