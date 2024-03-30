Kocaeli Körfez seçim sonuçları! YSK Körfez yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları sabah.com.tr'de!

Türkiye, yeni yerel yöneticilerini belirlemek üzere 31 Mart 2024 Pazar günü sandık başına gidiyor. Oy kullanma işlemi tamamlandıktan sonra oy sayımı süreci başlayacak. Seçim sonucu, açılan sandık sayılarına göre güncellenerek anbean sabah.com.tr'den yayınlanacak. 2024 Körfez seçim sonuçları ile canlı ve anlık oy oranları ayrıntılı bir şekilde haberimizden takip edilebilecek. İl il, ilçe ilçe seçim sonuçları ve hangi partiye ne kadar oy çıktığını bu başlık altından öğrenebilirsiniz. Peki; Körfez seçimi kim kazandı? İşte, YSK verileri ile Kocaeli Körfez yerel seçim sonuçları 2024 takip ekranı!

KOCAELİ KÖRFEZ SEÇİM SONUÇLARI - 31 MART 2024

Aşağıda yer alan Kocaeli Körfez seçim sonuçları ekranı aracılığıyla 31 Mart akşamı bu ilçedeki adayların oy oranlarına ulaşabilir, verileri anlık olarak takip edebilirsiniz.