SON DAKİKA | Ünlü komedyen Cem Yılmaz hastaneye kaldırıldı! Bakan Memişoğlu: Tedavisi yoğun bakımda devam ediyor

"TEDAVİSİ YOĞUN BAKIMDA DEVAM ETMEKTEDİR"

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, "Değerli sanatçımız Cem Yılmaz'ın geçirdiği rahatsızlık nedeniyle gerekli tıbbi müdahaleler başarıyla gerçekleştirilmiştir. Genel durumu iyi olup tedavisi ve takibi koroner yoğun bakımda devam etmektedir. Kendisine geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyorum." dedi.