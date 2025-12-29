Haberler
Sizi arayan ünlüyse telefonu kapatın! Dolandırıcılar yapay zekayla hesaplarımızı ele geçirmeye çalışıyor
Giriş Tarihi: 29.12.2025 06:48
Son dönemde yapay zeka destekli dolandırıcılık vakalarında ciddi bir artış yaşanıyor. Ünlü isimlerin sesi ve görüntüsü taklit edilerek hazırlanan sahte videolar ve telefon aramalarıyla vatandaşların hesapları hedef alınıyor. Uzmanlar, özellikle ünlü kişilerden geldiği izlenimi veren aramalara karşı dikkatli olunması gerektiğini vurgularken, bu tür durumlarda en güvenli adımın telefonu kapatmak olduğunu söylüyor.