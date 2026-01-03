Haberler
Yaprak Dökümü’nün entrikacı Ceyda’sıydı! Başak Sayan şanı şöhreti arkasında bıraktı! Amerika'da kendine bambaşka bir hayat kurdu!
Giriş Tarihi: 03.01.2026 14:14
Güncelleme Tarihi: 03.01.2026 14:29
Türk televizyon tarihine damga vuran dizilerden Yaprak Dökümünde Ceyda karakteriyle izleyicinin karşısına çıkan Başak Sayan, dizinin en çok konuşulan isimlerinden biri olmuştu. Oğuz'a duyduğu saplantılı aşk ve bitmek bilmeyen entrikalarıyla dikkat çeken Ceyda, dizinin unutulmaz karakterleri arasına girmişti. Başarılı oyunculuk performansıyla öne çıkan Sayan, zamanla kamera önünden uzaklaşarak hayatında yeni bir sayfa açtı. Türkiye'den ayrılma kararı alan ünlü isim, rotasını Amerika'ya çevirdi. Peki, Başak Sayan bugün hangi alanda hayatına devam ediyor? İşte ünlü ismin bilinmeyen yeni yaşamı…