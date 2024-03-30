Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Kocaeli Körfez seçim sonuçları! YSK Körfez yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları sabah.com.tr'de!
Giriş Tarihi: 30.03.2024 15:50 Güncelleme Tarihi: 30.03.2024 15:50

Kocaeli Körfez seçim sonuçları! YSK Körfez yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları sabah.com.tr'de!

Mahalli İdareler Genel Seçimleri, 31 Mart 2024 Pazar günü düzenleniyor. 60 milyonu aşkın seçmenin oy kullandığı Türkiye Yerel Seçimleri ile 81 ili 5 yıl boyunca yönetecek yeni yerel yöneticiler belli olacak. Seçim sonucu oy sayımının bitmesiyle birlikte netleşecek. 2024 Kocaeli Körfez seçim sonuçları canlı ve anlık verileri yayın yasağı kalkar kalkmaz sabah.com.tr'nin özel seçim ekranında yer alacak. YSK tarafından anbean yayınlanan oy oranları ardından Körfez seçimi kim kazandı sorusunun yanıtını haberimizden öğrenebilirsiniz. İşte, YSK verileri ile Körfez yerel seçim sonuçları 2024 takip ekranı!

Kocaeli Körfez seçim sonuçları! YSK Körfez yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

Türkiye, yeni yerel yöneticilerini belirlemek üzere 31 Mart 2024 Pazar günü sandık başına gidiyor. Oy kullanma işlemi tamamlandıktan sonra oy sayımı süreci başlayacak. Seçim sonucu, açılan sandık sayılarına göre güncellenerek anbean sabah.com.tr'den yayınlanacak. 2024 Körfez seçim sonuçları ile canlı ve anlık oy oranları ayrıntılı bir şekilde haberimizden takip edilebilecek. İl il, ilçe ilçe seçim sonuçları ve hangi partiye ne kadar oy çıktığını bu başlık altından öğrenebilirsiniz. Peki; Körfez seçimi kim kazandı? İşte, YSK verileri ile Kocaeli Körfez yerel seçim sonuçları 2024 takip ekranı!

KOCAELİ KÖRFEZ SEÇİM SONUÇLARI - 31 MART 2024

Aşağıda yer alan Kocaeli Körfez seçim sonuçları ekranı aracılığıyla 31 Mart akşamı bu ilçedeki adayların oy oranlarına ulaşabilir, verileri anlık olarak takip edebilirsiniz.

Kocaeli Körfez seçim sonuçları! YSK Körfez yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

KÖRFEZ SEÇİM SONUÇLARI 2024 CANLI TAKİP

AK Parti: Şener Söğüt

CHP: Tayfun Balıkçı

İYİ Parti: Azmi Cihat

DEM Parti: Seracettin Başboğa

Yeniden Refah: Hacı Latif İşcen

Kocaeli Körfez Seçim Sonuçları linkine tıklayarak canlı ve anlık olarak adayların oy oranlarını görüntüleyebilirsiniz.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Kocaeli Körfez seçim sonuçları! YSK Körfez yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

KOCAELİ SEÇİM SONUÇLARI İLÇE İLÇE TAKİP ET

Kocaeli'de diğer tüm ilçelerin seçim sonuçlarına ulaşmak için aşağıdaki ilçelerin üzerine tıklayabilirsiniz. YSK ile partilerin ve adayların oy oranlarını sabah.com.tr'den takip edebilirsiniz.

Başiskele Seçim Sonuçları

Çayırova Seçim Sonuçları

Darıca Seçim Sonuçları

Derince Seçim Sonuçları

Dilovası Seçim Sonuçları

Gebze Seçim Sonuçları

Gölcük Seçim Sonuçları

İzmit Seçim Sonuçları

Kandıra Seçim Sonuçları

Karamürsel Seçim Sonuçları

Kartepe Seçim Sonuçları

Körfez Seçim Sonuçları

Kocaeli Körfez seçim sonuçları! YSK Körfez yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

KOCAELİ KÖRFEZ BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI KİMLER?

Kocaeli Körfez'de AK Parti Şener Söğüt, CHP Tayfun Balıkçı, İYİ Parti Azmi Cihat, DEM Parti Seracettin Başboğa, Yeniden Refah Partisi Hacı Latif İşcen, Zafer Partisi Abdulkadir Erbağcı, DSP Selahattin Bal, TKP Mehmet Eldemir, BTP Gülsüm Demir, HÜDA PAR Mehmet Kazak ismi ile oy pusulasında yer alacak.

Diğer tüm partilerin aday listesine de sabah.com.tr'nin seçim sonuçları sayfası üzerinden ulaşabilirsiniz.

Kocaeli Körfez seçim sonuçları! YSK Körfez yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

KÖRFEZ MAHALLELERİ

Körfez'de 36 mahalle vardır:

17 Ağustos

Agah Ateş

Alihocalar

Atalar

Barbaros

Belen

Cuma

Cumhuriyet

Çamlıtepe

Çıraklı

Dere

Dikenli

Elmacık

Esentepe

Fatih

Güney

Hacı Akif

Hacı Osman

Himmetli

İlimtepe

Kalburcu

Karayakuplu

Kışladüzü

Kirazlıyalı

Kutluca

Kuzey

Mimar Sinan

Naip

Osmanlı

Sevindikli

Sipahiler

Şemsettin

Şirinyalı

Yavuz Sultan Selim

Yeniyalı

Yukarı Hereke

SON DAKİKA