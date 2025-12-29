Sizi arayan ünlüyse telefonu kapatın! Dolandırıcılar yapay zekayla hesaplarımızı ele geçirmeye çalışıyor

NASIL ANLAYACAĞIZ?

Peki, ses klonlama, sahte görüntü ve videolarla yapılan dolandırıcılık denk gelirsek ne yapmalıyız?

Güvenlik uzmanı Perry Carpenter, teknik ayrıntılardan çok içeriklerin yol açtığı duygusal etkilere odaklanmak gerektiğini söylüyor.

Korku, panik, aciliyet ya da otorite hissi uyandıran paylaşımlar onun için birer uyarı sinyali.

Carpenter'a göre yapılabilecek en etkili şey, bu duygular devreye girdiğinde bilinçli biçimde yavaşlamak ve içeriği sorgulamak.

Uzmanlar Deepfake videolardan bazıları göz kırpma gibi doğal akışta gerçekleşen davranışları başarıyla taklit etmekte zorlandığını belirtiyor.

Gözlerin kırpılması esnasında meydana gelen düzensizlik, gözlerin duygusal ifadelerle uyumsuz olması, beklenmedik bir şekilde uzun süre açık kalan gözler gibi etkenler deepfake belirtileri olabilir.

Kişinin ses tonunda robotik, kendini tekrarlayan ifadelerden bir videonun sahte olduğunu tespit etme olasılığınız var. Ayrıca videolarda hareketler, kişilerin hareket tarzı ve ritmi tam anlamıyla uyum sağlamayabilir. Elbette sahte unsurları anlamak deepfake videosunun kalitesine bağlı.

Yukarda da bahsettiğim gibi; yapay zeka teknolojisindeki gelişmeler deepfake videoları her geçen gün daha kusursuz yapıyor.