Giriş Tarihi: 29.08.2025 07:08
Güncelleme Tarihi: 29.08.2025 07:09
Bakanlık düğmeye bastı! Et ithalatını önleyecek proje
Tarım Bakanlığı et ithalatını azaltacak proje için düğmeye bastı. Sütçü ırk fazlalığı azaltılarak, etçi ırk buzağıya ilave destekler verilecek. Bu sayede yılda 8 milyarlık ithalatın önüne geçilecek. Proje 2025 yılı sonbaharından itibaren uygulamaya alınacak. İlk yavrular Haziran 2026'dan itibaren alınmaya başlanacak. Bu yavruların besilik materyal olarak kullanımı da bu tarihlerden sonra başlayacak.