Kim Milyoner Olmak İster’de zorlu coğrafya sınavı! Nemrut Dağı hangi ilimizde? İlkokul öğretmeninin cevabı...

30 BİN TL'LİK SORUDA JOKER KULLANDI!

Öğretmeninden gelen "Adıyaman ve Malatya olması lazım" şeklindeki net yönlendirme üzerine rahatlayan yarışmacı, A şıkkını işaretleyerek doğru cevaba ulaştı. Bu başarılı hamleyle bir sonraki aşamaya geçmeye hak kazanan yarışmacı, hem coğrafya bilgisini tazeledi hem de öğretmenine duyduğu güvenin karşılığını almış oldu.