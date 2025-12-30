Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Giriş Tarihi: 30.12.2025 10:56 Güncelleme Tarihi: 30.12.2025 11:03

Sevgilisi Didem Belen’e evlenme teklifi etmişti! Somer şef bilinmeyenleri anlattı! "Aramızda 21 değil, 13 yaş fark var"

MasterChef jürisi Somer Sivrioğlu geçen günlerde sevgilisi Didem Belen ile aşkını ilan etmişti. Sivrioğlu, Ekim ayından bu yana aşk yaşadığı Talya Didem Belen'e Palandöken'de evlenme teklif etti. Ünlü şef, son olarak müstakbel eşi ile ilişkisindeki bilinmeyenleri anlattı. "Kimse kimseyi aldatmadı" diyen Sivrioğlu "Aramızda 21 değil, 13 yaş fark var" ifadelerini kullandı.

Mehmet Yalçınkaya ve Danilo Zanna ile birlikte MasterChef Türkiye yarışmasınınj üri koltuğunda oturan Somer Sivrioğlu, özel hayatıyla da magazin manşetlerini süslüyor.

Ayşe Özyılmazel'den ayrılan şef Somer Sivrioğlu, geçtiğimiz aylarda yeni sevgilisiyle Çeşme'de görüntülenmişti. Şezlongda romantik dakikalar geçiren ikili, sıcak havaya dayanamayınca el ele denize girmişti.

Tilbe Uslu ile yeni bir ilişkiye başlayan ünlü şef Somer Sivrioğlu sevgilisinin doğum gününde aşkını ilan etmişti.

Bu kareyi paylaşan Sivrioğlu, paylaşımına ise şu romantik sözleri eklemişti:

"Sonra bir gün, en kötü gecende, en dağılmış anında çıkıverir karşına. Bu devirde yittiğini sandığın her şeyi yeniden yeşertir içinde. İyi ki doğdun oyun arkadaşım, iyi ki varsın Bambi."

Tilbe Uslu'dan ayrılan Somer Sivrioğlu'nun Talya Didem Belen ile aşk yaşadığı ortaya çıktı. Sivrioğlu, geçtiğimiz akşam yeni sevgilisi ile el ele basın mensuplarına yakalandı.

"ÖYLESİNE BİR İLİŞKİ DEĞİL"

Ünlü şef yaptığı açıklamada, "Yeni başladı. Çok güzel bir tanışma oldu, yemekte tanışık. Çok güzel gidiyor şimdilik. Öylesine bir ilişki değil." ifadeleri kullandı.

SEVGİLİSİYLE TATİLE GİTTİ

'Öylesine bir ilişki değil' diyen ünlü şef, sevgilisiyle tatile gitti.

TATİLDE EVLİLİK TEKLİFİ

Ünlü şef Sivrioğlu, sevgilisi Didem Belen'e evlilik teklifinde bulundu.

SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

Karlar arasında bir organizasyon yapan ünlü şef, o anları sosyal medya hesabından yayınladı.

Son olarak Somer şef ilişkisindeki bilinmeyenleri anlattı.

Ünlü şef, "Didem'le evleneceğimizi tanıştığımız anda biliyordum. Sadece güzelliğiyle değil, olgunluğuyla, hanımefendiliğiyle de beni etkiledi. 'Ne kadar çabuk evlilik kararı aldılar' diyorlar ama hiç öyle değil. Biz aslında 1 yıl önce tanıştık, arkadaştık. 3 aydır da duygusal bir ilişki yaşıyoruz. İkimiz de ilişkiye başladığımızda yalnızdık. Yani yazıldığı gibi kimse kimseyi aldatmadı. Hayatımda kimse yoktu benim.

54 yaşındaki ünlü şef, sevgilisiyle arasında 21 yaş fark olduğu iddiasına da yanıt verdi:

"Aramızda 21 değil, 13 yaş fark var. Bu da zaten gayet normal bir fark. Eşimin bu kadar genç gözükmesi tabii ki hoşuma gidiyor, o ayrı konu" dedi.

Öte yandan aşk hayatıyla çok konuşulan ünlü şef Somer Sivrioğlu'nun çocukları ile karesi geçtiğimiz aylarda gündem oldu. Derin ve Deniz adında iki çocuğu olan Sivrioğlu, takipçilerini şaşırttı.

Fırsat buldukça çocuklarıyla vakit geçiren ünlü şef, paylaşım yapmayı da ihmal etmiyor.

İşte sizler için derlediğimiz diğer ünlülerin çocukları...

Yalçın Dümer, 80'lerin sonu ve 90'ların başında rol aldığı filmlerle adından sıkça söz ettiren, Yeşilçam'ın son jönlerinden biriydi. Serpil Çakmaklı ise güzelliği ve oyunculuğuyla o dönemde parlayan yıldızlardandı. Tutkulu bir aşkla başlayan ilişkileri, 1993 yılında nikah masasına oturarak taçlandırıldı. Ancak bu evlilik, 1995 yılında sona erdi. İkili yollarını ayırsa da, bu aşkın meyvesi biricik kızları dünyaya geldi. Eski eşler, Merve Dümer'i ise gözlerden uzak büyüttüler.

Yalçın Dümer ve Serpil Çakmaklı'nın kızları Merve şimdilerde 30'lu yaşlarda...Merve Dümer, ailesinin sanat dünyasındaki başarısını farklı bir alanda sürdürmeyi tercih etmiş gibi görünüyor. 28 yaşındaki Merve, Amerika'da yaşamını sürdürüyor ve güzelliğiyle sosyal medyada sıkça konuşulan bir isim haline geldi.

Eğitim ve kariyer hayatı hakkında fazla bilgi bulunmasa da Merve'nin, Yeşilçam'ın unutulmaz isimlerinin torunu olması onu her zaman ilgi odağı yapıyor.

Amerika'da yaşayan Merve Dümer güzelliğiyle ilgi odağı oldu.

İzleyicinin kalbine taht kurmayı başaran ünlü oyuncu Vahide Perçin özel hayatıyla da oldukça merak ediliyor. Vahide Perçin'in kızının da tıpkı kendisi gibi oyuncu olduğunu biliyor muydunuz?

Kendi gibi oyuncu olan Altan Gördüm ile evliliğinden olan kızı Alize Gördüm de annesi ve babası gibi oyunculuğu seçti.

Vahide Perçin ve kızı Alize Gördüm daha önce de aynı dizide birlikte oynamıştı.

Ünlü oyuncunun kızı 10 parmağında 10 marifet olan olan güzelliğiyle dikkat çekiyor.

1994 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Alize Gördüm, Vahide Perçin ve Altan Gördüm'ün evliliklerinden olan tek çocuk...

Bennu Yıldırımlar'ı Yaprak Dökümü'nün Fikret'i olarak hatırlayanlar çoktur. 55 yaşındaki Bennu Yıldırımlar'ın boyundan büyük kızı var.

Bennu Yıldırımlar'ın kendi gibi oyuncu Bülent Emin Yarar ile evliliğinden olan kızı Ada Yarar'ın da oyuncu olduğunu öğrenenler oldukça şaşırdı.