Hakan Sabancı'nın eski sevgilisi Aygün Aydın'dan olay tektaş paylaşımı! "Bataklığın içinde..."

LONDRA'YA MI YERLEŞTİ?

Gel Konuşalım programında güzel oyuncu Hande Erçel hakkında şaşırtan iddialar ortaya atıldı. Londra'da yaşamaya karar verdiği iddia edilen ünlü oyuncunun, bir reklam çekimi için 30 milyon lira aldığı iddia edildi.

'200 MİLYON LİRAYA EV ALDI'

Programın sunucularından Ece Erken, ''Ben haberimin arkasındayım bu arada. Her ne kadar ev alınmadı deseler de. Erçel'in Londra'da yaklaşık 200 milyon liraya ev aldığını çok önemli kaynağımdan, herkesin tanıdığı bir kaynaktan öğrenmiş bulunmaktayım'' diye konuştu.