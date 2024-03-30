Kocaeli Darıca seçim sonuçları! YSK Darıca yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

Mahalli İdareler seçim sonuçları takip edilirken her seçimde olduğu gibi bu seçimde de Darıca'daki adayların verileri ve oy sonuçları heyecanla bekleniyor. Milyonlarca seçmenin oy kullandığı seçimde Kocaeli'nin en büyük ilçelerinden olan Darıca için belediye başkanı ve meclis üyeleri belirlenecek. İşte Darıca seçim sonuçları

KOCAELİ DARICA SEÇİM SONUÇLARI - 31 MART 2024

Aşağıda yer alan Kocaeli Darıca seçim sonuçları ekranı aracılığıyla 31 Mart akşamı bu ilçedeki adayların oy oranlarına ulaşabilir, verileri anlık olarak takip edebilirsiniz.