Murat Kurum’dan Yenikapı-Atatürk Havalimanı Metro Hattı arızası açıklaması: 31 Mart’ta bu çile bitecek!

Giriş Tarihi: 26.02.2024 11:26
Güncelleme Tarihi: 26.02.2024
12:16
İstanbul için yeni hafta ulaşım çilesiyle başladı. Yenikapı-Atatürk Havalimanı Metro Hattı'nda yaşanan arıza nedeniyle toplu taşıma kilitlendi, Davutpaşa istasyonunda yoğunluk yaşandı. Vatandaş işine ve okuluna geç kalırken Yeterli otobüs seferlerinin de yapılmaması nedeniyle CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na tepki yağdı. Cumhur İttifakı'nın İBB Başkan adayı Murat Kurum da sosyal medya hesabından metro istasyonundaki yoğunluğu paylaştı. Kurum "Bu sabah İstanbul. Bunu hak etmiyoruz. 31 Mart'ta beceriksizlik son bulacak, bu çile bitecek" ifadelerini kullandı.