Halk bu numaraları yer mi? Şeyma Subaşı ile Şevval Şahin’in yakalama kararından sonra manevi paylaşımları gündem oldu!

Giriş Tarihi: 27.12.2025 06:38

Haklarında yakalama kararı aklarında yakalama kararı çıkarılan Şevval Şahin'in sosyal medyası birkaç gündür maneviyat mesajlarıyla dolup taştı. Seküler hayatı dibine kadar yaşayan, Filistin meselesiyle ilgili tek bir paylaşım yapmayan bu ikili, başı sıkışınca kandil mesajı paylaşıyor. Bu da samimi gelmiyor!

MEVLÜT TEZEL
Uyuşturucu soruşturması kapsamında haklarında yakalama kararı çıkarılan Şevval Şahin ve Şeyma Subaşı hala yurtdışındalar!
Test negatif çıkana kadar yurtdışında mı bekleyecekler acaba?
Haklarında yakalama kararı çıktığından beri bu ikilinin sosyal medya hesaplarının Kuran-ı Kerim, dua, maneviyat mesajlarıyla dolup taşması da sosyolojik araştırmalara konu olacak cinsten bir değişim!

Şevval Şahin ve Şeyma Subaşı, önceki gün Regaip Kandili için mesaj paylaştılar, iyi mi?
Şevval, Instagram hikâyesinden "Kalpten edilen tüm dualar kabul olsun" mesajının yer aldığı bir kandil paylaşımı yaptı.

Şeyma da "Regaip Kandili mübarek olsun. Dualarımız kabul, gönlümüz ferah olsun" diye bir paylaşım yaptı. Nereden nereye...

Eskiden spiritüel-seküler takılan, partilerden çılgın eğlence görselleri paylaşan Şeyma ile Şevval şimdi müftü gibi Regaip Kandili mesajı yayınlıyorlar.

Miami'de glütensiz, organik kandil simidi de dağıtırlar mı acaba? Peki, ne değişti? Nasıl bir aydınlanma bu?

Yeşilçam filmlerinde hamamda abdest alıp dua eden rahmetli Ahu Tuğba gibi doğru yolu mu buldular?

Kandil mesajı paylaşınca bir şeylerin değişeceğini, sempati kazanacaklarını mı düşünüyorlar?
Yargı sistemimizin gücüne bakar mısınız?

Şeyma ve Şevval'i bile imana getirdi!
Yakalanma kararı çıkınca ünlülerin maneviyat tuşuna basmaları artık klasikleşti.
Şevval ve Şeyma haftaya da Umre'ye giderlerse hiç şaşırmam!

Peki, halk yer mi bu şirinlikleri, numaraları?
Bence yemez! Marjinal hayatı dibine kadar yaşayıp sonra başı ilk sıkışınca kandil mesajları atanlar da bir samimiyet arar.

Daha önce İslam dünyasına dair dertlerle ilgili bir şey paylaşmış mı diye bakar!
Örneğin bir kere bile Filistin meselesi için samimi paylaşım yapmış mı diye sorar.

Daha önce bir kere bile bu samimiyeti göstermeyenlere de gerekli notu verir!