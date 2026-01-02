Milyoner’de kimsesiz çocuklara 1.5 milyonluk ödül! Yılbaşı özel bölümünde sanatçılardan büyük kazanç

Türkiye'nin en iyi haber sitesi
'Kim Milyoner Olmak İster?'in yılbaşı özel bölümünde yarışan Seda Sayan, Özcan Deniz, Semicenk ve Ali Congun toplam 1.5 milyon lira ödül kazandı. Dört ünlü isim, ödüllerini Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na bağlı kurumlardaki çocukların ihtiyaçları için bağışladı

Türkiye, yeni yıla ATV'nin sevilen ve rekorlara doymayan yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster?'le girdi. Oktay Kaynarca'nın sunumuyla ekranlara gelen program yıldızlar geçidine sahne oldu.

Programa Seda Sayan, Özcan Deniz, Semicenk ve Ali Congun gibi birbirinden ünlü isimler katıldı.

1 MİLYONDA ÇEKİLDİLER
Ali Congun 300 bin TL değerindeki 10'uncu soruda çekilme hakkını kullanarak 200 bin TL ile uğurlandı.

Seda Sayan 500 bin TL'lik sorudan çekilerek yarışmadan 300 bin TL'lik ödülle ayrıldı.

Özcan Deniz ve Semicenk de 1 milyon TL'lik soruda çekilme haklarını kullanarak 500 bin TL ile yarışmadan ayrıldılar.

Dört ünlü isim, ödüllerini Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na bağlı kurumlardaki çocukların ihtiyaçları için bağışladı.