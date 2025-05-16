Giriş Tarihi: 16.05.2025 07:22
Güncelleme Tarihi: 16.05.2025
07:23
Borsa İstanbul'da aynı film! BofA elindeki hisse senetlerini neden satıyor? | Dilek Güngör yazdı
Sabah Gazetesi Yazarı Dilek Güngör, tarihi Terörsüz Türkiye sürecinin yaşandığı dönemde Borsa İstanbul'daki dikkat çeken durumla ilgili çarpıcı bir yazı kaleme aldı. Dilek Güngör, "Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) görevi sermaye piyasasının güvenilir, şeffaf, etkin, istikrarlı, adil ve rekabetçi bir ortamda işleyişinin ve gelişmesinin sağlanması, yatırımcıların hak ve menfaatlerinin korunması değil mi?" ifadelerini kullandı.