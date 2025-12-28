Ünlülerin sessizliğine sert eleştiri: Murat Kekilli'den Filistin çıkışı! "Kör olmuş vicdansızlar"

DERYA TÜRKAN

"ÖDÜLÜN VERİLİŞ AMACI BENİ ONORE ETTİ"

1977 yılından beri mimari alanda üç yılda bir verdiği ödüllerle tanınan Ağa Han Ödülü, 2017'den beri müzik alanında da ödüller veriyor. Bu yıl ilk defa bir Tük müzisyene verdiler. Ağa Han Müzik Ödülleri (AKMA), İslam ülkelerindeki kültürleri destekleyen ve sanatçıların tanıtılmasına yardımcı olan önemli bir kurum. Jüri dünya çapında müzisyenlerden kurulu. 400 adaydan 10 kişiye verildi bu ödül, veriliş amacı da beni çok onore etti. "Türk kemençesindeki eşsiz ustalığı ve kültürler arası cesur işbirlikleri aracılığıyla Türk klasik ve halk müziğini küresel sahnede yücelttiği için" denilerek takdim edildi ödül. Ama çok geniş yankı bulmadı, biz alışkınız tabi buna. Ne yazık ki bir Türk sanatçının böyle bir ödül alacağına inancı yok.