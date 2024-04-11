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Haberler Galeri Aldatmak yeni bölüm bu akşam var mı? 11 Nisan ATV yayın akışı ile Aldatmak 65. yeni bölüm ne zaman?
Giriş Tarihi: 11.04.2024 18:28 Güncelleme Tarihi: 11.04.2024 18:28

Aldatmak yeni bölüm bu akşam var mı? 11 Nisan ATV yayın akışı ile Aldatmak 65. yeni bölüm ne zaman?

Aldatmak yeni bölüm bu akşam var mı dizinin sevenleri tarafından araştırılıyor. ATV ekranlarının vazgeçilmez dizisi Aldatmak, her hafta Perşembe akşamı izleyicisi ile buluşuyor. Geçtiğimiz hafta 64. Bölümü ile ekranlara gelen dizi, bu hafta bayram tatilinde yayınlanacak mı sorgulanıyor. Peki, Aldatmak yeni bölüm bu akşam var mı? 11 Nisan ATV yayın akışı ile Aldatmak yeni bölüm ne zaman? İşte, detaylar!

Aldatmak yeni bölüm bu akşam var mı? 11 Nisan ATV yayın akışı ile Aldatmak 65. yeni bölüm ne zaman?

Aldatmak yeni bölüm gündemde! 64. Bölümü ile geçtiğimiz hafta yayınlanan Aldatmak, bu hafta sevenleri tarafından merakla bekleniyor. Dizinin takipçileri ramazan Bayramı nedeniyle bu akşam yeni bölüm olup olmayacağını sorguluyor. Peki, Aldatmak yeni bölüm bu akşam var mı, yok mu, yeni bölüm ne zaman?

Aldatmak yeni bölüm bu akşam var mı? 11 Nisan ATV yayın akışı ile Aldatmak 65. yeni bölüm ne zaman?

ALDATMAK BU AKŞAM VAR MI?

Aldatmak 11 Nisan Perşembe günü yeni bölümü ekranlara gelmeyecek.

ATV 11 Nisan Perşembe akşamı yayın akışı ise şöyle;

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Aldatmak yeni bölüm bu akşam var mı? 11 Nisan ATV yayın akışı ile Aldatmak 65. yeni bölüm ne zaman?

11 NİSAN ATV YAYIN AKIŞI

08: 00 Kahvaltı Haberleri
10: 00 Akıncı Çizgi Dizi
10: 30 Akıncı Çizgi Dizi
11: 00 Yalan Dolan - Yerli Sinema
12: 50 Oscar Çöllerde - Yabancı Sinema
13: 00 atv Gün Ortası
14: 00 Mutfak Bahane
16: 00 Esra Erol'da
19: 00 atv Ana Haber
20: 00 Örümcek Adam: Evden Uzakta
22: 40 Venom: Zehirli Öfke - Yabancı Sinema
00: 40 Örümcek Adam: Evden Uzakta - Yabancı Sinema
03: 20 Mutfak Bahane
05: 10 Kuruluş Osman

Aldatmak yeni bölüm bu akşam var mı? 11 Nisan ATV yayın akışı ile Aldatmak 65. yeni bölüm ne zaman?

ALDATMAK YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Sevilen dizinin yeni bölümü 18 Nisan Perşembe akşamı ekranlarda olacak.

Aldatmak yeni bölüm bu akşam var mı? 11 Nisan ATV yayın akışı ile Aldatmak 65. yeni bölüm ne zaman?

ALDATMAK SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Büyük sırlar ortaya çıkınca Kahraman, Oylum'la ilişkilerini onarmaya başlar. Kahraman'ın doğru bildiği yanlışları düzelten ise Sezai olacaktır. Kendi hayatını onarmakta başarısız olan Sezai, Güzide'yle yaşadığı yüzleşmelerden kalbi kırık ayrılır. İpek'in ne kadar tehlikeli bir insan olduğu bir kez daha görülür.

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