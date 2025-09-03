ABD’de çalışan bilim insanı Furkan Dölek’ten günlerdir haber alınamıyordu: New York’ta tutulduğu ortaya çıktı!

KARDEŞİ CANLI YAYINDA YARDIM İSTEMİŞTİ

Kardeşim işten çıkarıldıktan sonra, şirketten şikayetçi oldu ve ABD mahkemesi tarafından idari bir süreç başlatıldı. Ancak delil yetersizliğinden dolayı dava düşürüldü. Kardeşim davadan aklandı fakat işe geri dönemedi. Bu süreçte vizesi iptal edildi ve hakkını bu konuda da aramak istedi fakat başarılı olamadı. Bunun üzerine kardeşim bir kamuoyu oluşturmak ve yaşadığı haksızlığı duyurmak için bir yolculuğa çıktı. Chicago'dan Kanada'ya doğru bir yürüyüş protestosu başlattı. Bu süreçte sosyal medya hesabı üzerinden yayınlar yaptı. En son kardeşimle konuştuğumda Mohawk sınır bölgesine yakındı ve çok ağrısı olduğunu söylüyordu.