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Hafızanın susturamadığı gece: 15 Temmuz'un 10. yılında aynı acının, aynı birliğin izinde...
Giriş Tarihi: 15.07.2026 12:22
Güncelleme Tarihi: 15.07.2026 12:40
Hafızanın susturamadığı gece: 15 Temmuz'un 10. yılında aynı acının, aynı birliğin izinde...
Aradan tam on yıl geçti. Takvimler değişti, çocuklar büyüdü, şehirler yeniden kalabalıklaştı. Hayat, her zamanki telaşıyla akmaya devam etti. Ancak zaman bazı geceleri eskitemedi. Bazı anlar üzerinden yıllar geçse de hafızanın en canlı köşesinde ilk günkü kadar ağır duruyordu.