Giriş Tarihi: 24.12.2025 08:42 Güncelleme Tarihi: 24.12.2025 09:10

Meğer baba oğul ünlülermiş! Kemal Sunal'ın rol arkadaşıydı: Gardırop Fuat'ın oğlunu gören inanamıyor

Yeşilçam filmlerini onsuz düşünmek zor… Kemal Sunal yapımlarında sık sık karşımıza çıkan, Tokatçı filmindeki Karbonat Erol ve Sakar Şakir'deki Gardırop Fuat karakterleriyle hafızalara kazınan Ünal Gürel'i hatırladınız mı? Kamera önünde genellikle geri planda kalsa da, sahneye her çıktığında iz bırakan bu usta oyuncunun memleketinden tiyatro kökenli sanat hayatına uzanan yolculuğu oldukça ilginç. Yeşilçam'ın sessiz ama etkili yıldızının bilinmeyen yönlerini öğrenmeye hazır olun… Üstelik ailesinden gelen sürpriz bir detay da var: Oğlu da bugün çok tanınan bir isim!

Yeşilçam'ın arka planda kalsa da iz bırakmayı başaran isimlerinden Ünal Gürel, Kemal Sunal'la yer aldığı komedilerdeki rolleriyle seyircinin hafızasında özel bir yer edindi.

BAKIN NERELİYMİŞ…

9 Mayıs 1935'te Adapazarı'nda doğan Ünal Gürel, sahneyle ilk bağını tiyatro aracılığıyla kurdu. Hacettepe Üniversitesi Şan Bölümü'nde eğitimine başlayan sanatçı, ailesinin İstanbul'a taşınmasıyla birlikte öğrenimine bir süre daha devam etti. Ancak üniversitenin ikinci sınıfındayken babasını kaybetmesi üzerine hayatında zor bir kırılma yaşadı ve bu acı kayıp onu İstanbul'a kesin dönüş yapmaya mecbur bıraktı.

Tiyatro sahnesinde yetişen Ünal Gürel, 1960–1961 sezonlarında Ankara Şehir Tiyatrosu'nda oyuncu olarak yer aldı. Sahneyle sınırlı kalmayan sanatçı, sinemaya da adım atarak 1964 yılında ilk kez kamera karşısına çıktı. Zamanla Yeşilçam'ın tanınan karakter oyuncularından biri hâline gelen Gürel; Yedi Bela Hüsnü filmindeki Karamürselli Deli Hamdi, Sakar Şakir'de canlandırdığı Gardırop Fuat, Tokatçı'daki Karbonat Erol ve Dokunmayın Şabanıma'daki Fatsalı (Pastacı) Osman rolleriyle izleyicinin belleğinde yer etti.

Ünal Gürel sadece oyuncu değil, aynı zamanda yetenekli bir yazardı. 1974 yılında "Boşver Arkadaş" filmiyle senaristliğe adım attı.

Bir yıl sonra "Minik Cadı"nı kaleme aldı ve 1983 yılında Kemal Sunal ile Nevra Serezli'nin başrolünü paylaştığı "Kılıbık" filmiyle Yeşilçam'a unutulmaz eserler kazandırdı. 1992 yılında ise televizyon dizisi "Mahallenin Muhtarları"nda berber rolüyle ekranlarda yer aldı.

USTA OYUNCUNUN OĞLU DA OYUNCUYMUŞ MEĞER! İŞTE O İSİM…

Usta oyuncu Ünal Gürel'in oğlu Rüçhan Gürel, babasının adını taşıyan tiyatro okulunda eğitmen olarak görev yaptı. Hem oyunculuk kariyeri hem de eğitmenliğiyle sanat dünyasında kendi izini bırakıyor.

Rüçhan Gürel'in babasına olan benzerliği ise görenlerin dikkatinden kaçmıyor. İzleyiciler onu, bir dönemin sevilen dizisi Kavak Yelleri'nde sergilediği performansıyla da hatırlayabilir.

66 yaşında, 8 Nisan 2002'de kalp yetmezliği nedeniyle hayatını kaybeden Gürel, Feriköy Mezarlığı'na defnedildi. Her ne kadar Yeşilçam'da yardımcı oyuncu olarak yer alsa da, Kemal Sunal filmlerindeki karakterleriyle izleyicilerin hafızasında silinmez bir yer edindi.

Karakterleriyle güldüren, yazarlığıyla sanat dünyasına katkı sunan Ünal Gürel, sinema tarihinin görünmeyen yıldızlarından biri olarak anılmaya devam ediyor.

YEŞİLÇAM'IN EFSANESİ İHSAN YÜCE'NİN ASIL MESLEĞİNİ BİLİYOR MUSUNUZ? MEĞER DAHİYMİŞ…


'Kibar Feyzo'da Hacı Hüso, 'Salako'da Reşit Ağa…' Yeşilçam'ın usta oyuncularından İhsan Yüce, sadece ekranda gördüğümüz karakterlerle değil, çok yönlü yetenekleriyle de sinema tarihine damga vurdu. Üstelik kökenleri de oldukça şaşırtan bir yerden… İşte detaylar!

Kemal Sunal'ın rol arkadaşı olan Yüce, 1929 yılında Elazığ'da dünyaya geldi ve 1991'de aramızdan ayrılana kadar Türk sinemasına sayısız eser bıraktı. Kafkasya Dağıstan göçmeni bir ailenin üçüncü çocuğu olarak doğan Yüce, küçük yaşlardan itibaren sanatla iç içe büyüdü. Gençliğinde özel sektörde muhasebecilik yapan usta, 1952 yılında İzmir Halk ve Çocuk Tiyatrosu ile sahneye adım attı.

Kısa ömürlü olsa da Bizim Tiyatro'yu kuran Yüce, 1965-1966 yıllarında Lale Oraloğlu Tiyatrosu'nda, 1968'de ise Ankara Drama Tiyatrosu'nda oyunlar sahneledi. "Suç ve Ceza" ile "Sahne Işıkları" gibi oyunlar onun tiyatrodaki başarısını gözler önüne serdi.

Sinemaya ise Altın Yumru filmiyle adım atan İhsan Yüce, Ertem Eğilmez'in yapımlarında rol alarak kariyerini pekiştirdi.

Genellikle baba, muhtar gibi sıcak ve samimi karakterlerle izleyici karşısına çıkan Yüce, filmlerinde toplumsal ve sınıfsal temaları da ustalıkla yansıttı.

SADECE OYUNCU DEĞİLMİŞ!

Ancak İhsan Yüce, yalnızca bir oyuncu değildi. 'Kibar Feyzo'nun senaryosunu kaleme alarak senarist yönünü de ortaya koyan Yüce, aynı zamanda yönetmen, arkeolog, ressam ve heykeltıraş olarak da yeteneğini gösterdi.

Türk sinemasına 169 film, 59 senaryo ve 10 yönetmenlik çalışması kazandıran usta, pek çok genç yeteneği de sahneye kazandırdı. Kemal Sunal ve Tarık Akan ile yakın dost olan Yüce, Menderes Samancılar ve Aytaç Arman gibi oyuncuların kariyerine de destek verdi.

İhsan Yüce'nin zarafeti ve yüce gönüllülüğü, yayınlamadığı şiirlerinde de kendini gösteriyordu.

Hayatı boyunca kurduğu samimi dostluklar, 1991'de evinde geçirdiği kalp krizi sonrası aramızdan ayrıldığında dostu Can Yücel'in yaşadığı üzüntüyle bir kez daha ortaya çıktı. "İnsan arkadaşını gömer mi yahu!" sözleri, onun insanlığa ve dostluğa verdiği değeri anlatıyordu.

Bugün geride bıraktığı eserler ve çok yönlü yetenekleriyle Yeşilçam tarihinin unutulmaz isimlerinden biri olarak anılan İhsan Yüce, sinemanın gizli dahisi olarak hafızalarda yaşamaya devam ediyor.

YEŞİLÇAM'IN UNUTULMAZ ÇOCUK OYUNCUSU NECATİ ARSLAN'IN SON HALİNİ GÖRDÜNÜZ MÜ?

Yeşilçam'ın unutulmaz filmlerinden Neşeli Günler, aradan geçen onlarca yıla rağmen hâlâ izleyicilerin gönlünde taht kurmaya devam ediyor.

Münir Özkul, Adile Naşit, Şener Şen ve Ayşen Gruda gibi efsane isimleri bir araya getiren film, hem sıcak aile atmosferiyle hem de unutulmaz replikleriyle sinema tarihine damga vurmuştu.

Filmin en küçük karakteri "Tuncay", masum yüzü ve "Siz benim babamsınız" repliğiyle hafızalara kazınmıştı. İşte o küçük çocuğu canlandıran Necati Aslan, yıllar sonra yeniden gündeme geldi.

ÇOCUK YAŞTA ŞÖHRETİN ZİRVESİNE ÇIKMIŞTI

1966 yılında Malatya'da dünyaya gelen Necati Aslan, Yeşilçam'ın en üretken döneminde kamera karşısına geçti. Henüz çocuk yaşta elde ettiği şöhret, onu dönemin en tanınan çocuk yıldızlarından biri haline getirdi.

Neşeli Günler dışında Hababam Sınıfı Uyanıyor, Dokunmayın Şabanıma, Deli Kadir ve Mirasyediler gibi önemli yapımlarda da rol aldı.

KAMERA ÖNÜNDEN YÖNETMEN KOLTUĞUNA

Zamanla oyunculuk kariyerini bir kenara bırakan Aslan, sinemanın arka planında üretmeye devam etti. Yönetmenlik, senaristlik ve yapımcılık gibi birçok alanda görev alarak sektörde kalıcı bir yer edindi. Bugüne kadar 30'dan fazla senaryo kaleme alan başarılı isim, aynı zamanda film müzikleri de besteleyerek çok yönlülüğünü kanıtladı.

"KÜÇÜK TUNCAY" ARTIK USTA BİR SİNEMACI

Yıllar içinde kamera önündeki masum çocuk imajını geride bırakan Necati Aslan, bugün sektörün deneyimli isimlerinden biri olarak anılıyor. Yeşilçam'a olan sevgisini hiç kaybetmeyen sanatçı, genç yaşta tanıştığı sinema dünyasını hiçbir zaman terk etmedi. Günümüzde yönetmenlik ve yapımcılık yapmayı sürdüren Aslan, Yeşilçam mirasını yeni kuşaklara aktarmayı amaçlıyor.