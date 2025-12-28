Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Ünlülerin sessizliğine sert eleştiri: Murat Kekilli'den Filistin çıkışı! "Kör olmuş vicdansızlar"
Giriş Tarihi: 28.12.2025 06:14

Ünlülerin sessizliğine sert eleştiri: Murat Kekilli'den Filistin çıkışı! "Kör olmuş vicdansızlar"

A Para'da Sinan Özedincik ile Merve Yurtyapan'ın sunumuyla ekrana gelen 'Biz Bize'ye bu hafta şarkıcı Murat Kekilli, kemençe sanatçısı Derya Türkan, bağlama virtüözü ve devlet sanatçısı Ümit Yılmaz ile 'Adresi Olmayan Ev' filminde rol alan oyuncu Seren Fosforoğlu konuk oldu.

MURAT KEKİLLİ

"Meslek hayatında 30 yıl geçti. İlk kez bir Karadeniz bestesi yaptık. Biraz geç kaldık ama dinlenmeler gelen yorumlar çok iyi. Tövbeler Olsun isimli eserimize yapay zeka teknolojisi kullandık.

Teknolojiye uyum sağlamaya çalışıyoruz. Müzikal anlamda faydalanıyoruz ama ipin ucunu çok kaçırmamak kontrollü olmak lazım yapay zekâ kullanımında. Siri'ye "Seni satacağım, başka bir şeyle değiştireceğim dedim" ben olsam seni hiçbir şeye değişmem" dedi. Şaşırdım etkilendim ama korktum da yani.

Yıkılsın İsrail şarkısı 2010'larda kafamda şekillenmişti. Çünkü İsrail her Ramazan Gazze'ye girip bomba atıyordu. Çoluk çocuk katledip çıkıyordu. Çok düşündüm çok sorguladım. Sanatın da bu konuda inisiyatif almadığını gördüm.

Bu kadar sakil kalmamalıyız diye çok sorguladık. Necip Fazıl'ın diye bildiğim dörtlüyü besleyip sosyal medyada paylaştım. Aradan zaman geçti bu şarkıyı besteledim.

Çok sevildi ama keşke bu şarkıyı yapmama gerek kalmasaydı. Katleden devlet olmaz, vicdanı olan herkesin benim gibi düşüneceğini sanıyordum öyle olmuyormuş. Bizim sanat dünyamız insani sorumluluklarını hatırlamakta çok geç kaldı. Zaman içinde öğrendik ki bunlar da bağımlıymış meğerse. Özgürlüğün tadını çıkarmak kadar güzel bir şey yokmuş. Gerçek özgürlüğün tadına vardım. Dedim ki Murat avazın çıktığı kadar bağır.

Birilerinin susmaması lazım, Allah'tan korkması lazım artık. Bu sorumluluğu aldım, ucunda ne olursa olsun oradaki insanların yalnız olmadığını her platformda haykırdım. Linç de edildim. Hâlbuki bu siyaset üstü bir şey, kör olmuş farkında değil vicdansızlar. Siz insanlıktan nasibinizi almamışsınız diye yazdım.

Utanın dedim. Hayranı olduğum Roger Waters'ın konserini iptal etmesi çok etkilemişti beni. Bizim silahımız bu, elimde gitarım var başka silahım yok. Tepkimi böyle gösteriyorum. Müzik bir dildir, dünyanın öbür ucunda bir gönül bulur girer.
Gazze'ye duyarlı olmak için Müslüman olmaya gerek yok. Dinin, dilin ne olduğunun önemi yok. İsrail'in kendi içindeki bazı kişiler bile "Bu katliama dur" diyor. Bu insani duruştur.

İsrail'den çok konser teklifi almıştım. Moskova'dan 2016'da konser teklifi aldım. Meğer İsrailli bir ailenin düğünüymüş. Ücretimin 3 katını teklif ettiler, trilyonlar da verseniz gelemem dedim. Filistin'e bedavaya giderim dedim. Nasip olursa onların özgür oldukları günü göreyim oraya bedava giderim.

"AİLEM, İYİ İNSAN OLMAYI ÖĞRETTİ"

Adana'da mahallede büyüdüm. Evimize 3-4 ayda bir sucuk girdiği zaman erkenden kalkıp suyuna ekmek bandırmak için yarışırdık. Babam süt satardı. Bazen ben de giderdim. Dolu dolu geçirdim çocukluğumu. Komşuluk ilişkilerimiz iyiydi. Çok sevilirdim mahallede. Annem babam rahmetli oldu. Bana hep, iyi insan ve ahlaklı olmayı öğrettiler. Ailem Neşet Ertaş gibi halk ozanlarının müziğini dinlerdi. Mahallemizde Müslüm Gürses, Ferdi Tayfur şarkıları dinlenirdi. Lise çağımda Barış Manço ve Cem Karaca ile tanıştık. Eşek Gözlüm,

Bu Akşam Ölürüm, Seni Çılgın şarkılarını daha önce dinletip beğenmeyen yapımcım Celal abi o gün beni Ferdi Tayfur'un stüdyosuna götürdü. Ferdi Tayfur gibi bir sürü isimler orada. Celal abi benden bahsetti Ferdi abiye, şarkılarımı dinlediler. Ferdi abi, ben senin arkandayım yap bu çocuğa albüm dedi. Öyle başladı hikâyemiz. Ferdi abi kapıyı araladı bize.

DERYA TÜRKAN

"ÖDÜLÜN VERİLİŞ AMACI BENİ ONORE ETTİ"
1977 yılından beri mimari alanda üç yılda bir verdiği ödüllerle tanınan Ağa Han Ödülü, 2017'den beri müzik alanında da ödüller veriyor. Bu yıl ilk defa bir Tük müzisyene verdiler. Ağa Han Müzik Ödülleri (AKMA), İslam ülkelerindeki kültürleri destekleyen ve sanatçıların tanıtılmasına yardımcı olan önemli bir kurum. Jüri dünya çapında müzisyenlerden kurulu. 400 adaydan 10 kişiye verildi bu ödül, veriliş amacı da beni çok onore etti. "Türk kemençesindeki eşsiz ustalığı ve kültürler arası cesur işbirlikleri aracılığıyla Türk klasik ve halk müziğini küresel sahnede yücelttiği için" denilerek takdim edildi ödül. Ama çok geniş yankı bulmadı, biz alışkınız tabi buna. Ne yazık ki bir Türk sanatçının böyle bir ödül alacağına inancı yok.

Bu acı. Bu ödülü ben alıyorsam herkes alabilir diye bakıyorum. Öyle kadim bir kültürün üzerinde yaşıyoruz ki bunun farkında değiliz maalesef. Kemençe denilince Karadenizli misin diyorlar. Benimki İstanbul kemençesi. 9. yy'dan beri kullanılan bir enstrüman. Dağlar Dağlar'da vardı, İnce Saz çaldı. Ekmek teknesi dizisinde vardı. Çok karakteristik bir ses. Ailem müzisyen. Babam devlet korosundan emekli. Dünya çapında hocamla arkadaştı. İhsan Özgen kemençe sazında çok önemli bir sanatçıydı. Onu dinledim, öyle başladım.

SEREN FOSFOROĞLU

"OYNADIĞIM KARAKTER BENİ ÇOK ETKİLEDİ"
Adresi Olmayan Ev 3 yıl önce çekildi. Hatice Aşkın'ın yazıp yönettiği ilk filmi. 1.5 yıl önce dünya prömiyeri Estonya Talinn'de yapıldı. Birçok dünya festivalinde dolaştı. Ödüller aldı. Şimdi de seyirciyle vizyonda buluştu. Distopya hikâyesi. Güzel bir hikâyesi ve oyuncu kadrosu var.

Oynadığım karakterden bir anne olduğum için çok etkilendim. İzlerken bile etkilendim. Seyirci de etkilenecek diye düşünüyorum. Unutmak iyileştirir diyor fragmanda ama unutmak iyi bir şey değil.

Hatırlamak da ders verir insana. Buradaki unutmayı ceza gibi kullanmış yönetmen. Çocuklara enstrümanları tanıtan Masallarla Senfoni isminde bir müzikal yapmayı planlıyorum.

ÜMİT YILMAZ

"AHMET KAYA KIRMIZI ÇİZGİM"
Ahmet Kaya'yı 25. ölüm yıl dönümünde AKM'de andık. Ali Çınar'la beraber bir proje gerçekleştirdik. Anılarımızı anlattık. Çok da ses getirdi. Ticari kaygıyla değil tamamen gönülden yaptığım bir konser bu. Devamı gelsin istiyorlar. İyi ki tanımışım yollarımız kesişmiş. Benim kırmızı çizgilerimden biridir.

Fenerbahçe sevgimi marşa dönüştürdük. Kısa sürede 1 milyonu geçti. Kulüpten gelen bir talep değildi. Hayatımın bir parçası. Kızımı, eşimi, taraftarları koyduğum bir klip de çektik. Güzel de bir hatıra oldu.
Derya ile okul arkadaşıyız. Beraber albüm de yaptık. Onunla gurur duyuyoruz.