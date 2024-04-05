Giriş Tarihi: 05.04.2024 10:31
Güncelleme Tarihi: 05.04.2024
11:14
Masquerade'de ölen 17 yaşındaki Efe hakkında kahreden detay: Canını feda etmiş
Beşiktaş'ta 29 kişinin öldüğü 'Masquerade' isimli gece kulübü yangınında 17 yaşındaki marangoz çırağı Efe Demir'in içerideki yangın tüpüyle alevlere müdahale ederken yaşamını yitirdiği ortaya çıktı. Yaklaşık 5 ay önce bir marangozun yanında meslek öğrenmek amacıyla çalışmaya başlayan Efe Demir'in 3-4 gündür mekandaki tadilat için gece kulübüne ustasıyla birlikte gidip geldiği öğrenildi.