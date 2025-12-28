Haberler
Galeri
Ünlülerin sessizliğine sert eleştiri: Murat Kekilli'den Filistin çıkışı! "Kör olmuş vicdansızlar"
Giriş Tarihi: 28.12.2025 06:14
Ünlülerin sessizliğine sert eleştiri: Murat Kekilli'den Filistin çıkışı! "Kör olmuş vicdansızlar"
A Para'da Sinan Özedincik ile Merve Yurtyapan'ın sunumuyla ekrana gelen 'Biz Bize'ye bu hafta şarkıcı Murat Kekilli, kemençe sanatçısı Derya Türkan, bağlama virtüözü ve devlet sanatçısı Ümit Yılmaz ile 'Adresi Olmayan Ev' filminde rol alan oyuncu Seren Fosforoğlu konuk oldu.