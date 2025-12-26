Haberler
Galeri
Güven Hokna filtrenin dozunu kaçırdı! Yaprak Dökümü’nün Hayriye’si sosyal medyanın diline düştü
Giriş Tarihi: 26.12.2025 09:12
Güncelleme Tarihi: 26.12.2025 09:22
Güven Hokna filtrenin dozunu kaçırdı! Yaprak Dökümü’nün Hayriye’si sosyal medyanın diline düştü
Kurtlar Vadisi, İkinci Bahar ve Zerda ve Yaprak Dökümü gibi dizilerdeki başarısıyla hafızalara kazınan usta oyuncu Güven Hokna filtrenin dozunu kaçırdı. 78 yaşındaki usta oyuncunun paylaşımı, kısa sürede sosyal medyayı çalkaladı.