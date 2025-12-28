Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Esra Erol’un kız kardeşi Eda Erol anne oluyor! Eşi Ekrem Karaçayır’la bebeklerinin cinsiyetini açıkladılar...
Giriş Tarihi: 28.12.2025 14:18

Esra Erol’un kız kardeşi Eda Erol anne oluyor! Eşi Ekrem Karaçayır’la bebeklerinin cinsiyetini açıkladılar...

Ünlü sunucu Esra Erol'un kız kardeşi Eda Erol, geçtiğimiz aylarda pilot Ekrem Karaçyır ile dünyaevine girmişti. Mutlulukları her geçen gün artan çiftten bu kez müjdeli bir haber geldi. İlk bebeklerini bekleyen Erol ve Karaçyır, sosyal medya üzerinden yaptıkları paylaşımla bebeklerinin cinsiyetini de takipçileriyle paylaştı.

Geçtiğimiz aylarda evlenen Eda Erol ve Ekrem Karaçayır'dan müjdeli haber geldi.

İkili paylaştıkları fotoğraflarla bir bebek beklediklerini açıkladılar. Kısa sürede sevenlerinden binlerce beğeni ve tebrik mesajı aldılar.

BEBEKLERİNİN CİNSİYETİNİ AÇIKLADILAR

Cinsiyet partisinden çeşitli kareler paylaşan çift, bebeklerinin ise erkek olacağını açıkladı.

Pilot sevgilisiyle nişanlanan Eda Erol'un kına gecesi de çok konuşulmuştu.

O anları sosyal medya hesabından paylaşan Erol, sevenlerine duygu dolu anlar yaşatmıştı.

Mutluluğu gözlerinden okunan Eda Erol, birçok takipçisinden 'tebrik' mesajı almıştı.

HAYATININ EN ÖZEL 'EVET'İ
Eda Erol düğüne saatler kala Instagram hesabından paylaşım yapmıştı ve büyük gün heyecanını takipçileriyle paylaşmıştı.

Davullu zurnalı gelin alma eşliğinde boy gösteren Eda Erol, güzelliğiyle de görenleri adeta mest etti...

Eda Erol, Ekrem Karaçayır'la evlendi! İşte düğünden görüntüler... | Video

Öte yandan, Eda Erol'un özel gününde paylaşım yapmayı ihmal etmeyen Esra Erol'un, kardeşiyle olan benzerliği de gözlerden kaçmadı.

İŞTE DÜĞÜNDEN İLK KARELER!

29 Ağustos 2025 tarihinde akşam saatlerinde düzenlenen düğünle Esra Erol'un kız kardeşi pilot nişanlısı Ekrem Karaçyır'la evlendi.

BİRÇOK ÜNLÜ İSİM DE KATILDI

Eda Erol ve Ekrem Karaçayır'ın düğününe birçok ünlü isim de katıldı.

GELİN EDA EROL GÜZELLİĞİYLE GÖZ KAMAŞTIRDI

Gelin Eda Erol, güzelliğiyle göz kamaştırdı.

MUTLULUKLARI GÖZLERİNDEN OKUNDU

Ünlü çift, tören sonrası mutluluklarını gizleyemedi.

Esra Erol'un kız kardeşi Eda Erol Ekrem Karaçayır'la evlendi!

İşte sizin için derlediği ünlü isimlerin merak edilen kardeşleri...
Sosyal medyada en çok konuşulan isimlerden olan Kuruluş Osman başrol oyuncusu Burak Özçivit ile kardeşini yanyana görenler özellikle ne kadar benzediklerini konuşuyor.

Kuruluş Osman'ın Osman Bey'i olarak izleyici karşısına çıkan Burak Özçivit'in ünü ülke sınırlarını çoktan aştı.

Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit başarılı oyunculuğunun yanı sıra aile hayatı ile de dikkat çekiyor.

Kendisi gibi oyuncu Fahriye Evcen ile mutlu bir evliliği olan Burak Özçivit'in Karan ile Kerem adında iki de oğlu var.

Sosyal medyada da ilgi ile takip edilen Burak Özçivit'in özel hayatı hayranlarının markajında.

İkinci kez baba olmanın mutluluğunu yaşayan yakışıklı oyuncu daima sosyal medyanın merak edilen ünlü isimlerinden olmayı başarıyor.

Özellikle Burak Özçivit'in paylaşımlarında kız kardeşi Burçun'u görenler söylemeden edemiyor.

Burak Özçivit ile kardeşini yanyana görenler özellikle ne kadar benzediklerini konuşuyor.

Instagram'da 25 milyona yakın takipçisi olan Burak Özçivit sık sık kardeşi ile de paylaşımda bulunuyor.

Yakışıklı oyuncu Burak Özçivit'in güzelliği ile hayran bırakan kız kardeşi Burçun Özçivit'in sosyal medya paylaşımları da büyük ilgi görüyor.

Burak Özçivit'in kız kardeşi Burçun Özçivit tatil pozları ile büyük beğeni toplamıştı. Burçun Özçivit'e takipçilerinden "Esmer güzeli" yorum yağıyor.

FAHRİYE EVCEN'İN KIZ KARDEŞLERİ

NEŞE, AYŞEN VE DEMET