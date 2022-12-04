Son dakika haberler: CHP'nin İkinci Yüzyıl Vizyonu ismini verdiği programda bir acemilikler silsilesi yaşanırken topluma vaadedilen net bir şey de olmadı. Ayrıca çekilen fotoğraflarda çarpıcı organizasyon hatası da ilginç bir tablo oluşturdu.

CHP'nin İstanbul'da gerçekleştirdiği toplantıya 3 danışman ABD'den, 2 danışman Ankara'dan canlı bağlantılarla katılarak sunum yaptı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun Endüstriyel Dönüşüm Başdanışmanı Jeremy Rifkin ABD'nin başkenti Washington'dan, danışmanı Prof. Dr. Ufuk Akçiğit de Chicago eyaletinden canlı bağlantıyla toplantıya katıldı.