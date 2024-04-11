Aldatmak yeni bölüm bu akşam var mı? 11 Nisan ATV yayın akışı ile Aldatmak 65. yeni bölüm ne zaman?

Aldatmak yeni bölüm gündemde! 64. Bölümü ile geçtiğimiz hafta yayınlanan Aldatmak, bu hafta sevenleri tarafından merakla bekleniyor. Dizinin takipçileri ramazan Bayramı nedeniyle bu akşam yeni bölüm olup olmayacağını sorguluyor. Peki, Aldatmak yeni bölüm bu akşam var mı, yok mu, yeni bölüm ne zaman?