Giriş Tarihi: 11.04.2024 18:28
Güncelleme Tarihi: 11.04.2024
18:28
Aldatmak yeni bölüm bu akşam var mı? 11 Nisan ATV yayın akışı ile Aldatmak 65. yeni bölüm ne zaman?
Aldatmak yeni bölüm bu akşam var mı dizinin sevenleri tarafından araştırılıyor. ATV ekranlarının vazgeçilmez dizisi Aldatmak, her hafta Perşembe akşamı izleyicisi ile buluşuyor. Geçtiğimiz hafta 64. Bölümü ile ekranlara gelen dizi, bu hafta bayram tatilinde yayınlanacak mı sorgulanıyor. Peki, Aldatmak yeni bölüm bu akşam var mı? 11 Nisan ATV yayın akışı ile Aldatmak yeni bölüm ne zaman? İşte, detaylar!