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Haberler Galeri Borsa İstanbul'da aynı film! BofA elindeki hisse senetlerini neden satıyor? | Dilek Güngör yazdı
Giriş Tarihi: 16.05.2025 07:22 Güncelleme Tarihi: 16.05.2025 07:23

Borsa İstanbul'da aynı film! BofA elindeki hisse senetlerini neden satıyor? | Dilek Güngör yazdı

Sabah Gazetesi Yazarı Dilek Güngör, tarihi Terörsüz Türkiye sürecinin yaşandığı dönemde Borsa İstanbul'daki dikkat çeken durumla ilgili çarpıcı bir yazı kaleme aldı. Dilek Güngör, "Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) görevi sermaye piyasasının güvenilir, şeffaf, etkin, istikrarlı, adil ve rekabetçi bir ortamda işleyişinin ve gelişmesinin sağlanması, yatırımcıların hak ve menfaatlerinin korunması değil mi?" ifadelerini kullandı.

Borsa İstanbul’da aynı film! BofA elindeki hisse senetlerini neden satıyor? | Dilek Güngör yazdı

Sabah Gazetesi Yazarı Dilek Güngör, Borsa İstanbul'da 'BofA'nın elindeki hisse senetlerini satmasıyla ilgili çarpıcı bir değerlendirmede bulundu. Dilek Güngör, "Ne hikmetse, bu agresif satış politikasını, Türkiye'nin 50 yıllık terör belasından tamamen kurtulup, uluslararası camiada her gün itibarının yükseldiği bir dönemde hayata geçiriyor!" dedi.

İşte Dilek Güngör'ün 'İyi Seyirler' başlıklı yazısı:

Borsa İstanbul'da üç gündür yine aynı film var: BofA… Elindeki hisse senetlerini sattıkça satıyor. Dün itibarıyla satışı 17 milyar TL'yi aştı. Spotu bırak, vadelide de aynı durumdalar. Borsa İstanbul'da yüksek hacimli hisse alım-satım işlemleri yaparak, piyasa dengelerini etkileyebilen bir aktör olduğu için herkes haliyle merakta…

Borsa İstanbul’da aynı film! BofA elindeki hisse senetlerini neden satıyor? | Dilek Güngör yazdı

Millet birbirine soruyor, "Bunlar bir şey mi biliyor" diye… Herkes önündeki ekrandan alıcıyı da satıcıyı da gördüğü için bu kadar agresif satış karşısında tedirgin oluyor.

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Borsa İstanbul’da aynı film! BofA elindeki hisse senetlerini neden satıyor? | Dilek Güngör yazdı

Niye mi?

Çünkü bu kurumun geçmişi bozuk… Sermaye piyasalarında defalarca birçok manipülasyona insider'ına şahit olduk. Hatırlayın, İstanbul Üniversitesi Yönetim Kurulu'nun, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun diplomasını iptal etmeden önceki cuma ve pazartesi gününü… BofA iki günde 7 milyarı geçen satış yapmıştı. Nasıl oluyorsa yine kendilerine malum olmuştu! Dolayısıyla herkes bu üç günlük satışın perde arkasında bir haber arıyor.

Borsa İstanbul’da aynı film! BofA elindeki hisse senetlerini neden satıyor? | Dilek Güngör yazdı

Ne hikmetse, bu agresif satış politikasını, Türkiye'nin 50 yıllık terör belasından tamamen kurtulup, uluslararası camiada her gün itibarının yükseldiği bir dönemde hayata geçiriyor!

İyi de bu devletin kurumları yok mu, diyebilirsiniz.

Sanırım, borsada olan biteni tek merak etmeyen de onlar…

Halbuki, kanunları açık, görev alanları belli…

Borsa İstanbul’da aynı film! BofA elindeki hisse senetlerini neden satıyor? | Dilek Güngör yazdı

Allah aşkına Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) görevi sermaye piyasasının güvenilir, şeffaf, etkin, istikrarlı, adil ve rekabetçi bir ortamda işleyişinin ve gelişmesinin sağlanması, yatırımcıların hak ve menfaatlerinin korunması değil mi? Bunun için sermaye piyasasının düzenlenmesi ve denetlenmesi görevi kendilerine verilmedi mi? Yatırımcının piyasaya güveni, ülke ekonomisinin dengeli bir şekilde gelişmesini sağlamaz mı?