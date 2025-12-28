Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Seda Sayan karar verdi: Hayat filminin başrolünü seçti! Sürpriz tercihini kimse beklemiyordu...
Giriş Tarihi: 28.12.2025 06:48 Güncelleme Tarihi: 28.12.2025 07:39

Seda Sayan karar verdi: Hayat filminin başrolünü seçti! Sürpriz tercihini kimse beklemiyordu...

Seda Sayan, eşi Çağlar Ökten'le mutlu birlikteliğini sürdürürken yaptığı son açıklamayla yeniden gündeme geldi. Eşinin sahnesini izlemek için Kozyatağı'nda görüntülenen Sayan, hem Ökten'le arasındaki eğlenceli diyaloğu hem de "Hayatımı oynasın" diyerek yaptığı sürpriz tercih ile magazin dünyasında konuşulan isim oldu.

EVREN ABDULLAHOĞLU
Seda Sayan, önceki akşam eşi Çağlar Ökten'in sahnesini izlemek için Kozyatağı'ndaki mekana gitti.

Konser öncesi gazetecilerle bir araya gelen Sayan, "Çağlar, bana sürekli maddi değeri yüksek hediyeler alıyor. Şu sahnesinden üç kuruş alacak, onunla da bana hediye almaya gidecek. Yapma sevgilim" diyerek eşine takıldı.

Ünlü şarkıcı, "Hayatınız film olsa sizi kimin canlandırmasını istersiniz?" sorusuna şu yanıtı verdi:

"Benim hayatımı müstakbel gelinim İlayda Alişan oynasın." Sayan'ın beklenmeyen tercihi kısa sürede magazin gündemine oturdu...

PEKİ ALİŞAN VE ENGİN AŞKI NASIL BAŞLADI!

'Ateş Kuşları 'Masumiyet' 'Çukur' ve daha birçok dizi projesinde yer alan 29 yaşındaki oyuncu İlayda Alişan, yeni yılda kalbini Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin'e kaptırmıştı.

KALP EMOJİLİ PAYLAŞIM!

Oğulcan Engin, sevgilisi İlayda Alişan'la çektiği yeni yıl pozunu instagram'da 'kalp' emojisi atarak paylaşmıştı. Güzel oyuncu çok geçmeden aynı kareyi sosyal medya hesabında yayınlamıştı.

Engin ve Alişan'ın sürpriz aşkı magazin gündemini epey sarsmıştı.

Instagram hesaplarından sık sık aşklarını haykıran çift, pozlarıyla da beğeni yağmuruna tutuluyor.

EVLİLİK AÇIKLAMASI MÜSTAKBEL KAYINPEDERİNDEN GELDİ!

Uzun bir süredir aşk yaşayan ve evlenmesi beklenen İlayda Alişan ve Oğulcan Engin hakkında bir açıklamada güzel oyuncunun müstakbel kayınpederi Sinan Engin'den gelmişti.

"OĞULCAN'IN SAĞI SOLU BELLİ OLMAZ"

Snob Magazin'in kameralarına oğluyla yakalanan Sinan Engin, konuya dair son noktayı koyarak, "İnsanlar kendileri karar versin. Önemli olan kararları, bize uygulamak düşer. Şu an düğün planı yok. Oğulcan'ın da sağ solu belli olmaz. İlayda'da da kızımız, çok seviyoruz onu" açıklamasını yapmıştı.

EVLİLİK HAKKINDA İLK KEZ KONUŞTULAR!

İlayda Alişan ve Oğulcan Engin de evlilik hakkında konuşmuştu.

İlişkilerinin çok iyi olduğunu söyleyen Engin ve Alişan, evlilik için 'kısmet' yorumunda bulunmuştu.

"SEN DOĞMASAYDIN BEN NE YAPARDIM"

Öte yandan İlayda Alişan geçen günlerde biricik aşkının doğum gününü kutlayarak gündeme gelmiştiç

Paylaşımına bir video daha ekleyen güzel oyuncu, "Aşkım iyi ki doğdun aşkım sen doğmasaydın ben ne yapardım" ifadelerini kullanmıştı.

Ünlü çiftin bu paylaşımına çok sayıda beğeni ve yorum geldi.

AŞK SÜRECİ HAKKINDA AÇIKLAMALAR YAPILDI

Bir yılı aşkın bir süredir birlikte olan İlayda Alişan ve Oğulcan Engin, objektiflere yansımıştı. Çift, alışveriş yaptıkları AVM'de muhabirlerden gelen soruları yanıtlamıştı.

"TATLI ZITLIKLARIMIZ VAR AMA GENELDE UYUMLUYUZ"

Oğulcan Engin, birbirlerini özlediklerini dile getirerek, "Biz özlüyoruz birbirimizi" açıklamasını yapmıştı.

Engin, "Huylarınız benziyor mu?" sorusuna karşılık olarak, "Tatlı zıtlıklarımız var ama genelde uyumluyuz" yanıtını verdi.

Alişan ise ilişkilerinin sağlıklı bir temeli olduğunu belirterek, "İyi bir ilişkimiz var. Hiç kavga etmedik" dedi.

Kıskançlık durumu ile ilgili olarak Engin, "Yerinde, o da bende kıskancım" ifadesini kullanırken, Alişan, "Gereksiz değil ama" diyerek görüşünü açıkladı.

Engin, "Sevgilinizin oyuncu olmasının avantajı ya da dezavantajı var mı?" sorusuna da şöyle karşılık vermişti:

"Oyuncu, avukat vs. gibi bakmıyorum olaya. Duygusal anlamda, güzel bakıyorum."