Ekranların Can Ayşecik’i artık 34 yaşında! Çocuk yıldız Ecem Kanun bambaşka biri oldu!
Giriş Tarihi: 02.01.2026 06:58
Güncelleme Tarihi: 02.01.2026 07:04
Türkiye onu "Tin Tin Tini Mini Hanım" şarkısıyla tanıdı. 90'lı yılların unutulmaz çocuk yıldızı Can Ayşecik olarak hafızalara kazınan Ecem Kanun, yıllar içinde bambaşka biri oldu. Evlenip yeni bir hayat kuran 34 yaşındaki Kanun'un son hali sosyal medyada gündem oldu.