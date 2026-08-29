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Haberler Galeri Günaydın SON DAKİKA | Ünlü komedyen Cem Yılmaz hastaneye kaldırıldı! Bakan Memişoğlu: Tedavisi yoğun bakımda devam ediyor
Giriş Tarihi: 29.08.2026 21:14 Güncelleme Tarihi: 29.08.2026 22:07

SON DAKİKA | Ünlü komedyen Cem Yılmaz hastaneye kaldırıldı! Bakan Memişoğlu: Tedavisi yoğun bakımda devam ediyor

Son dakika haberleri: Ünlü komedyen Cem Yılmaz, Çanakkale'nin Ayvacık ilçesindeki evinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Yılmaz'ın yapılan tetkiklerinin ardından tedbir amaçlı anjiyoya alındığı bildirildi. Öte yandan Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Cem Yılmaz'ın genel durumunun iyi olduğunu ve tedavisinin koroner yoğun bakımda devam ettiğini açıkladı.

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SON DAKİKA | Ünlü komedyen Cem Yılmaz hastaneye kaldırıldı! Bakan Memişoğlu: Tedavisi yoğun bakımda devam ediyor

Hafta sonu tatili için Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Paşaköy'deki evinde bulunan ünlü komedyen Cem Yılmaz, akşam saatlerinde birden rahatsızlandı. Göğüs ağrısı şikayeti artan Yılmaz, hemen Ayvacık Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

SON DAKİKA | Ünlü komedyen Cem Yılmaz hastaneye kaldırıldı! Bakan Memişoğlu: Tedavisi yoğun bakımda devam ediyor

ÇANAKKALE'YE SEVK EDİLDİ
Ayvacık Devlet Hastanesi Acil Servisi'nde ilk müdahalesi yapılan 53 yaşındaki ünlü sanatçı, durumunun detaylı incelenmesi amacıyla Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Hastanesi'ne sevk edildi.

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SON DAKİKA | Ünlü komedyen Cem Yılmaz hastaneye kaldırıldı! Bakan Memişoğlu: Tedavisi yoğun bakımda devam ediyor

Sağlık ekiplerinin kontrolü altında hastaneye ulaştırılan Yılmaz'ın yapılan tetkiklerinin ardından tedbir amaçlı anjiyoya alındığı bildirildi.

Ünlü komedyenin sağlık durumunu yakın arkadaşlarının da hastanede yakından takip ettiği öğrenildi.

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SON DAKİKA | Ünlü komedyen Cem Yılmaz hastaneye kaldırıldı! Bakan Memişoğlu: Tedavisi yoğun bakımda devam ediyor

"TEDAVİSİ YOĞUN BAKIMDA DEVAM ETMEKTEDİR"

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, "Değerli sanatçımız Cem Yılmaz'ın geçirdiği rahatsızlık nedeniyle gerekli tıbbi müdahaleler başarıyla gerçekleştirilmiştir. Genel durumu iyi olup tedavisi ve takibi koroner yoğun bakımda devam etmektedir. Kendisine geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyorum." dedi.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör
#CEM YILMAZ #ÇANAKKALE #AYVACIK

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