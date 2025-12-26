Haberler
Güllü'nün ölümünde "bilirkişi raporu" sonuçlandı! Gerçeklere GÜNAYDIN ulaştı: "Dış kuvvet ve temas..."
Giriş Tarihi: 26.12.2025 06:22
Güncelleme Tarihi: 26.12.2025 07:26
Arabesk müziğin efsane sesi Güllü'nün ölümüyle ilgili sır perdesi aralanıyor… Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı'na sunulan bilirkişi raporunda yer alan çarpıcı tespitler, olayın seyrini değiştirecek nitelikte. Özellikle raporda vurgulanan bir detay, kamuoyunda büyük tartışma yaratacak gibi görünüyor.