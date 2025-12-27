Estetikle gelen büyük dönüşüm! Sonay Aydın’ın yeni görünümü sosyal medyayı salladı

Uzun süren bir depresyondan destek alarak çıkmayı başardım. Doktorum ağlamak yerine güzel günleri hatırlayıp gülmem gerektiğini söyledi. Bir üniversitenin drama bölümünde dersler de vermeye başladım. Hayatımın akışı bir kez daha başarılı bir İngiliz iş insanı ile evlenerek değişti. Şu anda çok mutlu bir evliliğim ve güzel bir yaşantım var. Eşim de Türkiye'yi çok seviyor.