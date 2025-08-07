Giriş Tarihi: 07.08.2025 06:58
Güncelleme Tarihi: 07.08.2025
06:59
Bu iğrençlik nasıl durdurulacak? Telegram'da suç örgütü kurdular!
Sosyal medya uygulaması Telegram üzerinden örgütlenen C31K ve C7K isimli iğrenç grupların katılımcıları, hayvanlara işkence edip video kaydına alarak gruplarında yayınlıyor. Milli ve dini değerlere hakaretler savuran, Kur'an-ı Kerim yakma cüretinde bulunan bu küstah kişiler, terörle mücadelede şehit olan güvenlik personellerinin ailelerinin fotoğraflarını yayınlayarak küfür edip, tehditler savuruyor. 'Anonim' hesaplar kullanan, aileleri kızlarının 'kafasını kesmekle' tehdit eden ve İstanbul'da katledilen 15 yaşındaki çocuk Ahmet Minguzzi cinayetinin faillerinin propagandasını yapan suç makinesi şahıslar, "T.C. bizi bulamıyor" diyerek devlete de meydan okuyor.