CHP'de hesaplar altüst oldu! Özgür Özel potaya girdi, "o makam" için hazırlık yapanlar öfkelendi

Özel, parti içinde ortaya çıkan bu rahatsızlığı azaltmak için kendisini "teknik direktör" konumuna taşısa da sonucu değiştirmedi. Çünkü futbol üzerinden mesaj verirken, yeni olasılıklara da dikkat çekmeden edemedi ve "Şu anda takımda iki forvet var. Biri Mansur Yavaş, diğeri Ekrem İmamoğlu. Birçok yeni figür de parlıyor" diyerek kapıyı açık bıraktı.

O açık kapıdan kendisinin mi yoksa başka bir aktörün mü gireceği ise belli değil. İşte bu belirsizlik "o makam" için hazırlık yapanları harekete geçirdi ve öfkelendirdi.

