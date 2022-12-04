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Haberler Galeri Son dakika | CHP'de 'Yüzyılın' fiyaskosu! Kendi banışmanları bile gelmedi
Giriş Tarihi: 04.12.2022 07:04 Güncelleme Tarihi: 04.12.2022 07:04

Son dakika | CHP'de 'Yüzyılın' fiyaskosu! Kendi banışmanları bile gelmedi

Son dakika CHP haberleri: CHP'nin "İkinci Yüzyıl Vizyonu" toplantısı fiyaskoyla sonuçlandı. "Uzmanlar" yüzlerce katılımcının olduğu salona bile gelmedi. Pek çok isim "uzaktan bağlantı" ile sunum yaptı. Toplantıya dair çekilen karelerin yüzde 90'ında kürsü boş kalırken çeviri konuşmalarını dinleyebilecekleri bir kulaklık organizasyonu dahi yapılmamıştı. İşte CHP'nin dünkü programında tarihe geçen ihmal ve acemilikler silsilesi

HARUN SEKMEN
Son dakika | CHP’de ’Yüzyılın’ fiyaskosu! Kendi banışmanları bile gelmedi

Son dakika haberler: CHP'nin İkinci Yüzyıl Vizyonu ismini verdiği programda bir acemilikler silsilesi yaşanırken topluma vaadedilen net bir şey de olmadı. Ayrıca çekilen fotoğraflarda çarpıcı organizasyon hatası da ilginç bir tablo oluşturdu.

CHP'nin İstanbul'da gerçekleştirdiği toplantıya 3 danışman ABD'den, 2 danışman Ankara'dan canlı bağlantılarla katılarak sunum yaptı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun Endüstriyel Dönüşüm Başdanışmanı Jeremy Rifkin ABD'nin başkenti Washington'dan, danışmanı Prof. Dr. Ufuk Akçiğit de Chicago eyaletinden canlı bağlantıyla toplantıya katıldı.

Son dakika | CHP’de ’Yüzyılın’ fiyaskosu! Kendi banışmanları bile gelmedi

KATILICILAR GELME ZAHMETİNDE BULUNMADI

Kemal Kılıçdaroğlu'nun ekonomi alanında fikir alacağını söylediği danışmanı eski Merkez Bankası Başekonomisti Prof. Dr. Hakan Kara ve Refet Gürkaynak da İstanbul'a gelmedi ve Ankara'dan canlı bağlantıyla toplantıda sunum yaptı.

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Son dakika | CHP’de ’Yüzyılın’ fiyaskosu! Kendi banışmanları bile gelmedi

Kemal Kılıçdaroğlu'nun danışmanı Daron Acemoğlu da, ABD'den canlı bağlantıyla toplantıya katıldı.

Son dakika | CHP’de ’Yüzyılın’ fiyaskosu! Kendi banışmanları bile gelmedi

YAYIN DA KESİLDİ

Jeremy Rifkin, küresel ısınma ve iklim konusunda uzunca İngilizce bir sunum yaptı. Rifkin sunumunu yaparken bir süre yayın kesildi ve ardından yeniden bağlantı kurularak Jeremy Rifkin konuşmasına devam etti.


Son dakika | CHP’de ’Yüzyılın’ fiyaskosu! Kendi banışmanları bile gelmedi

KULAKLIK YOK, DİL YABANCI!

İzleyicilere çeviri kulaklığı dağıtılmaması partilerin tepkisine neden oldu. Söz konusu durum, Rifkin'in konuşmasını salondakilerin birçoğunun anlamamasına neden oldu.



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