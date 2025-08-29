Bakanlık düğmeye bastı! Et ithalatını önleyecek proje

Tarım ve Orman Bakanlığı, "Güçlü Besi Güçlü Üretim Projesi" başlattı. Sütçü ırk popülasyonunda oluşan fazlalığın bir kısmından etçi ırk oluşturulacak. Projeye giren üreticilere destek olunacak, etçi ırk spermasıyla doğan her buzağıya ilave destek sağlanacak. Bu adımlar sayesinde 2026'dan itibaren 200 bin yeni etçi ırk hayvanı Türkiye'deki üreticilerden karşılanacak. Projeyle, her yıl ortalama 8 milyar liranın ülkede kalması sağlanacak. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ankara Polatlı'da ziyaret ettiği bir hayvancılık tesisinde hayvancılıkta hayata geçirilecek yeni bir projeyi duyurdu. Süt üretiminin omurgasını oluşturan, yüksek damızlık niteliği taşıyan sütçü ırklar korunurken bunların dışında kalan, soy kütüğüne kayıtlı olmayan, sayısı 1 milyona yaklaşan dişi sütçü ırk sığırlar, etçi ırklarla melezlenecek. Projeyle sütçü ırka göre çok daha fazla ve kaliteli et üreten hayvanlar elde edilecek. Üreticinin geliri artırılacak ve ithalata duyulan ihtiyaç daha da azaltılacak