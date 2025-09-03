Giriş Tarihi: 03.09.2025 22:13
ABD'de çalışan bilim insanı Furkan Dölek'ten günlerdir haber alınamıyordu: New York'ta tutulduğu ortaya çıktı!
CERN ve ABD Enerji Bakanlığı'na bağlı Fermilab gibi dünyanın önde gelen araştırma merkezlerinde görev yapan ve kendisinden günlerdir haber alınamayan Adanalı Türk Bilim insanı Dr. Furkan Dölek'in ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza İdaresi tarafından gözaltına alındığı ve New York'ta tutulduğu ortaya çıktı. Öte yandan, Dölek'e henüz telefon hakkı tanınmazken, birçok Türk avukatın kendisiyle iletişime geçmek için girişimlerde bulunduğu aktarıldı.