Murat Kurum’dan Yenikapı-Atatürk Havalimanı Metro Hattı arızası açıklaması: 31 Mart’ta bu çile bitecek!

Tepkilerin odağında ise CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu vardı. İstanbul'u her afette yalnız bırakıp tatile çıkan, cumhurbaşkanı yardımcılığı hayaliyle Türkiye'yi turlayan, şimdilerde ise CHP genel başkanlığı için Özgür Özel ile güç savaşına giren Ekrem İmamoğlu, bir kez daha sınıfta kaldı.