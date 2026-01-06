Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Ünlü isimlerin servetleri şoke etti! İşte Türkiye’nin en zenginleri listesi
Giriş Tarihi: 06.01.2026 11:08

Ünlü isimlerin servetleri şoke etti! İşte Türkiye’nin en zenginleri listesi

Türkiye'nin en zengin ünlüleri netleşti. Listede yer alan isimlerin yer aldıkları projeler, yaptıkları reklam anlaşmaları ve uzun yıllara yayılan kariyerleri boyunca edindikleri servetler, ulaştıkları ekonomik gücü bir kez daha ortaya koydu. Özellikle televizyon ve dijital platformlarda büyük ilgi gören yapımlarda rol alan ünlü isimlerin servetlerindeki hızlı artış dikkatlerden kaçmadı.

Listeye bakıldığında, her birinin kendine özgü birikim hikayesi olduğu görülüyor. Kimi çocukluk hayalini gerçekleştirmek için butik otel açarken, kimi global arenada kazandığı şöhreti yatırım fırsatlarına dönüştürüyor. Gayrimenkul zenginliğinden tarım yatırımlarına, değerli koleksiyonlardan uluslararası taşınmazlara kadar uzanan bu servet hikayeleri, Türk ünlülerinin iş dünyasında da ne denli başarılı olduklarını gözler önüne seriyor.

Hande Erçel, 249 milyon TL değerindeki mal varlığıyla dördüncü sırada. Reklam kampanyalarından ve dizilerden yüksek gelir elde ediyor.

MERYEM UZERLİ

Meryem Uzerli, Serveti yaklaşık 320 milyon TL. Özellikle "Muhteşem Yüzyıl" dizisindeki performansı ve reklam gelirleriyle büyük kazanç sağladı.

CAN YAMAN

Can Yaman, 311 milyon TL'lik servetinin bulunduğu iddia ediliyor.
İtalya'daki popülaritesi ve uluslararası projeleri kazancını artırıyor.

SERVETİ ŞOKE ETTİ

Uzun zamandır oyunculuk yapan ve birçok başarılı projeye imza atan Düzyatan'ın sahip olduğu serveti ise adeta dudak uçuklattı.

Şöhreti Türkiye sınırlarını aşan yıldızların başında gelen isimlerden biri olan Engin Altan Düzyatan, özellikle rol aldığı projelerle tam bir dünya starına dönüştü.

SERVETİ 50 MİLYON DOLARA YAKIN!

Oyunculuğunun yanı sıra birçok markanın reklam yüzü olan Düzyatan, bölüm başı aldığı ücretlerle ve reklam gelirleriyle birlikte 48 milyon dolara yakın mal varlığına sahip olduğu biliniyor.

Yıldız oyuncu, servetine rağmen mütevazı bir hayat sürdürmeyi tercih ediyor.

Lüks harcamalar yapmaktan geri duran başarılı oyuncu, "Tam olarak kaç paran var?" sorusuna "Tam dersen bilmiyorum. Ama Neslişah biliyor" diyerek hem hanımcılığı savundu hem de para işleriyle uğraşmayı sevmediğinin altını çizdi.

İBRAHİM TATLISES

Türk müziğinin efsane ismi İbrahim Tatlıses, sanat dünyasındaki başarılarının yanı sıra iş hayatındaki yatırımlarıyla da adından söz ettiriyor. Yıllar boyunca kazandığı servetiyle dikkat çeken Tatlıses, sahip olduğu taşınmazlar, oteller, işletmeler ve lüks araç filosuyla adeta bir servet imparatorluğu kurdu.

Kuşadası'nda 8 dönümlük araziye kurulu, 6 katlı ve 157 odalı dev oteliyle dikkat çeken Tatlıses, İstanbul'da 5 farklı kebap salonuna da sahip. Medya sektörüne de yatırım yapan ünlü sanatçı, hem uydu üzerinden yayın yapan bir TV kanalının sahibi. Araç filosu ise adeta küçük bir galeri: 1 tekne, 2 sürat motoru, 2 Mercedes, 3 Jeep, 1 limuzin ve tam 20 şirket aracı usta sanatçının kullanımında!

Tatlıses'in İstanbul Seyrantepe'de 1.5 dönüm arsa üzerine kurulu bir kebap salonu, bir TV binası, Tatlıses Şirketler Grubu binası ile By Tatlıses Giyim'in atölyesi ve mağazası bulunuyor.

Ayrıca Sarıyer'de bulunan lüks bir sitede villa, Seyrantepe'de site içinde üç daire, Şanlıurfa'da bir daire ve yine Şanlıurfa'da 3 dönümlük bir arsa da mülkleri arasında yer alıyor.

Tatlıses'in ABD`nin en gözde kentlerinden Miami'de de evi var.

EMRAH

2014 yılında Sibel Kirer ile nikah masasına oturan Emrah, evliliğini iki çocukla taçlandırmıştı. Aynı yıl oğulları Elyesa, 2017'de de kızları Eleysa'yı kucaklarına alan çift, çocuklarını gözlerden uzak büyütmeyi tercih etti.

Çocukları Elyesa ve Eleysa'ya olan sevgisini ise sık sık dile getiren Emrah'ın evlilik dışı dünyaya gelen oğlu Tayfun Erdoğan'ı kabul etmemesi de çok uzun süre konuşulmuştu.

REKOR SERVET

Özel hayatının yanı sıra müzik kariyeriyle de yıllarca başarısından söz ettirdi. Geçtiğimiz günlerde Dubai'den 3.5 milyon dolara ev aldığı ortaya çıkan Emrah bu kez servetiyle gündeme geldi. Şarkıcı Emrah'ın servetini duyanların ağzı açık kaldı.

GAYRİMENKUL ZENGİNİ ÇIKTI!

Emrah'ın İstanbul ve Bodrum'da 300'den fazla evi bulunduğu ve kira gelirinin ise aylık 10 milyon TL'ye ulaştığı iddia edildi. İstanbul'da bir spor kompleksini 3 milyon dolara satın alan sanatçı, aynı projede 12 dükkan ve bir dubleks daireye de sahip oldu.

Sanatçının ayrıca Bodrum'da 8 milyon TL'ye satın aldığı, müzik ve dizi sektöründe kazandığı birikimlerini değerlendirdiği belirtildi.

Ünlü şarkıcının 300 daireyi satıp, daha büyük projelere yöneldiği bilgisi de basına yansıdı. 2022 yılında mahkemeye gelir beyanı vermek zorunda kaldığında, Emrah'ın aylık gelirinin 400 bin TL olduğu açıklanmıştı.

AJDA PEKKAN

En zengin ünlüler listesinin üst sıralarının vazgeçilmezi haline gelen Süperstar, 70 milyon dolara ulaşan kabarık bir banka hesabına sahip. Birçok lüks köşke ve villaya sahip olan Pekkan, son olarak 8,6 milyon dolara satışa koyduğu şatafatlı malikanesiyle dudak uçuklatmıştı.

SERENAY SARIKAYA

Sarıkaya'nın mal varlığının 186 milyon TL olduğu belirtiliyor. Rol aldığı dizi ve reklamlardan kazandığı parayı gayrimenkul ve arsa alarak değerlendiren Serenay Sarıkaya. son dönemlerde de Marmaris'e yatırım yapmayı planlıyor.

YILDIZ TİLBE

Makyaj malzemeleri, kıyafetler ve lüks harcamalardan kaçınan Yıldız Tilbe, kazandığı her kuruşu gayrimenkule yatırıyor. Lüks markalı konut projelerinden üç daire satın almış durumda. İzmir'de bir çiftlik, 2 kışlık ev ve çok sayıda arazi yatırımı yapmış olduğu biliniyor.

ERCAN KESAL

Aslında bir doktor ve aynı zamanda Özel Okmeydanı Hastanesi' nin de kurucusu.

EMRE ALTUĞ

Çocukluk hayalini gerçekleştirerek her yaz tatilini geçirdiği Çeşme Alaçatı'da bir butik otel açtı.

HÜLYA AVŞAR

Hülya Avşar, reklamlardan, dizilerden ve sahnelerden kazandığı her kuruşu gayrimenkule yatırıyor.

Sarıyer`de köşk, Ayvalık`ta yazlık, Ayvalık`ta zeytinyağı fabrikası, konfeksiyon fabrikası, Tarabya'da lüks sitede bir daire, Riva`da arazi, Etiler`de daire, Londra`da Docklands Canary Wharf`ta şehrin en yüksek rezidansı `Pan Peninsula Tower 1`de bir daire, iki cip, bir otomobil, bankada yüklü bir nakit olduğu biliniyor.

SİBEL CAN

Beykoz'daki çok lüks bir sitedeki malikanesinde ikamet eden Sibel Can'ın Nakkaştepe'de İstanbul Boğazı manzaralı villası, araçları, Amerika'da evleri, çocuklarının oturduğu evler ve yatırım amaçlı aldığı gayrimenkulleri var. Miami'de bir villası bulunan Sibel Can'ın İstanbul'da 50 dairesi olduğu konuşuluyor.

BÜLENT ERSOY

İddialara göre 500 bin dolar değerinde mücevher ve kürkü olan Bülent Ersoy, aynı zamanda gayrimenkul zengini.