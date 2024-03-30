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Haberler Galeri Kocaeli Darıca seçim sonuçları! YSK Darıca yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları
Giriş Tarihi: 30.03.2024 23:56 Güncelleme Tarihi: 30.03.2024 23:56

Kocaeli Darıca seçim sonuçları! YSK Darıca yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

2024 Yerel Seçimleri gerçekleşiyor. Yurt genelinde vatandaşlar oylarını kullanmak üzere sandıkların başında yerlerini alacaklar. 81 ilde 973 belediye başkanının belirleneceği seçimde mahalle ve köy muhtarları da belirlenecek. 5 yıllık süreyle görev alacak yerel yönetimlerin belirleneceği seçim için ilçe sakinler tarafından Darıca seçim sonuçları yakından takip ediliyor. YSK tarafından uygulanan seçim yasağının kaldırılmasının hemen ardından sonuçlar canlı ve anlık olarak sabah.com.tr sonuç ekranında yer alacak. İşte Darıca Yerel Seçim Sonuçları 2024

Kocaeli Darıca seçim sonuçları! YSK Darıca yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

Mahalli İdareler seçim sonuçları takip edilirken her seçimde olduğu gibi bu seçimde de Darıca'daki adayların verileri ve oy sonuçları heyecanla bekleniyor. Milyonlarca seçmenin oy kullandığı seçimde Kocaeli'nin en büyük ilçelerinden olan Darıca için belediye başkanı ve meclis üyeleri belirlenecek. İşte Darıca seçim sonuçları

KOCAELİ DARICA SEÇİM SONUÇLARI - 31 MART 2024

Aşağıda yer alan Kocaeli Darıca seçim sonuçları ekranı aracılığıyla 31 Mart akşamı bu ilçedeki adayların oy oranlarına ulaşabilir, verileri anlık olarak takip edebilirsiniz.

Kocaeli Darıca seçim sonuçları! YSK Darıca yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

KOCAELİ DARICA SEÇİM SONUÇLARI 2024 CANLI TAKİP

AK Parti: Muzaffer Bıyık

CHP: Saide Arslan Çalışkan

İYİ Parti: Özhan Aşkın Öztürk

Yeniden Refah Partisi:Fatma Kurtuluş

Zafer Partisi: Özgür Kaleözü

DEM Parti: Erkan Şik

Kocaeli Darıca Seçim Sonuçları linkine tıklayarak adayların canlı ve anlık oy oranlarını görüntüleyebilirsiniz.

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Kocaeli Darıca seçim sonuçları! YSK Darıca yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

KOCAELİ SEÇİM SONUÇLARI İLÇE İLÇE TAKİP ET

Kocaeli'de diğer tüm ilçelerin seçim sonuçlarına ulaşmak için aşağıdaki ilçelerin üzerine tıklayabilirsiniz. YSK ile partilerin ve adayların oy oranlarını sabah.com.tr'den takip edebilirsiniz.

Başiskele Seçim Sonuçları

Çayırova Seçim Sonuçları

Darıca Seçim Sonuçları

Derince Seçim Sonuçları

Dilovası Seçim Sonuçları

Gebze Seçim Sonuçları

Gölcük Seçim Sonuçları

İzmit Seçim Sonuçları

Kandıra Seçim Sonuçları

Karamürsel Seçim Sonuçları

Kartepe Seçim Sonuçları

Körfez Seçim Sonuçları

Kocaeli Darıca seçim sonuçları! YSK Darıca yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

KOCAELİ DARICA BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI KİMLER?

Kocaeli Darıca'da AK Parti Muzaffer Bıyık, CHP Saide Arslan Çalışkan, İYİ Parti Özhan Aşkın Öztürk, Yeniden Refah Partisi Fatma Kurtuluş, DEM Parti Erkan Şik ve Zafer Partisi Özgür Kaleözü

ismi ile oy pusulasında yer alacak.

Diğer tüm partilerin aday listesine de sabah.com.tr'nin seçim sonuçları sayfası üzerinden ulaşabilirsiniz.

Kocaeli Darıca seçim sonuçları! YSK Darıca yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

DARICA MAHALLELERİ

ABDİ İPEKÇİ

BAĞLARBAŞI

BAYRAMOĞLU

CAMİ

EMEK

FEVZİÇAKMAK

KAZIMKARABEKİR

NENEHATUN

OSMANGAZİ

PİRİ REİS

SIRASÖĞÜTLER

YALI

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