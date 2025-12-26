Eylül Tumbar’dan evlilik sorularına net yanıt! Enes Koçak’la ilişkisinin boyutunu gözler önüne serdi...

Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Genç neslin başarılı oyuncularından Eylül Tumbar, hem kariyeriyle hem de meslektaşı Enes Koçak ile yaşadığı mutlu beraberlikle adından söz ettirmeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde bir davet öncesi alışveriş turuna çıkan ve objektiflere yansıyan güzel oyuncu, yaklaşan projeleri ve özel hayatı hakkında samimi açıklamalarda bulundu.

Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre, yeni bir projenin hazırlığı içinde olduğunu müjdeleyen Tumbar, "Çalışacağız, yoğun bir süreç başlıyor" diyerek setlere dönüş sinyali verdi.

Ancak röportajın en dikkat çeken kısmı, ünlü çifte yönelik evlilik sorusu oldu. Basın mensuplarının "2026 yılında ilişkinizi evlilikle taçlandırmayı düşünüyor musunuz?" sorusuna Eylül Tumbar oldukça net bir yanıt verdi.

Evlilik iddialarına kapıyı kapatan ünlü oyuncu, şu an için önceliklerinin farklı olduğunu vurguladı. Tumbar, "Henüz çok erken. İkimizin de böyle bir düşüncesi yok" diyerek söylentilere son noktayı koydu.

Genç oyuncu sözlerini, "İkimiz de kariyer odaklıyız, önce kariyerimiz" şeklinde tamamlayarak, Enes Koçak ile birlikte şu an sadece mesleki hedeflerine kilitlendiklerinin altını çizdi.

Bu açıklama, yakın gelecekte düğün haberi bekleyen hayranlarına, çiftin bir süre daha işlerine odaklanacağını göstermiş oldu.

PEKİ 2025 YILINDA MUTLULUĞA 'EVET' DİYEN ÜNLÜ İSİMLERİ BİLİYOR MUSUNUZ?

BERDAN MARDİNİ - DİLARA TALAY

Ünlü şarkıcı Berdan Mardini, yaklaşık iki yıldır birlikte olduğu sevgilisi Dilara Talay ile sessiz sedasız bir şekilde evlendi

MEHMET ALİ ERBİL - GÜLSEREN CEYLAN

Bir dargın bir barışık ilişkilerini sürdüren Mehmet Ali Erbil ve Gülseren Ceylan, sürpriz evlilik kararıyla herkesi şaşırtmıştı. Mehmet Ali Erbil ve Gülseren Ceylan geçtiğimiz Ağustos ayında mutluluğa 'evet' dedi.

FEYYAZ ŞERİFOĞLU VE MERVE DİNÇKOL

Spiker Merve Dinçkol, Camdaki Kız dizisinde hayat verdiği 'Sedat Koroğlu' karakteriyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Feyyaz Şerifoğlu ile geçtiğimiz Haziran ayında evlendi.

Ünlü oyuncu İbrahim Çelikkol, 3 yıldır aşk yaşadığı Natali Yarcan ile sade bir törenle nikah masasına oturdu.

İbrahim Çelikkol bu romantik karelerinin altına ise, "Öylesine güzel seviyorum ki seni. Öylesine saf. Öylesine temiz. Öylesine derin. Ve 'Öylesine' değil." notunu düştü.

SEDA TÜRKMEN - ILGAZ GİRİTLİOĞLU

Seda Türkmen, efsane yönetmen Tomris Giritlioğlu'nun kendi izinden giden oğlu Ilgaz Giritlioğlu'yla 6 ay içinde evlendi.

İSMAİL HACIOĞLU - DUYGU KAYAKUMARKİ

İsmail Hacıoğlu, 2016 yılında evlendiği Duygu Kaya Kumarki ile boşanmıştı. Yemin adında bir kızları bulunan çift ilişkilerine bir şans daha vererek ikinci kez nikah masasına oturdu.

KADİR EZİLDİ - GAMZE TÜRKMEN

Temizlik takıntısıyla bilinen sunucu ve sosyal medya fenomeni Kadir Ezildi, Gamze Türkmen ile evlendi.

LALE ONUK- BERKAN KARABULUT

Survivor yarışmasıyla adını duyuran Berkan Karabulut ve uzun yıllardır aşk yaşadığı sevgilisi Lale Onuk, gösterişli bir düğünle dünyaevine girdi.

BURAK BULUT VE EDA SAKIZ

Ünlü şarkıcı Burak Bulut, Eda Sakız'la nikah masasına oturdu.

BESTE KÖKDEMİR VE FAZLI ERDİNÇ ÇATAK

2025 yılında mutluluğa 'evet' diyen bir başka isim oyuncu Beste Kökdemir ve sevgilisi Erdinç Çatak oldu.

EZGİ ŞENLER VE ÖMER GÜRGEN

Ezgi Şenler, 2 yaşından bu yana tanıdığı çocukluk aşkı, futbolcu menajeri Ömer Gürgen ile 30 Ağustos 2025'te Beykoz Çubuklu 29'da gerçekleşen, masalları aratmayan görkemli bir törenle dünyaevine girdi.

ELİF ENGİN VE AHMET EMİN AHLATCI

Sinan Engin'in kızı Elif Engin ve iş insanı sevgilisi Ahmet Emin Ahlatcı, haziran ayında Çorum'da evlendi.

FURKAN KIZILAY VE TUTKU YILMAZ

'Çocuklar Duyması' dizisinin Havuç'u Furkan Kızılay ve Tutku Yılmaz, dostlarının katıldığı düğünle hayatlarını birleştirdi.

EDA EROL VE EKREM KARAÇAYIR
atv'nin başarılı sunucusu Esra Erol'un kardeşi Eda Erol aşkı, pilot sevgilisi Ekrem Karaçayır'da buldu.

KEREM AKTÜRKOĞLU- CEREN AZAK

Fenerbahçe'de forma giyen Kerem Aktürkoğlu, sessiz sedasız Ceren Azak'la nikah masasına oturdu.

SEVDA ERGİNCİ VE EFE SAYDUT

Güzel oyuncu Sevda Erginci Sakız Adası'nda sevgilisi Efe Saydut ile masalsı bir düğünle evlendi.

ALPER RENDE VE BETÜL ÇAKMAK

Fenomen Alper Rende ve kendisi gibi içerik üreticiliği yapan Betül Çakmak, 12 yıllık birlikteliklerini evlilikle taçlandırdı.

BESTEMSU ÖZDEMİR VE ERSİN GÖRKEM

Oyuncu Bestemsu Özdemir eski basketbolcu sevgilisi Ersin Görkem'le nikah masasına oturdu.