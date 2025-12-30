Sevgilisi Didem Belen’e evlenme teklifi etmişti! Somer şef bilinmeyenleri anlattı! "Aramızda 21 değil, 13 yaş fark var"

Haberler
MasterChef jürisi Somer Sivrioğlu geçen günlerde sevgilisi Didem Belen ile aşkını ilan etmişti. Sivrioğlu, Ekim ayından bu yana aşk yaşadığı Talya Didem Belen'e Palandöken'de evlenme teklif etti. Ünlü şef, son olarak müstakbel eşi ile ilişkisindeki bilinmeyenleri anlattı. "Kimse kimseyi aldatmadı" diyen Sivrioğlu "Aramızda 21 değil, 13 yaş fark var" ifadelerini kullandı.