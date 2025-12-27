Haberler
Estetikle gelen büyük dönüşüm! Sonay Aydın’ın yeni görünümü sosyal medyayı salladı
Giriş Tarihi: 27.12.2025 10:31
Güncelleme Tarihi: 27.12.2025 10:32
Yonca Evcimik ve Cenk Torun'un başrollerini paylaştığı, yayınlandığı dönemde fırtınalar estiren Çılgın Bediş dizisi izleyicileri ekran başına toplamıştı. Dizide Banu karakteriyle hafızalara kazınan Sonay Aydın, yıllar sonra bambaşka bir görüntüyle yeniden gündeme geldi. Ünlü oyuncunun son halini görenler gözlerine inanamıyor…