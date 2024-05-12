Giriş Tarihi: 12.05.2024 07:46
Güncelleme Tarihi: 12.05.2024
07:46
CHP'de hesaplar altüst oldu! Özgür Özel potaya girdi, "o makam" için hazırlık yapanlar öfkelendi
SABAH Gazetesi yazarı Mahmut Övür, bugün kaleme aldığı köşe yazısında, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in "Şu anda takımda iki forvet var. Biri Mansur Yavaş, diğeri Ekrem İmamoğlu. Birçok yeni figür de parlıyor" açıklamasına dikkat çekerek, "O açık kapıdan kendisinin mi yoksa başka bir aktörün mü gireceği ise belli değil. İşte bu belirsizlik 'o makam' için hazırlık yapanları harekete geçirdi ve öfkelendirdi." ifadelerini kullandı.