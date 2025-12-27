Haberler
Galeri
Sağlık sorunlarıyla sevenlerini korkutmuştu...Oyuncu Ufuk Özkan'ın son hali ortaya çıktı!
Giriş Tarihi: 27.12.2025 10:53
Sağlık sorunlarıyla sevenlerini korkutmuştu...Oyuncu Ufuk Özkan'ın son hali ortaya çıktı!
"Geniş Aile" dizisinde canlandırdığı Cevahir karakteriyle hafızalara kazınan Ufuk Özkan, geçtiğimiz aylarda yaşadığı sağlık sorunlarıyla gündeme gelmişti. Beşiktaş'taki evinde rahatsızlanmasının ardından hastaneye kaldırılan oyuncunun karaciğer yetmezliği nedeniyle tedavi altına alındığı öğrenilmiş, sağlık durumuna ilişkin yapılan farklı açıklamalar kamuoyunda soru işaretlerine yol açmıştı. Yoğun bakımda tedavi gördükten sonra taburcu edilen Özkan'ın uzun süre sonra ortaya çıkan son hali, sevenlerini sevindirdi.