Hakan Sabancı'nın eski sevgilisi Aygün Aydın'dan olay tektaş paylaşımı! "Bataklığın içinde..."
Giriş Tarihi: 26.12.2025 13:38
Güncelleme Tarihi: 26.12.2025 14:47
Sosyal medyada paylaştığı her detay olay olan Aygün Aydın, bu kez tek bir yüzükle magazin gündemini altüst etti. Hakan Sabancı ile yaşadığı çalkantılı süreç hâlâ hafızalardayken, Aydın'ın "evlilik teklifi" iddialarını güçlendiren paylaşımı kafaları karıştırdı. Paylaşımındaki tektaş detayı kadar kullandığı sözler de dikkat çekti; ortaya çıkan tablo ise "yeni bir başlangıç mı, yoksa geçmişe net bir gönderme mi?" sorusunu beraberinde getirdi.