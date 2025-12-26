Güllü'nün ölümünde "bilirkişi raporu" sonuçlandı! Gerçeklere GÜNAYDIN ulaştı: "Dış kuvvet ve temas..."

Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Giriş Tarihi: 26.12.2025 06:22 Güncelleme Tarihi: 26.12.2025 07:26

Arabesk müziğin efsane sesi Güllü'nün ölümüyle ilgili sır perdesi aralanıyor… Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı'na sunulan bilirkişi raporunda yer alan çarpıcı tespitler, olayın seyrini değiştirecek nitelikte. Özellikle raporda vurgulanan bir detay, kamuoyunda büyük tartışma yaratacak gibi görünüyor.

ABDURRAHMAN ŞİMŞEK
Güllü'nün evinin camından düşüp hayatını kaybetmesiyle ilgili araştırma yapan bilirkişi heyeti, raporunu tamamladı. GÜNAYDIN'ın ulaştığı rapor şüpheleri artırdı. Güllü'nün bir dış kuvvet veya temasla dengesini kaybettiği belirlendi.

İNCELEME VE KEŞİF
Arabeskin ünlü sesi Güllü'nün ölümüyle ilgili Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada önemli bir gelişme yaşandı.

8 Ekim'de olay yerinde keşif ve inceleme yapan bilirkişi heyeti, Güllü'nün ölümüyle ilgili hazırladığı raporu tamamlayarak soruşturmayı yürüten Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı'na iletti. Rapora GÜNAYDIN ulaştı.

ANNESİNİ UYARMADI
Güllü'nün güvenlik önlemleri aldığı vurgulanarak, intihar düşüncesine yönelik herhangi bir bulguya rastlanmadı. Sanatçının geriye doğru düşmesi için dengesini bozan bir dış kuvvet ve temas varlığının olması gerektiği tespit edildi.

Ayrıca annesi daha önce de düşme tehlikesi atlatan Tuğyan Ülkem'in bu durumu bilmesine rağmen Güllü'yü uyarmadığı da raporda belirtildi.

GEÇTİĞİMİZ GÜNLERDE SULTAN NUR ULU'NUN BABASININ İFADESİ DE ORTAYA ÇIKMIŞTI!

Güllü'nün ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada; Tuğyan Ülkem Gülter'in annesi Güllü'yü camdan aşağıya attığını dile getirdikten sonra ev hapsi verilerek serbest bırakılan Sultan Nur Ulu'nun babası Arif Ulu'nun kızına, Güllü'yü kastederek "Sen öldürdün" mesajı attığı ortaya çıktı.

Soruşturmayı yürüten Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sorgulanan ve serbest bırakılan Arif Ulu'nun ifadesine GÜNAYDIN ulaştı. Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter'le Sultan Nur Ulu'nun arkadaşlığını Güllü'nün ölümünden bir-iki ay önce öğrendiğini dile getiren baba Ulu, birkaç kez kendisiyle telefonla görüştüğünü ve merhabalaştıklarını açıkladı. Baba Ulu, Güllü'nün ölümünü bir arkadaşı vasıtasıyla öğrendiğini ve Güllü'nün hayranı olduğu için arkadaşının kendisine haber verdiğini söyledi.

'DÜŞME ANINI GÖRMEDİM' DEDİ
Güllü'nün yüksekten düştüğü sırada aynı odada kızının da olduğunu televizyondan öğrendiğini aktaran baba Ulu, kızının olay gününü kendisine şöyle anlattığını aktardı: "Olay günü kızımı aradım, bana konuşacak durumda olmadığını, Güllü'nün düştüğü olayı hatırlamadığını, görmediğini, olayın kaza olduğunu söyleyince o gün kapattık. Sonraki konuşmalarımızda ben olayı sorduğumda bana olayı, önce yemek yediklerini, sonra film izlediklerini, oyun oynadıklarını, Tuğyam'la birbirinin saçlarını ördüklerini, sonra da Tuğyan'ın odasına geçtiklerini söyledi. Ardından Güllü'nün odaya geldiğini, roman havası oynadıklarını, geçirdiği kazadan dolayı alnından cam parçası çıktığı için o anlarda aynaya baktığını, Tuğyan'ın önünde olduğunu için görüş açısını kapattığını, ses duyunca Güllü'nün düştüğünü fark ettiklerini anlattı.

KORKUTMAK İÇİN MESAJ ATTIM
Kızına 'Sen öldürdün' mesajını korkutma amacıyla attığını söyleyen Ulu, "Hem bir şey biliyorsa söylesin hem de bana biraz daha saygılı olsun diye bu şekilde mesaj attım. Korkutmak için attım. Bu süreç boyunca Tuğyan ve Sultan'la birlikte olduğum zamanlarda Güllü'nün ölümüne neden olduklarına dair bir konuşmalarını duymadım ve ölümüne sebep olduklarına dair bir şey hissetmedim. Kızım da böyle bir şeyi görse mutlaka söylerdi. Eğer baskı altında kaldıysa da mutlaka söyler" dedi.

KURTULMAK İÇİN 'BEN KAÇIRIRIM' DEDİM
Selahattin Mert Barut isimli kişinin kızı Sultan Nur Ulu ile telefon konuşmalarına birkaç kez şahit olduğunu belirten baba Ulu, şöyle konuştu: "Bu konuşmalarda kızıma, 'Bak sizi alacaklar, paket edecekler, gelin sizi yurt dışına kaçırayım' gibi şeyler söyledi. Kızım kabul etmedi. Bir-iki kez merhaba demek için şahısla konuştum. Sonra telefonuma ulaşmış. Bana da kızımı yurt dışına götürmeyi teklif etti. Kabul etmedim. Israrla bu teklifleri yapınca bunaldığım için, beni tekrar aramasın diye 'Kızım yurt dışına kaçacaksa, ben kaçırırım' dedim."

'OLAYI HEP AYNI ŞEKİLDE ANLATTILAR'
KIZINA Güllü'nün düştüğünü 'nasıl' görmediğini defalarca sorduğunu aktaran baba Ulu, sözlerine şöyle devam etti: "Her seferinde bana aynı şekilde olayı anlattı. Bana olayı anlatırken yalan söylediğini veya tedirgin olduğunu, bir şeyden korktuğunu hissetmedim. " Kızının psikolojik olarak zorlandığını hissettiğini belirten Ulu, "Destek olmak için Yalova'ya geldim. Yanında kaldığımda Tuğyan da 10 gün bizim yanımızda kaldı. Tuğyan'a da olayı sordum, o da kızımın anlattığı gibi anlattı" dedi.

NELER OLMUŞTU?

"Güllü" adıyla tanınan sanatçı Gül Tut, 26 Eylül'de Yalova'nın Çınarcık ilçesi Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi'nde bulunan 6. kattaki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetmişti. Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlatmış, Güllü'nün kızı Gülter ile olay sırasında aynı odada bulunan arkadaşı Ulu'nun ifadeleri alınmıştı.

Şarkıcı Güllü'nün ölümünün ardındaki sır perdesi aralandı. Güllü'nün şüpheli ölüm dosyası, yapılan araştırma sonucunda cinayet soruşturmasına dönüştü. Güllü'nün evindeki güvenlik kamerası görüntülerindeki ses kayıtlarının çözümlenmesi ve ayrıştırılması için TÜBİTAK'a gönderilen kayıtlarda dehşet ortaya çıktı.

SABAH'ın ulaştığı TÜBİTAK'ın çözdüğü ses kayıtları ve bilirkişi raporlarında sanatçının kızı Tuğyan Ülkem Gülter tarafından pencereden itildiği öne sürülmüştü.

"ATACAĞIM ŞİMDİ SENİ"

İncelemelerde "Atacağım şimdi seni" sesi özel tekniklerle netleştirildi. Bu sözü Güllü'nün kızı Gülter'in söylediği tespit edildi. Soruşturmaya göre, Gülter ile arkadaşı Ulu, yüksek oranda alkol alan Güllü banyoya gittikten sonra penceresi yere yakın olan odaya gidip pencereyi açtı.

Daha sonra Güllü'nün her duyduğunda severek oynadığı roman havası "Malkara" müziğini açtı. Lavabodan çıkınca müziği duyduktan sonra şaşırıp "O ne lan" diyen Güllü, odaya gitti. Burada Tuğyan, "Atacağım şimdi seni" dedikten sonra yaşanan boğuşmanın ardından annesini pencereden aşağıya itti.

VALİZLER BAGAJDAYKEN GÖZALTI
Güllü'nün kızı Gülter ve arkadaşı Ulu, Büyükçekmece'deki Ertürkler Caddesi Akdil Sokak Dolunay Sitesi'nden önceki akşam 21.45'te valizlerle çıktı. İkili, valizleri otomobilin bagajına yükledikleri sırada "Tasarlayarak kasten öldürme" suçundan gözaltına alındı. Ulu'nun babası Arif Ulu'nun da gözaltına alındığı kaydedildi.

GÜRCİSTAN ÜZERİNDEN KAÇACAKLARDI
Emniyet kaynakları, şüphelilerin Gürcistan üzerinden yurtdışına çıkmayı planladıklarına ilişkin bilginin teyit edildiğini, güzergâh analizinin bu doğrultuda yapıldığını açıkladı.

SAVCI ÖKSÜZ: İĞNEYLE KUYU KAZAR GİBİ TİTİZ ÇALIŞTIK
Soruşturmayı yürüten Yalova Cumhuriyet Başsavcısı Duygu Bayar Öksüz, "Dosyada gizlilik kararı var. İğneyle kuyu kazar gibi ayrıntılı, dikkatli ve gizli bir soruşturma yürüttük. Somut delilleri yakalayabilmek için titiz çalıştık. Somut delillerle karşılarına çıkmamız gerekirdi. Ayrıntılı bir çalışmanın eseri" dedi.

Güllü'nün aile avukatlığını yapan Rahmi Çelik ve beraberindeki avukatlar dosyadan çekildiklerini Tuğyan Ülkem Gülter'in avukatlığını bıraktıklarını açıkladı.

TUĞYAN ÜLKEM GÜLTER'İN ANNESİNİ İTTİĞİNİ İTİRAF ETTİ

Yurtdışına firar etmek üzereyken yakalanan Tuğyan Ülkem Gülter ile arkadaşı emniyette ifade verdi. Güllü'nün öldüğü akşam evinde bulunan kızının arkadaşı Sultan Nur Ulu ifadesinde Tuğyan Ülkem Gülter'in annesini ittiğini itiraf etti.

"GÜL ANNE'Yİ İTTİ VE BÖYLELİKLE DENGESİNİ KAYBEDİP DÜŞTÜ"

Sultan Nur Ulu'nun ifadesinde "Biz oynadıktan sonra Gül Anne yüzünü cama dönük haldeydi. O esnada dizlerinin az yukarı kısmından Tuğyan sarılarak Gül Anne'yi itti ve böylelikle dengesini kaybedip düştü. Ben şok oldum. Sonrasında Tuğyan bana 'koş' dedi. Aşağı koştuk" dedi.

Sultan Nur Ulu itiraf sonrası adli kontrol talebiyle serbest kalırken Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter, savcılıktaki ifadesinin ardından tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Gülter sabahın erken saatlerinde "kasten öldürme" suçundan tutuklandı ve cezaevine gönderildi.

Son olarak Güllü'nün ölmeden 3 gün önce kendisini keşfeden ünlü yapımcı Şahin Özer'i arayıp yardım istediği ortaya çıktı.

"TELEFONU KAPATIRKEN HÜNGÜR HÜNGÜR AĞLIYORDU"

Yapımcı Şahin Özer, Güllü ile yaptığı telefon görüşmesini şu sözlerle şu sözlerle aktardı:

"İyi misin, nasılsın faslından sonra herhalde çok duygulu bir anıydı. Ağlamaya başladı. 'Bana babalık, abilik yapıp ilk günkü gibi bana sahip çıkar mısın? 10 tane şarkı yaptım, bu şarkıları senin stüdyondan alıp sen çıkartır mısın? Abi bana klip çeker misin?' dedi. Sığınacak liman arıyordu. Ben telefonu kapatırken hüngür hüngür ağlıyordu."

''TAM BİR ORGANİZE İŞİ''

Özer, açıklamalarının devamında "Gül; yemedi yedirdi, içmedi içirdi. Ailenin içinde çaresizlik, kaos vardı. Etrafındaki insanlardan sıkılmıştı. Kızının yanındaki arkadaşının bir şeyleri çok iyi bildiğini ve bunu da anlatmaları gerektiğini düşünüyorum. Burada birilerini suçlamak çok kolay. Onu yapmak istemiyorum ama bu iş tam bir organize işi olduğunu düşünüyorum. Yani kızı bir şekilde bir cinnet halinde anneyi attı." diye konuştu.

51 yaşındakızı tarafından pencereden atılan sanatçının son doğum gününde dileği ortaya çıktı.

Müge Dağıstanlı'nın paylaştığına göre Güllü, son doğum gününde yine çocuklarını ve torununu düşündü.

Doğum günü pastasını üfleyen ve dileğini paylaşan Güllü'nün şu ifadelere yer verdiği görüldü:

Hepinize çok teşekkür ediyorum. Bütün sevdiklerimin ömrünü uzun eyle. Evlatlarıma dilediğim gibi bu veledin de üniversite kapılarını görmeyi nasip eyle. Çok güzel bir doğum günü pastası.

Doğum günü pastasında Güllü ve torununun resmi bulunuyordu... Tuğyan da doğum gününe katılmıştı.

51 yaşında vefat eden sanatçının kızıyla yıllar önceki görüntüleri yeniden gündem oldu.

Güllü, 2004 yılında yayınlanan Ünlüler Çiftliği yarışmasına katılan isimler arasındaydı. Program süresince duygusal anlar yaşayan Güllü, ziyaret gününde kızı Tuğyan ve oğlu Yağız'ı gördüğünde büyük bir sevinç yaşamış, çocuklarını coşkuyla kucaklamıştı.

Güllü'nün kızı Tuğyan ve oğlu Tuğberk ile 2004 yılında çekilmiş görüntüleri tekrar gündem oldu | Video