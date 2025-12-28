Haberler
Galeri
Esra Erol’un kız kardeşi Eda Erol anne oluyor! Eşi Ekrem Karaçayır’la bebeklerinin cinsiyetini açıkladılar...
Giriş Tarihi: 28.12.2025 14:18
Esra Erol’un kız kardeşi Eda Erol anne oluyor! Eşi Ekrem Karaçayır’la bebeklerinin cinsiyetini açıkladılar...
Ünlü sunucu Esra Erol'un kız kardeşi Eda Erol, geçtiğimiz aylarda pilot Ekrem Karaçyır ile dünyaevine girmişti. Mutlulukları her geçen gün artan çiftten bu kez müjdeli bir haber geldi. İlk bebeklerini bekleyen Erol ve Karaçyır, sosyal medya üzerinden yaptıkları paylaşımla bebeklerinin cinsiyetini de takipçileriyle paylaştı.