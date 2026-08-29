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SON DAKİKA | Ünlü komedyen Cem Yılmaz hastaneye kaldırıldı! Bakan Memişoğlu: Tedavisi yoğun bakımda devam ediyor
Giriş Tarihi: 29.08.2026 21:14
Güncelleme Tarihi: 29.08.2026 22:07
SON DAKİKA | Ünlü komedyen Cem Yılmaz hastaneye kaldırıldı! Bakan Memişoğlu: Tedavisi yoğun bakımda devam ediyor
Son dakika haberleri: Ünlü komedyen Cem Yılmaz, Çanakkale'nin Ayvacık ilçesindeki evinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Yılmaz'ın yapılan tetkiklerinin ardından tedbir amaçlı anjiyoya alındığı bildirildi. Öte yandan Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Cem Yılmaz'ın genel durumunun iyi olduğunu ve tedavisinin koroner yoğun bakımda devam ettiğini açıkladı.