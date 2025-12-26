Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Giriş Tarihi: 26.12.2025 13:38 Güncelleme Tarihi: 26.12.2025 14:47

Hakan Sabancı'nın eski sevgilisi Aygün Aydın'dan olay tektaş paylaşımı! "Bataklığın içinde..."

Sosyal medyada paylaştığı her detay olay olan Aygün Aydın, bu kez tek bir yüzükle magazin gündemini altüst etti. Hakan Sabancı ile yaşadığı çalkantılı süreç hâlâ hafızalardayken, Aydın'ın "evlilik teklifi" iddialarını güçlendiren paylaşımı kafaları karıştırdı. Paylaşımındaki tektaş detayı kadar kullandığı sözler de dikkat çekti; ortaya çıkan tablo ise "yeni bir başlangıç mı, yoksa geçmişe net bir gönderme mi?" sorusunu beraberinde getirdi.

Magazin dünyasında adı uzun süredir tartışmalarla anılan Aygün Aydın, son sosyal medya paylaşımıyla yeniden gündemin merkezine oturdu. Birçok dizide yan rollerde izleyici karşısına çıkan Aydın, sosyetenin tanınmış isimlerinden Hakan Sabancı ile yaşadığı kısa süreli ilişkiyle magazin basınının yakın takibine girmişti. İkilinin adı bir dönem sık sık birlikte anılmış, ardından yaşanan ayrılık süreci olaylı bir şekilde kamuoyuna yansımıştı.

Ayrılığın ardından Aygün Aydın'ın Hakan Sabancı'ya yönelik paylaşımları dikkat çekmiş, süreç zamanla magazin sayfalarının ötesine geçerek hukuki bir boyut kazanmıştı. Karşılıklı iddialar, ifşa edilen mesajlar ve Aydın'ın hamilelik iddiası gündemi uzun süre meşgul etmişti. Bu gelişmelerin ardından uzaklaştırma ve koruma kararlarının devreye girmesi, konunun ciddiyetini artırmıştı.

Hakan Sabancı'nın daha sonra Hande Erçel ile yaşadığı ilişki süresince de Aygün Aydın'ın zaman zaman imalı paylaşımlar yaptığı konuşulmuştu. Sessiz kaldığı dönemler olsa da, Aydın'ın sosyal medya paylaşımları her seferinde magazin gündeminde yankı buldu.

İŞTE O PAYLAŞIM!

Son olarak Aygün Aydın'ın paylaştığı tektaş yüzük fotoğrafı, sosyal medya kullanıcılarının dikkatinden kaçmadı. Evlilik teklifi aldığı iddialarını güçlendiren bu paylaşım, kısa sürede magazin platformlarının en çok konuşulan başlıklarından biri haline geldi.

Aydın, yüzüğü paylaştığı hikayesinde şu ifadeleri kullandı: "Lotus pırlantası (bataklığın içinde toz bile tutmadan tertemiz tutabilen tek çiçekmiş) Boş yere sormayın evlenmeyeceğim, zaten onca yaşadığım şeyden sonra benim evlenmem mümkün değil."

GEÇTİĞİMİZ GÜNLERDE İSE HAKAN SABANCI'DAN BAŞKA BİR AŞK BOMBASI GELDİ!

Hande Erçel'le yollarını ayırmasının ardından Hakan Sabancı'nın adı, magazin dünyasında ve sosyal medyada peş peşe farklı isimlerle anılmaya başladı.

Ayrılık sonrası önce sosyal medya fenomeni Ecem Oltulu ile aşk yaşadığı iddiaları gündeme geldi. Ardından Tuba Büyüküstün'ün bir paylaşımına bıraktığı beğeni dikkat çekti. Son olarak ise DJ Mahmut Orhan'ın eski sevgilisiyle birlikte görüntülenmesi magazin sayfalarında yer aldı.

Aralık ayının başlarında Naz Şahin'le birkaç kez aynı mekanlarda görülmesiyle yeni söylentilerin odağına yerleşen Hakan Sabancı, bu kez de ünlü bir oyuncuyla aşk yaşadığı iddiasıyla yeniden gündeme geldi.

Snob Magazin'in özel haberine göre Hande Erçel'den ayrılan Hakan Sabancı'nın iki haftadır oyuncu Rabia Soytürk ile flört ettiği öne sürüldü.

Hakan Sabancı ve Rabia Soytürk'ten konuyla ilgili henüz herhangi bir açıklama gelmedi.

HANDE ERÇEL'İN ATTIĞI ADIMLAR İSE YİNE ÇOK KONUŞULAN KONULAR ARASINDA

Hakan Sabancı ile 3 yıllık ilişkisini geçtiğimiz aylarda sonlandıran güzel oyuncu Hande Erçel, sosyal medyada en çok merak edilen popüler isimlerden.

Özel hayatının yanı sıra son dönemde yurt dışı projeleriyle adından söz ettiren Hande Erçel'in, Londra'da yüksek bütçeli bir gayrimenkul yatırımı yaptığı iddia edildi.

LONDRA'YA MI YERLEŞTİ?

Gel Konuşalım programında güzel oyuncu Hande Erçel hakkında şaşırtan iddialar ortaya atıldı. Londra'da yaşamaya karar verdiği iddia edilen ünlü oyuncunun, bir reklam çekimi için 30 milyon lira aldığı iddia edildi.

'200 MİLYON LİRAYA EV ALDI'

Programın sunucularından Ece Erken, ''Ben haberimin arkasındayım bu arada. Her ne kadar ev alınmadı deseler de. Erçel'in Londra'da yaklaşık 200 milyon liraya ev aldığını çok önemli kaynağımdan, herkesin tanıdığı bir kaynaktan öğrenmiş bulunmaktayım'' diye konuştu.

Peki güzel oyuncu Hande Erçel'in nereli olduğunu biliyor musunuz? 32 yaşındaki Hande Erçel'in memleketi, duyanları şaşırttı.

Erçel, 24 Kasım 1993 tarihinde Bandırma'da doğdu.

İşte diğer ünlü isimlerin memleketleri

AFRA SARAÇOĞLU
Edremit

SILA TÜRKOĞLU
İzmir

KENAN İMİRZALIOĞLU
Ankara

SERENAY SARIKAYA
Ankara
ÇAĞLA ŞİKEL

İstanbul'da doğdu. Mali müşavir olan babası Karslı bir Azerbaycanlı, ev hanımı olan annesi ise Çerkes kökenleri de bulunan bir Adanalı.

PINAR DENİZ

Adana

HALUK BİLGİNER

İzmir - Seferihisar

İLAYDA ALİŞAN

Anne tarafından Erzincanlı, baba tarafından Trabzonludur

SEZEN AKSU

Denizli - Sarayköy

ÇAĞATAY ULUSOY
İstanbul