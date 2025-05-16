Borsa İstanbul’da aynı film! BofA elindeki hisse senetlerini neden satıyor? | Dilek Güngör yazdı

Sabah Gazetesi Yazarı Dilek Güngör, Borsa İstanbul'da 'BofA'nın elindeki hisse senetlerini satmasıyla ilgili çarpıcı bir değerlendirmede bulundu. Dilek Güngör, "Ne hikmetse, bu agresif satış politikasını, Türkiye'nin 50 yıllık terör belasından tamamen kurtulup, uluslararası camiada her gün itibarının yükseldiği bir dönemde hayata geçiriyor!" dedi.

İşte Dilek Güngör'ün 'İyi Seyirler' başlıklı yazısı:

Borsa İstanbul'da üç gündür yine aynı film var: BofA… Elindeki hisse senetlerini sattıkça satıyor. Dün itibarıyla satışı 17 milyar TL'yi aştı. Spotu bırak, vadelide de aynı durumdalar. Borsa İstanbul'da yüksek hacimli hisse alım-satım işlemleri yaparak, piyasa dengelerini etkileyebilen bir aktör olduğu için herkes haliyle merakta…