Giriş Tarihi: 04.12.2022 07:04
Güncelleme Tarihi: 04.12.2022
07:04
Son dakika | CHP'de 'Yüzyılın' fiyaskosu! Kendi banışmanları bile gelmedi
Son dakika CHP haberleri: CHP'nin "İkinci Yüzyıl Vizyonu" toplantısı fiyaskoyla sonuçlandı. "Uzmanlar" yüzlerce katılımcının olduğu salona bile gelmedi. Pek çok isim "uzaktan bağlantı" ile sunum yaptı. Toplantıya dair çekilen karelerin yüzde 90'ında kürsü boş kalırken çeviri konuşmalarını dinleyebilecekleri bir kulaklık organizasyonu dahi yapılmamıştı. İşte CHP'nin dünkü programında tarihe geçen ihmal ve acemilikler silsilesi