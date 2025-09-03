Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri ABD'de çalışan bilim insanı Furkan Dölek'ten günlerdir haber alınamıyordu: New York'ta tutulduğu ortaya çıktı!
Giriş Tarihi: 03.09.2025 22:13

CERN ve ABD Enerji Bakanlığı'na bağlı Fermilab gibi dünyanın önde gelen araştırma merkezlerinde görev yapan ve kendisinden günlerdir haber alınamayan Adanalı Türk Bilim insanı Dr. Furkan Dölek'in ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza İdaresi tarafından gözaltına alındığı ve New York'ta tutulduğu ortaya çıktı. Öte yandan, Dölek'e henüz telefon hakkı tanınmazken, birçok Türk avukatın kendisiyle iletişime geçmek için girişimlerde bulunduğu aktarıldı.

ABD'de günlerdir haber alınamayan Türk bilim insanı Dr. Furkan Dölek'in ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza İdaresi (ICE) tarafından gözaltına alındığı bildirildi.

ICE tarafından yapılan açıklamada, dosya numarası üzerinden yapılan başvuru sonucu Dr. Dölek'in New York'taki CBP Messana Sınır Devriye İstasyonu'nda tutulduğu ortaya çıktı.

Henüz telefon hakkı tanınmayan Dölek ile iletişime geçmek için birçok Türk avukatın girişimde bulunduğu aktarıldı.

USULSÜZLÜKLERİ RAPORLADI, MOBBİNGE MARUZ KALDI, İŞTEN ÇIKARILDI

Dr. Dölek'in ABD'de veri uzmanı olarak görev yaptığı laboratuvarlarda bazı usulsüzlükler ve güvenlik açıklarını tespit ederek bu eksiklikleri ABD Enerji Bakanlığı'na bildirdiği ve bu nedenle uğradığı mobbingin ardından görevinden uzaklaştırıldığı iddia edildi.
Dölek'in ailesi, önce vizesi iptal edilen Dr. Dölek'in hukuki haklarının elinden alındığını, Virginia Tech'ten çıkış belgesi verilmediğini ifade etti.

Bunun üzerine sesini duyurmak için Kanada'ya tek kişilik yürüyüş başlatan Dölek'in, yaklaşık bir hafta önce Mohawk bölgesinde gözaltına alındığı ve CBP Messana NY Sınır Devriye İstasyonu'na götürüldüğü belirtildi.

CERN VE FERMİLAB'TA GÖREV ALDI

Çukurova Üniversitesi Fizik Bölümü'nde yüksek lisansını tamamlayan Dr. Dölek, Türkiye Atom Enerjisi Kurumu tarafından tam bursla yurt dışına gönderilmişti. Doktorasını İsviçre'de tamamladıktan sonra 2023 yılında ABD'nin Virginia Tech Üniversitesi'ne akademik çalışmalar için davet edilen Dölek, CERN ve ABD Enerji Bakanlığı'na bağlı Fermilab gibi dünyanın önde gelen araştırma merkezlerinde görev yaptı.

KARDEŞİ CANLI YAYINDA YARDIM İSTEMİŞTİ

Kardeşim işten çıkarıldıktan sonra, şirketten şikayetçi oldu ve ABD mahkemesi tarafından idari bir süreç başlatıldı. Ancak delil yetersizliğinden dolayı dava düşürüldü. Kardeşim davadan aklandı fakat işe geri dönemedi. Bu süreçte vizesi iptal edildi ve hakkını bu konuda da aramak istedi fakat başarılı olamadı. Bunun üzerine kardeşim bir kamuoyu oluşturmak ve yaşadığı haksızlığı duyurmak için bir yolculuğa çıktı. Chicago'dan Kanada'ya doğru bir yürüyüş protestosu başlattı. Bu süreçte sosyal medya hesabı üzerinden yayınlar yaptı. En son kardeşimle konuştuğumda Mohawk sınır bölgesine yakındı ve çok ağrısı olduğunu söylüyordu.

Kendisiyle en son 27 Ağustos'ta haberleştik ve o zamandan beri ulaşamıyoruz. ABD'li bir aktivist kardeşime ulaştı ve Furkan'ın Mohawk bölgesinde tutuklandığını söyledi. Ancak kendisi de çok fazla bilgiye sahip değildi. Biz de yaptığımız araştırmalar sonucunda kardeşimin New York'ta bir gözaltı merkezinde tutuluyor olabileceğini öğrendik, fakat bu konuda net bir bilgi edinemedik. ABD'de kısa süre önce idari bir tatil vardı ancak şu anda tatil sona erdi ve resmi kurumlar tekrar çalışmaya başladı. Dışişleri Bakanlığımızdan acil şekilde yardım talep ediyoruz.