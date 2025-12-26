Hülya Avşar sürpriz bir rolle ekranlara dönüyor! atv’nin yeni dizisi ‘Aynı Yağmur Altında’ izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor!

Hülya Avşar, izleyicinin alışık olduğu rollerinin dışında, derinliği, etkisi ve görünüşüyle hikayenin yönünü belirleyen "Fazilet" karakterine hayat verecek. Fazilet, Ali Aydan'ın halası olarak dizinin en güçlü ve en sert kadın figürlerinden biridir. Dominant, bulunduğu her ortamda otoritesini hissettiren Fazilet, paraya ve statüye büyük önem verir. Her zaman şık, özenle stilize edilmiş kıyafet ve gösterişli aksesuarlarıyla dikkat çeken karakter, dış görünüşüyle olduğu kadar mesafeli duruşuyla da çevresine sınırlar çizer.