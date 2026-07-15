Hafızanın susturamadığı gece: 15 Temmuz’un 10. yılında aynı acının, aynı birliğin izinde...

Ali Nuri Türkoğlu: "Öncelikle yaşadıklarımız on yıl değil de altı ay geçmiş kadar taze. Benim için altı ay anca geçti geçmedi. Bu sabah evden çıkarken eşime aynı şeyleri söyledim. Yaşadıklarımız çok taze ve diri. Bir onur, bir gurur vesilesi olarak biraz evvel tek bacağını kaybeden bir gazimizle yukarıda beraberdik. Şehit yakınlarıyla beraber olmak, Çanakkale ruhunun torunlarıyla, evlatlarıyla bir arada olmak çok büyük bir onur ve gurur. Bugün de yine aynı şeyi söyleyebilirim. Çanakkale'nin torunları, Çanakkale'nin ruhunun torunları bu insanlar. Benim annem de onlardan bir tanesi. Annem de bir tankın önündeydi. Bizimle beraber. O da hiç düşünmeden kalbini tankın önüne koydu. Bir tankın önüne yatmak üzereyken tank 15 santim, 20 santim geri gitti. Bugün annem sağ. Ama o gün o da şehit olabilirdi. Hanımefendilerin de benim annemden, kardeşlerimden bir farkları yok. Unutulmayacak bir direnç, unutulmayacak bir irade. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğindeki o geceyi ve şehitlerimizi, gazilerimizi hiç unutmayacağım. Şehitlerimizi yine rahmetle anıyoruz. Makamları âli olsun. Gazilerimize şifa, sabır, ailelerine yine direnç diliyoruz. Dualarımızı yolluyoruz."