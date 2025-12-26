Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Yiğit Poyraz 31 yaşına girdi! Sevgilisi Yasmin Erbil'den romantik paylaşım geldi!
Giriş Tarihi: 26.12.2025 15:25 Güncelleme Tarihi: 26.12.2025 15:36

Yiğit Poyraz 31 yaşına girdi! Sevgilisi Yasmin Erbil'den romantik paylaşım geldi!

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil ile Nergis Kumbasar'ın kızları Yasmin Erbil, bir süredir Yiğit Poyraz ile mutlu bir ilişki sürdürüyor. Survivor yarışmasıyla geniş kitlelerce tanınan Yiğit Poyraz, 31 yaşına girdi. Yasmin Erbil ise sevgilisinin doğum gününü sosyal medya hesabından yaptığı romantik paylaşımla kutladı.

  • ABONE OL
Yiğit Poyraz 31 yaşına girdi! Sevgilisi Yasmin Erbil’den romantik paylaşım geldi!

Oyuncu Nergis Kumbasar ve Mehmet Ali Erbil'in fenomen kızı Yasmin Erbil, Survivor yarışmasıyla adını duyuran Yiğit Poyraz ile uzun süredir dolu dizgin aşk yaşıyor.

Yiğit Poyraz 31 yaşına girdi! Sevgilisi Yasmin Erbil’den romantik paylaşım geldi!

Sosyal medya paylaşımlarıyla da adından sık sık bahsettiren Yasmin Erbil ile Yiğit Poyraz'ın ilişkisi magazin gündemindeki yerini koruyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Yiğit Poyraz 31 yaşına girdi! Sevgilisi Yasmin Erbil’den romantik paylaşım geldi!

Son olarak Yasmin Erbil'in sevgilisi Yiğit Poyraz, 31. yaşını kutladı.

Yiğit Poyraz 31 yaşına girdi! Sevgilisi Yasmin Erbil’den romantik paylaşım geldi!

Yasmin Erbil, sevgilisinin doğum gününü bu kareyle 'En iyi kalpli insana mutlu yıllar' notuyla duygusal bir mesaj paylaşarak Instagram'dan kutladı.

Yiğit Poyraz 31 yaşına girdi! Sevgilisi Yasmin Erbil’den romantik paylaşım geldi!

Öte yandan Yasmin Erbil geçen günlerde imajını tazeledi. Saçlarını genelde sarı tonlarında kullanan 29 yaşındaki fenomen, yeni yıla az bir zaman kala saçlarında değişikliğe gitti.

Erbil daha da sarışın oldu.

Yiğit Poyraz 31 yaşına girdi! Sevgilisi Yasmin Erbil’den romantik paylaşım geldi!

İŞTE YASMİN ERBİL'İN SON HALİ

Yiğit Poyraz 31 yaşına girdi! Sevgilisi Yasmin Erbil’den romantik paylaşım geldi!

İŞTE İMAJ DEĞİŞİKLİĞİNE GİDEN DİĞER ÜNLÜ İSİMLER!

BENGÜ

Su gibi sesi ve zarafetiyle gönüllerde taht kurmuş isimlerden biri olan ünlü şarkıcı Bengü, hem özel hayatıyla hem de kariyeriyle zaman zaman adından söz ettiriyor.

Yiğit Poyraz 31 yaşına girdi! Sevgilisi Yasmin Erbil’den romantik paylaşım geldi!

2 çocuk annesi 46 yaşındaki Bengü, imajıyla gündeme geldi.

Yiğit Poyraz 31 yaşına girdi! Sevgilisi Yasmin Erbil’den romantik paylaşım geldi!

Yıllardır kullandığı koyu renk saçlarından vazgeçen Bengü, yeni imajıyla sosyal medyayı salladı.

Yiğit Poyraz 31 yaşına girdi! Sevgilisi Yasmin Erbil’den romantik paylaşım geldi!

İŞTE BENGÜ'NÜN YENİ İMAJI...

Yiğit Poyraz 31 yaşına girdi! Sevgilisi Yasmin Erbil’den romantik paylaşım geldi!

Türk müziğinin güçlü seslerinden Ebru Gündeş, şu sıralar özel hayatındaki gelişmelerle adından söz etiriyor.

Yiğit Poyraz 31 yaşına girdi! Sevgilisi Yasmin Erbil’den romantik paylaşım geldi!

Ünlü sanatçı, 2024 yılının Şubat ayında iş insanı Murat Özdemir ile dünyaevine girmişti. Ancak mutlulukları uzun sürmedi. Gündeş, sosyal medya hesabından evliliğini noktalama kararı aldığını açıklamıştı.

Ardından çift anlaşmalı olarak boşandı.

Yiğit Poyraz 31 yaşına girdi! Sevgilisi Yasmin Erbil’den romantik paylaşım geldi!

1,5 yıllık evliliği bitiren Ebru Gündeş, yeni hayatına yeni imajıyla başladı.

Yiğit Poyraz 31 yaşına girdi! Sevgilisi Yasmin Erbil’den romantik paylaşım geldi!

Gündeş sosyal medya hesabından paylaştığı yeni imajıyla dikkat çekti.

Yiğit Poyraz 31 yaşına girdi! Sevgilisi Yasmin Erbil’den romantik paylaşım geldi!

Gündeş'in yeni hali şakipçileri tarafından büyük beğeniyle karşılandı.

Yiğit Poyraz 31 yaşına girdi! Sevgilisi Yasmin Erbil’den romantik paylaşım geldi!

ÖZCAN DENİZ

Ailesiyle yaşadığı çalkantılı sorunlarla aylardır gündemden düşmeyen ünlü şarkıcı Özcan Deniz, bu kez yeni tarzıyla adından söz ettirdi.

Yiğit Poyraz 31 yaşına girdi! Sevgilisi Yasmin Erbil’den romantik paylaşım geldi!

İmaj değişikliğiyle giden Özcan Deniz son haliyle dikkat çekti.

Yiğit Poyraz 31 yaşına girdi! Sevgilisi Yasmin Erbil’den romantik paylaşım geldi!

Deniz, uzattığı sakallarıyla sosyal medyayı salladı.

Yiğit Poyraz 31 yaşına girdi! Sevgilisi Yasmin Erbil’den romantik paylaşım geldi!

İPEK TUZCUOĞLU

Asmalı Konak dizisiyle hafızalardan çıkmayan ünlü oyuncu İpek Tuzcuoğlu, bir süredir ekranlardan uzakta.

Yiğit Poyraz 31 yaşına girdi! Sevgilisi Yasmin Erbil’den romantik paylaşım geldi!

53 yaşındaki ünlü oyuncu imaj değişikliğine gitti.

Yiğit Poyraz 31 yaşına girdi! Sevgilisi Yasmin Erbil’den romantik paylaşım geldi!

Saçlarını kestirip sarıya boyatan İpek Tuzcuoğlu'na beğeni yağdı.

Yiğit Poyraz 31 yaşına girdi! Sevgilisi Yasmin Erbil’den romantik paylaşım geldi!

Ünlü oyuncuya, takipçilerinden "Çok yakışmış" yorumları geldi.

Yiğit Poyraz 31 yaşına girdi! Sevgilisi Yasmin Erbil’den romantik paylaşım geldi!

DİLAN ÇİÇEK DENİZ

Ünlü oyuncu Dilan Çiçek Deniz, yaptığı imaj değişikli ile hayranlarından tam not aldı.

Yiğit Poyraz 31 yaşına girdi! Sevgilisi Yasmin Erbil’den romantik paylaşım geldi!

"KAHKÜL PERİLERİ"

Deniz, yeni saç modelini Instagram hesabından "Kahkül Perileri" notuyla yayınladı.

Yiğit Poyraz 31 yaşına girdi! Sevgilisi Yasmin Erbil’den romantik paylaşım geldi!

Paylaşım kısa sürede beğeni toplarken, oyuncunun yeni tarzı da sosyal medyada gündem haline geldi.