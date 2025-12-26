Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Güven Hokna filtrenin dozunu kaçırdı! Yaprak Dökümü'nün Hayriye'si sosyal medyanın diline düştü
Giriş Tarihi: 26.12.2025 09:12 Güncelleme Tarihi: 26.12.2025 09:22

Güven Hokna filtrenin dozunu kaçırdı! Yaprak Dökümü’nün Hayriye’si sosyal medyanın diline düştü

Kurtlar Vadisi, İkinci Bahar ve Zerda ve Yaprak Dökümü gibi dizilerdeki başarısıyla hafızalara kazınan usta oyuncu Güven Hokna filtrenin dozunu kaçırdı. 78 yaşındaki usta oyuncunun paylaşımı, kısa sürede sosyal medyayı çalkaladı.

Susam Sokağı, Ferhunde Hanımlar, Yaprak Dökümü, Kurtlar Vadisi, İkinci Bahar ve Zerda dizilerindeki rolleriyle hafızalarda yer edinen Güven Hokna özellikle Yaprak Dökümü'nün Hayriye'si olarak çok sevilmişti...

'Ali Rıza Bey ile Hayriye Hanım' denince akla usta oyuncular Halil Ergün ile Güven Hokna geliyor. Türk dizi tarihinin kült yapımlarından olmayı başaran Yaprak Dökümü oyuncuları nasıl değişti? Fenomen dizi Yaprak Dökümü dizisi oyuncuları sosyal medyanın en çok merak edilenlerinden.

Bunlardan biri de Yaprak Dökümü'nün Hayriye'si Güven Hokna. Dizinin dominant karakterlerinden Yaprak Dökümü'nün Hayriye'si olarak bilinen usta oyuncu şimdilerde 78 yaşında.

Son olarak oyuncu Güven Hokna, sosyal medya hesabından paylaştığı bu filtreli fotoğrafla dikkatleri üzerine çekti.

Usta oyuncu, paylaşımı yaptıktan kısa bir süre sonra kaldırmış olsa da dikkatli takipçileri görüntüyü kaydetti.

Paylaşımda kullanılan filtrenin yoğunluğu, takipçilerin gözünden kaçmazken kısa sürede yorum yağdı.

İşte diğer yorumlardan bazıları...

Öte yandan Güven Hokna'nın Yaprak Dökümü'ndeki halinden eser kalmadı. Fazla kilolarından kurtulan usta oyuncu adeta incecik kaldı.

78 yaşındaki usta oyuncunun son halini görenler adeta gözlerine inanamadı. Sosyal medyada gündem olan oyuncuya "Gençleşmişsin", "Nerede Hayriye Hanım" yorumları yapıldı.

HALİT ERGÜN

'Ali Rıza Bey' karakterini canlandıran ve hafızalara kazınan oyuncu Halit Ergün, kilolarıyla mücadele eden ünlüler arasında yerini alıyor.

Usta oyuncu, aldığı fazla kilolarla gündemden düşmüyordu.

40 KİLO VERDİ!

Son olarak ekranlara çıkan Halit Ergün'ün, fit hali çok konuşuldu. Mide ameliyatı geçirmeden 40 kilo veren Ergün'ün yeni hali çok beğenildi.

İşte iğne ipliğe dönen diğer ünlü isimler!

İNCECİK KALDI

Bir dönemin sevilen dizilerinden Baskül Ailesi'nin Fidan'ı Gamze Gözalan değişimi ile görenleri adeta şoke etti. Baskül Ailesi dizisinde evin kilolu üyelerinden olan ve oyuncu Gamze Gözalan mide ameliyatı ile fazla kilolarından kurtuldu.

"O ÇİRKİN KIZLAR ÜSTÜME BASA BASA, BENİ EZİP GEÇİP GİTTİ"

Şimdilerde 61 yaşında olan Gamze Gözalan "Ben ne kadar kendimle barışık gözüksem de hiçbir zaman barışamadım. Hep güzel kadın olmak istedim. O çirkin kızlar üstüme basa basa, beni ezip geçip gitti" demişti.

"KİLOLARIM HAYATIMDAN 15 YILI ALDI"

Yıllar sonra ortaya çıkan Gamze Gözalan oyunculuğa küstüğünü söylemişti. Gözalan, "Kilolarım hayatımdan 15 yılı aldı götürdü. Oyunculuğu tamamen bıraktım çünkü sektöre küstüm" demişti.

Baskül Ailesi'ndeki Fidan rolüyle yıldızı parlayan oyuncu Gamze Gözalan, yıllar sonraki değişimiyle sosyal medyaya damga vurdu.

101 KİLO VERDİ

Mide ameliyatı ile fazla kilolarından kurtulan ünlü oyuncu, 160 kilodan 59'a düştü.

Kilolarından kurtulan Gamze Gözalan şu sıralar nefes koçluğu yaparak kişisel gelişim dersleri veriyor.

ESİN GÜNDOĞDU

'Aşk Yeniden', 'Yeni Gelin', 'Avrupa Yakası' ve 'Vermem Seni Eller' gibi dizilerde yer alan oyuncu Esin Gündoğdu, son zamanlarda sosyal medyada oldukça dikkat çekiyor.

Bir dönem aldığı kilolar ile çok konuşulan Esin Gündoğdu, son olarak verdiği kilolarla dikkat çekiyor.

72 KİLO VERDİ!

Mide küçültme ameliyatı ve diyet sayesinde tam 72 kilo veren başarılı oyuncu bambaşka birine dönüştü.

Esin Gündoğdu'nun son halini görenler tanımakta güçlük çekiyor.

ARDA KURAL

Bir döneme damga vuran Lise Defteri ve Emret Komutanım dizileriyle yıldızı parlayan Arda Kural, psikolojik sorunlar yaşaması üzerine ekranlara veda etmişti.

'Yerli Leonardo DiCaprio' lakabıyla anılan ünlü oyuncu son olarak verdiği kilolarla dikkat çekti.

20 KİLO VERDİ!

Sıkı bir diyetle 20 kilo veren Arda Kural, takipçilerinden 'eski haline dönüyorsun' yorumları aldı.