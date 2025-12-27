Haberler
Halk bu numaraları yer mi? Şeyma Subaşı ile Şevval Şahin'in yakalama kararından sonra manevi paylaşımları gündem oldu!
Giriş Tarihi: 27.12.2025 06:38
Haklarında yakalama kararı aklarında yakalama kararı çıkarılan Şevval Şahin'in sosyal medyası birkaç gündür maneviyat mesajlarıyla dolup taştı. Seküler hayatı dibine kadar yaşayan, Filistin meselesiyle ilgili tek bir paylaşım yapmayan bu ikili, başı sıkışınca kandil mesajı paylaşıyor. Bu da samimi gelmiyor!