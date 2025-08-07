Bu iğrençlik nasıl durdurulacak? Telegram’da suç örgütü kurdular!

İŞKENCE, TERÖR, HAKARET, TEHDİT...

Sosyal medya üzerindeki kontrol mekanizmalarının henüz yeterli düzeyde olmaması, gençler arasındaki suç oranlarını da hızla artırıyor. Telegram üzerinden örgütlenen, kendilerine 'Cehennemin 7 Katı' manasına gelen C7K ve C31K gruplarının üyeleri, suç dosyalarına her gün bir yenisini ekliyor. Gruplarda aleni bir şekilde kredi kartı dolandırıcılığı yapılıyor, 'panel' olarak tabir edilen yasa dışı kişisel veri sorgu sistemleri satılıyor.