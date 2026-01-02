Haberler
Milyoner'de kimsesiz çocuklara 1.5 milyonluk ödül! Yılbaşı özel bölümünde sanatçılardan büyük kazanç
Giriş Tarihi: 02.01.2026 08:33
Güncelleme Tarihi: 02.01.2026 08:35
'Kim Milyoner Olmak İster?'in yılbaşı özel bölümünde yarışan Seda Sayan, Özcan Deniz, Semicenk ve Ali Congun toplam 1.5 milyon lira ödül kazandı. Dört ünlü isim, ödüllerini Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na bağlı kurumlardaki çocukların ihtiyaçları için bağışladı