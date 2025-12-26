Haberler
Hülya Avşar’ın rol arkadaşıydı…Şöhretin zirvesinde ekranlara ara verdi! Çarkıfelek'in sunucusu Tarık Tarcan yıllar sonra ortaya çıktı!
Giriş Tarihi: 26.12.2025 14:39
Güncelleme Tarihi: 26.12.2025 14:40
Bir döneme damga vuran isimlerden Tarık Tarcan, 90'lı yıllarda sunduğu Çarkıfelek ile geniş kitlelere ulaşmıştı. Uzun süredir gözlerden uzak bir yaşam süren ünlü sunucu, yıllar sonra ortaya çıkan son haliyle yeniden gündem oldu.