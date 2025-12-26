Haberler
Hülya Avşar sürpriz bir rolle ekranlara dönüyor! atv’nin yeni dizisi ‘Aynı Yağmur Altında’ izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor!
Giriş Tarihi: 26.12.2025 13:37
Güncelleme Tarihi: 26.12.2025 13:38
Yapımını Baba Yapım'ın üstlendiği, proje tasarımı Hasan Burak Kayacı'ya ait olan, yönetmen koltuğunda Ali Balcı'nın oturduğu atv'nin yeni dizisi 'Aynı Yağmur Altında', güçlü hikayesi ve kadrosuyla ekrana gelmeye hazırlanıyor.