Giriş Tarihi: 08.04.2024 11:09
Güncelleme Tarihi: 08.04.2024
11:09
Son teravih namazı ne zaman kılınacak, Teravih ne zaman bitiyor? 2024 Ramazan-ı Şerif’e veda!
2024 yılı Ramazan ayının son günleri Müslüman tarafından ibadetle dolu değerlendiriliyor. Bu sene 11 Mart tarihinde başlayan Ramazan-ı Şerif 10 Nisan bayramın birinci gününde son buluyor. Müslümanların oruçlarını açtıktan sonra yatsı namazıyla b-kıldığı teravih namazı bir ay boyunca gerçekleşti. Ramazan'ın bitmesine birkaç gün kala son teravih namazı tarihi araştırılıyor. Peki, bu yıl son teravih namazı ne zaman kılınacak?