Kim Milyoner Olmak İster’de zorlu coğrafya sınavı! Nemrut Dağı hangi ilimizde? İlkokul öğretmeninin cevabı...
Giriş Tarihi: 26.12.2025 11:00
Güncelleme Tarihi: 26.12.2025 11:21
Popüler bilgi yarışması "Kim Milyoner Olmak İster?" sahnesinde geçtiğimiz günlerde hem yarışmacıyı hem de izleyicileri heyecanlandıran bir an yaşandı. 30.000 TL değerindeki 6. soruda karşısına çıkan coğrafya sorusu, yarışmacının hafızasını zorlarken izleyicileri ekran başına kilitledi.