Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Kim Milyoner Olmak İster’de zorlu coğrafya sınavı! Nemrut Dağı hangi ilimizde? İlkokul öğretmeninin cevabı...
Giriş Tarihi: 26.12.2025 11:00 Güncelleme Tarihi: 26.12.2025 11:21

Kim Milyoner Olmak İster’de zorlu coğrafya sınavı! Nemrut Dağı hangi ilimizde? İlkokul öğretmeninin cevabı...

Popüler bilgi yarışması "Kim Milyoner Olmak İster?" sahnesinde geçtiğimiz günlerde hem yarışmacıyı hem de izleyicileri heyecanlandıran bir an yaşandı. 30.000 TL değerindeki 6. soruda karşısına çıkan coğrafya sorusu, yarışmacının hafızasını zorlarken izleyicileri ekran başına kilitledi.

  • ABONE OL
Kim Milyoner Olmak İster’de zorlu coğrafya sınavı! Nemrut Dağı hangi ilimizde? İlkokul öğretmeninin cevabı...

ATV'nin reyting rekortmeni yarışma programlarından Kim Milyoner Olmak İster, bu hafta da ilgi çekici anlara sahne oldu.

Kim Milyoner Olmak İster’de zorlu coğrafya sınavı! Nemrut Dağı hangi ilimizde? İlkokul öğretmeninin cevabı...

Söz konusu soruda yarışmacıya, "Nemrut Dağı Milli Parkı hangi iki ilin sınırları içerisindedir?" sorusu yöneltildi. Seçenekler arasında Adıyaman ve Malatya, Hatay ve Osmaniye, Rize ve Artvin ile Sivas ve Kayseri illeri yer aldı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Kim Milyoner Olmak İster’de zorlu coğrafya sınavı! Nemrut Dağı hangi ilimizde? İlkokul öğretmeninin cevabı...

Yarışmacı, soruyu ilk gördüğü anda doğru cevabın "Adıyaman ve Malatya" olduğuna dair bir hisse kapılsa da, kritik aşamada risk almak istemedi.

Kim Milyoner Olmak İster’de zorlu coğrafya sınavı! Nemrut Dağı hangi ilimizde? İlkokul öğretmeninin cevabı...

Emin olamayan yarışmacı, en kritik anlardan birinde telefon jokeri hakkını kullanmaya karar verdi. Telefonun ucundaki isim, yarışmacının ilkokul öğretmeni Ferdi Uzun'du.

Kim Milyoner Olmak İster'de zorlu coğrafya sınavı! Nemrut Dağı Milli Parkı hangi iki ilin sınırları içerisindedir? | Video

Kim Milyoner Olmak İster’de zorlu coğrafya sınavı! Nemrut Dağı hangi ilimizde? İlkokul öğretmeninin cevabı...

30 BİN TL'LİK SORUDA JOKER KULLANDI!

Öğretmeninden gelen "Adıyaman ve Malatya olması lazım" şeklindeki net yönlendirme üzerine rahatlayan yarışmacı, A şıkkını işaretleyerek doğru cevaba ulaştı. Bu başarılı hamleyle bir sonraki aşamaya geçmeye hak kazanan yarışmacı, hem coğrafya bilgisini tazeledi hem de öğretmenine duyduğu güvenin karşılığını almış oldu.

Kim Milyoner Olmak İster’de zorlu coğrafya sınavı! Nemrut Dağı hangi ilimizde? İlkokul öğretmeninin cevabı...

PERFORMANSLAR İLGİYLE TAKİP EDİLDİ

Oktay Kaynarca'nın sunumuyla ekranlara gelen Milyoner'de başarılı performanslar ilgiyle takip edilen başka performanslara da sahne oldu.

Kim Milyoner Olmak İster’de zorlu coğrafya sınavı! Nemrut Dağı hangi ilimizde? İlkokul öğretmeninin cevabı...

İLK BARAJ SORULARINI RAHATLIKLA GEÇTİ

Yarışmaya katılan Rabia Yağmur Bos isimli yarışmacı, ilk baraj sorularını rahatlıkla geçti.

Kim Milyoner Olmak İster’de zorlu coğrafya sınavı! Nemrut Dağı hangi ilimizde? İlkokul öğretmeninin cevabı...

300 BİN TL'LİK 10'UNCU SORUYU AÇTIRDI

İkinci baraj sorularını da geçen yarışmacı, 300 bin TL'lik 10'uncu soruyu açtırmaya hak kazandı.

Kim Milyoner Olmak İster’de zorlu coğrafya sınavı! Nemrut Dağı hangi ilimizde? İlkokul öğretmeninin cevabı...

İŞTE O SORU

Yarışmacının karşısına 300 bin TL değerindeki 10'uncu soruda, "Hangisi bir deyim değildir?' sorusu çıktı.

Kim Milyoner Olmak İster’de zorlu coğrafya sınavı! Nemrut Dağı hangi ilimizde? İlkokul öğretmeninin cevabı...

YARIŞMACI RİSK ALDI

Joker hakkı kalmayan yarışmacı, soruya cevap vereceğini dile getirerek riske girdi.

Kim Milyoner Olmak İster’de zorlu coğrafya sınavı! Nemrut Dağı hangi ilimizde? İlkokul öğretmeninin cevabı...

YANLIŞ CEVAP VERDİ

Yarışmacı, 'C- İğne yutmuş maymuna dönmek' cevabını verdi. Ancak doğru cevabın, 'D- Far görmüş tavşana dönmek' gören yarışmacı üzüntüsünü gizleyemedi.

Kim Milyoner Olmak İster’de zorlu coğrafya sınavı! Nemrut Dağı hangi ilimizde? İlkokul öğretmeninin cevabı...

500 BİN TL KAZANACAKKEN 50 BİN TL KAZANDI

Yarışmacı eğer soruya doğru cevap verebilseydi 500 bin TL'lik soruyu görmeye hak kazanacaktı.

Kim Milyoner Olmak İster’de zorlu coğrafya sınavı! Nemrut Dağı hangi ilimizde? İlkokul öğretmeninin cevabı...

Yarışmacı 50 bin TL alarak yarışmaya veda etti.

Kim Milyoner Olmak İster'de 500 bin TL yerine 50 bin TL aldı! İşte Milyoner'e damga vuran o soru!

Kim Milyoner Olmak İster’de zorlu coğrafya sınavı! Nemrut Dağı hangi ilimizde? İlkokul öğretmeninin cevabı...

İŞTE MİLYONER'E GECEYE DAMGA VURAN O PERFORMANSLAR...

Kim Milyoner Olmak İster’de zorlu coğrafya sınavı! Nemrut Dağı hangi ilimizde? İlkokul öğretmeninin cevabı...
Kim Milyoner Olmak İster’de zorlu coğrafya sınavı! Nemrut Dağı hangi ilimizde? İlkokul öğretmeninin cevabı...
Kim Milyoner Olmak İster’de zorlu coğrafya sınavı! Nemrut Dağı hangi ilimizde? İlkokul öğretmeninin cevabı...
Kim Milyoner Olmak İster’de zorlu coğrafya sınavı! Nemrut Dağı hangi ilimizde? İlkokul öğretmeninin cevabı...
Kim Milyoner Olmak İster’de zorlu coğrafya sınavı! Nemrut Dağı hangi ilimizde? İlkokul öğretmeninin cevabı...
Kim Milyoner Olmak İster’de zorlu coğrafya sınavı! Nemrut Dağı hangi ilimizde? İlkokul öğretmeninin cevabı...
Kim Milyoner Olmak İster’de zorlu coğrafya sınavı! Nemrut Dağı hangi ilimizde? İlkokul öğretmeninin cevabı...
Kim Milyoner Olmak İster’de zorlu coğrafya sınavı! Nemrut Dağı hangi ilimizde? İlkokul öğretmeninin cevabı...
Kim Milyoner Olmak İster’de zorlu coğrafya sınavı! Nemrut Dağı hangi ilimizde? İlkokul öğretmeninin cevabı...
Kim Milyoner Olmak İster’de zorlu coğrafya sınavı! Nemrut Dağı hangi ilimizde? İlkokul öğretmeninin cevabı...
Kim Milyoner Olmak İster’de zorlu coğrafya sınavı! Nemrut Dağı hangi ilimizde? İlkokul öğretmeninin cevabı...