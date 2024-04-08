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Haberler Galeri Son teravih namazı ne zaman kılınacak, Teravih ne zaman bitiyor? 2024 Ramazan-ı Şerif’e veda!
Giriş Tarihi: 08.04.2024 11:09 Güncelleme Tarihi: 08.04.2024 11:09

Son teravih namazı ne zaman kılınacak, Teravih ne zaman bitiyor? 2024 Ramazan-ı Şerif’e veda!

2024 yılı Ramazan ayının son günleri Müslüman tarafından ibadetle dolu değerlendiriliyor. Bu sene 11 Mart tarihinde başlayan Ramazan-ı Şerif 10 Nisan bayramın birinci gününde son buluyor. Müslümanların oruçlarını açtıktan sonra yatsı namazıyla b-kıldığı teravih namazı bir ay boyunca gerçekleşti. Ramazan'ın bitmesine birkaç gün kala son teravih namazı tarihi araştırılıyor. Peki, bu yıl son teravih namazı ne zaman kılınacak?

Son teravih namazı ne zaman kılınacak, Teravih ne zaman bitiyor? 2024 Ramazan-ı Şerif’e veda!

Ramazan ayının son günleri idrak ediliyor. Bu ayın en önemli ibadetlerinden olan teravih namazı da vatandaşların gündeminde yer alıyor. Bu sene son teravih namazının ne zaman kılınacağı merak eden vatandaşlar, Diyanet İşleri Başkanlığı takvimini sorgulamaya başladılar. İşte 2024, son teravih tarihi

Son teravih namazı ne zaman kılınacak, Teravih ne zaman bitiyor? 2024 Ramazan-ı Şerif’e veda!

RAMAZAN NE ZAMAN BİTECEK?

Ramazan ayının son orucu bu yıl, 9 Nisan Salı akşamı açılacak iftarın ardından tamamlanacak.

Ardından ise 3 gün boyunca idrak edilecek Ramazan Bayramı'na erişilecek.

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Son teravih namazı ne zaman kılınacak, Teravih ne zaman bitiyor? 2024 Ramazan-ı Şerif’e veda!

SON TERAVİH NAMAZI NE ZAMAN KILINACAK?

Bu yıl son teravih 8 Nisan Pazartesi günü, yatsı namazının ardından eda edilecek.

Son teravih namazı ne zaman kılınacak, Teravih ne zaman bitiyor? 2024 Ramazan-ı Şerif’e veda!

TERAVİH NAMAZI NASIL KILINIR?

Euzü Besmele çekilerek teravih namazına niyet edilir. "Niyet ettim Allah'ım senin rızan için teravih namazını kılmaya." Sonra tekbir alınır ve eller bağlanır.

1. Rekat kılınışı

Sırasıyla "Sübhaneke duası" okunur, "Euzü besmele" çekilerek "Fatiha suresi" ile birlikte "Zammı sure veya zammı sure yerine geçecek miktarda Kur'an-ı Kerim" okunur. Rüku ve secde yapılır.

2. Rekat kılınışı

"Besmele, Fatiha ve zammı sure" okunur rüku ve secde yapılır ardından tahiyyata oturulur. İki rekat şeklinde kılınacaksa "Tahiyyat duası, Salli-Barik dualarıyla Rabbena duaları" okunur ve selam verilir.

Eğer 4'er rekat olarak kılınacaksa ilk tahiyyata oturulduğunda "Tahiyyat duası ve Salli, Barik duaları" okunur sonra üçüncü rekata kalkılır.

Son teravih namazı ne zaman kılınacak, Teravih ne zaman bitiyor? 2024 Ramazan-ı Şerif’e veda!

3. Rekat kılınışı

"Sübhaneke", "Euzü besmele, Fatiha ve zammı sure" okunur, rüku ve secdenin ardından dördüncü rekata kalkılır.

4. Rekat kılınışı

"Besmele, Fatiha ve zammı sure" okunur, rüku secde yapılarak oturulur. Bu oturuşta "Tahiyyat duası, Salli-Barik ve Rabbena duaları"ı okunduktan sonra sağ ve sol tarafa selam verilir. Teravih namazı toplam kaç rekat kılınacaksa rekatlarda sıralama bu şekilde devam eder.

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