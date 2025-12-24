Kayahan’la Eurovision’a ’Arnavut Kaldırımı’yla zirveye oturdu! Demet Sağıroğlu’ndan adım adım başarı hikayesi...

"KAYAHAN ABİNİN BİR OKUL KADAR BANA ETKİSİ OLDU"

Soru: Kayahan ile yolunuzun kesişmesi nasıl oldu?

Sağıroğlu: Okuldayken Kayahan abiyle tanıştım. 'Eurovision Şarkı Yarışması'na birlikte katılalım.' dedi. 'Tamam.' dedim ve okuldan izin istedim. Okul yönetimi izin vermedi. 'Sen geleceğin Muazzez Abacı'sı, Emel Sayın'ı olacaksın. Biz de Eurovision'a giden popçu oluyor.' dediler ve gidişim de o gidiş oldu.

Soru: Eurovision süreci hayatınızı nasıl etkiledi?

Sağıroğlu: O zaman tek kanal olarak televizyonda TRT vardı. Eurovision süresince hemen hemen her hafta televizyondaydık. Yayınlar yapılıyordu. O süreçte ünlü olmaya başladım. Benim için çok güzel, samimi günlerdi. Müzikal açıdan da Kayahan abinin bir okul kadar bana etkisi oldu. Ondan şarkı yazımını, şarkı nasıl söylenilir, seyirciye nasıl davranılır, saygı, müzisyenlik nedir gibi birçok şeyi öğrendim.

Soru: 1994'de çıkardığınız "Kınalı Bebek" albümü büyük bir çıkış yaptı. Bu albümün ortaya çıkış hikayesinden biraz bahseder misiniz?

Sağıroğlu: Kayahan abiye yaklaşık 5 yıl vokallik yaptım. O zamanlar bana çok fazla albüm yapma teklifi geliyordu. Kayahan abiden de bir albüm çıkarmak için süre istemiştim. O da bana bir zaman verdi. Fakat o zaman olmayınca 'Ben izninle gidiyorum.' dedim. Bana kızdı, küstü. Ben de Uzay Heparı ve Şehrazat'ın teklifini kabul ettim. Kınalı Bebek ve Arnavut Kaldırımı'yla çok büyük bir başarı yakaladık. Her yerde liste başıydım. O süreçte bana hep 'Kınalı Bebek' derlerdi. Sonra Uzay'ı kaybettik. Heyecanlı, güzel ama buruk bir başlangıç oldu benim için.