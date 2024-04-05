Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Masquerade'de ölen 17 yaşındaki Efe hakkında kahreden detay: Canını feda etmiş
Giriş Tarihi: 05.04.2024 10:31 Güncelleme Tarihi: 05.04.2024 11:14

Masquerade'de ölen 17 yaşındaki Efe hakkında kahreden detay: Canını feda etmiş

Beşiktaş'ta 29 kişinin öldüğü 'Masquerade' isimli gece kulübü yangınında 17 yaşındaki marangoz çırağı Efe Demir'in içerideki yangın tüpüyle alevlere müdahale ederken yaşamını yitirdiği ortaya çıktı. Yaklaşık 5 ay önce bir marangozun yanında meslek öğrenmek amacıyla çalışmaya başlayan Efe Demir'in 3-4 gündür mekandaki tadilat için gece kulübüne ustasıyla birlikte gidip geldiği öğrenildi.

Ceyhan TORLAK
Masquerade’de ölen 17 yaşındaki Efe hakkında kahreden detay: Canını feda etmiş

Yangın, Gayrettepe Yıldız Posta Caddesi Esentepe Mahallesi Gönenoğlu Sokak'ta saat 13.00 sıralarında 16 katlı binanın -1 katındaki 'Masquerade' adlı gece kulübünde çıktı.

Masquerade’de ölen 17 yaşındaki Efe hakkında kahreden detay: Canını feda etmiş

İddiaya göre, tadilat yapıldığı sırada sahnenin yanında bir patlama oldu. Patlamanın ardından gece kulübünü alevler sardı.

Yangın güvenlik uzmanı, 29 kişinin öldüğü facianın görüntülerini yorumladı | Video

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Masquerade’de ölen 17 yaşındaki Efe hakkında kahreden detay: Canını feda etmiş

O sırada kulüpte ve binada bulunanlar içeride mahsur kaldı. Yangında 29 kişi hayatını kaybetti.

Masquerade’de ölen 17 yaşındaki Efe hakkında kahreden detay: Canını feda etmiş

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken hayatını kaybedenlerin cansız bedenleri Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.

Masquerade’de ölen 17 yaşındaki Efe hakkında kahreden detay: Canını feda etmiş

17 YAŞINDAKİ EFE ALEVLERE MÜDAHALE EDERKEN ÖLMÜŞ

'Masquerade' isimli gece kulübü yangınında 17 yaşındaki marangoz çırağı Efe Demir'in içerideki yangın tüpüyle alevlere müdahale ederken yaşamını yitirdiği ortaya çıktı.

SON DAKİKA