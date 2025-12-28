Haberler
Giriş Tarihi: 28.12.2025 06:48
Güncelleme Tarihi: 28.12.2025 07:39
Seda Sayan karar verdi: Hayat filminin başrolünü seçti! Sürpriz tercihini kimse beklemiyordu...
Seda Sayan, eşi Çağlar Ökten'le mutlu birlikteliğini sürdürürken yaptığı son açıklamayla yeniden gündeme geldi. Eşinin sahnesini izlemek için Kozyatağı'nda görüntülenen Sayan, hem Ökten'le arasındaki eğlenceli diyaloğu hem de "Hayatımı oynasın" diyerek yaptığı sürpriz tercih ile magazin dünyasında konuşulan isim oldu.