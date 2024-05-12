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Haberler Galeri CHP'de hesaplar altüst oldu! Özgür Özel potaya girdi, "o makam" için hazırlık yapanlar öfkelendi
Giriş Tarihi: 12.05.2024 07:46 Güncelleme Tarihi: 12.05.2024 07:46

CHP'de hesaplar altüst oldu! Özgür Özel potaya girdi, "o makam" için hazırlık yapanlar öfkelendi

SABAH Gazetesi yazarı Mahmut Övür, bugün kaleme aldığı köşe yazısında, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in "Şu anda takımda iki forvet var. Biri Mansur Yavaş, diğeri Ekrem İmamoğlu. Birçok yeni figür de parlıyor" açıklamasına dikkat çekerek, "O açık kapıdan kendisinin mi yoksa başka bir aktörün mü gireceği ise belli değil. İşte bu belirsizlik 'o makam' için hazırlık yapanları harekete geçirdi ve öfkelendirdi." ifadelerini kullandı.

MAHMUT ÖVÜR
CHP’de hesaplar altüst oldu! Özgür Özel potaya girdi, o makam için hazırlık yapanlar öfkelendi

SABAH Gazetesi yazarı Mahmut Övür'ün bugünkü köşe yazısı şu şekilde:

"Yerel seçimlerdeki başarı, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i öyle farklı bir yere taşıdı ki onun gereğini yapması da yapmaması da sorun olacak. Çünkü hiç hesapta olmayacak kadar güçlü bir rüzgârla genel başkanlık koltuğuna oturdu. Bu da bütün hesapları altüst etti.

CHP’de hesaplar altüst oldu! Özgür Özel potaya girdi, o makam için hazırlık yapanlar öfkelendi

Oysa 31 Mart öncesi CHP'de bambaşka bir hava vardı. Seçim sonuçları öngörülemese de değişim sürecini başlatan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 2028 adaylığına kesin gözüyle bakılıyordu.

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CHP’de hesaplar altüst oldu! Özgür Özel potaya girdi, o makam için hazırlık yapanlar öfkelendi

Ancak sonuçlar tabloyu öyle değiştirdi ki sadece oyunu ikiye katlayan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş değil, 47 yıl sonra CHP'yi birinci parti yapan Özgür Özel de potaya girdi.
İzlediği yumuşama siyasetiyle de hem CHP içinde hem de toplum nezdinde çok daha etkili bir aktöre dönüştü. Bu da partide birilerini rahatsız etti.

CHP’de hesaplar altüst oldu! Özgür Özel potaya girdi, o makam için hazırlık yapanlar öfkelendi

Özel, parti içinde ortaya çıkan bu rahatsızlığı azaltmak için kendisini "teknik direktör" konumuna taşısa da sonucu değiştirmedi. Çünkü futbol üzerinden mesaj verirken, yeni olasılıklara da dikkat çekmeden edemedi ve "Şu anda takımda iki forvet var. Biri Mansur Yavaş, diğeri Ekrem İmamoğlu. Birçok yeni figür de parlıyor" diyerek kapıyı açık bıraktı.
O açık kapıdan kendisinin mi yoksa başka bir aktörün mü gireceği ise belli değil. İşte bu belirsizlik "o makam" için hazırlık yapanları harekete geçirdi ve öfkelendirdi.

CHP’de hesaplar altüst oldu! Özgür Özel potaya girdi, o makam için hazırlık yapanlar öfkelendi

İmamoğlu'na destek veren bir gazeteci aynen şöyle diyordu:
"Özgür Özel'i oraya İmamoğlu getirdi. İmamoğlu'nun desteği olmasaydı CHP Genel Başkanlığı'na gelmesi mümkün değildi."
Görünen o ki bu tartışma bitmeyecek, hatta giderek daha da büyüyecek.
Önümüzdeki süreçte işin içine bir de siyasi sistemle ilgili boyut katılacak... Yani mevcut Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde cumhurbaşkanlığı makamı hem siyasetin merkezi oldu hem de icranın.

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