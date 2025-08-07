Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Bu iğrençlik nasıl durdurulacak? Telegram'da suç örgütü kurdular!
Giriş Tarihi: 07.08.2025 06:58 Güncelleme Tarihi: 07.08.2025 06:59

Bu iğrençlik nasıl durdurulacak? Telegram'da suç örgütü kurdular!

Sosyal medya uygulaması Telegram üzerinden örgütlenen C31K ve C7K isimli iğrenç grupların katılımcıları, hayvanlara işkence edip video kaydına alarak gruplarında yayınlıyor. Milli ve dini değerlere hakaretler savuran, Kur'an-ı Kerim yakma cüretinde bulunan bu küstah kişiler, terörle mücadelede şehit olan güvenlik personellerinin ailelerinin fotoğraflarını yayınlayarak küfür edip, tehditler savuruyor. 'Anonim' hesaplar kullanan, aileleri kızlarının 'kafasını kesmekle' tehdit eden ve İstanbul'da katledilen 15 yaşındaki çocuk Ahmet Minguzzi cinayetinin faillerinin propagandasını yapan suç makinesi şahıslar, "T.C. bizi bulamıyor" diyerek devlete de meydan okuyor.

Semih KARA
İŞKENCE, TERÖR, HAKARET, TEHDİT...
Sosyal medya üzerindeki kontrol mekanizmalarının henüz yeterli düzeyde olmaması, gençler arasındaki suç oranlarını da hızla artırıyor. Telegram üzerinden örgütlenen, kendilerine 'Cehennemin 7 Katı' manasına gelen C7K ve C31K gruplarının üyeleri, suç dosyalarına her gün bir yenisini ekliyor. Gruplarda aleni bir şekilde kredi kartı dolandırıcılığı yapılıyor, 'panel' olarak tabir edilen yasa dışı kişisel veri sorgu sistemleri satılıyor.

Yaşlarının düşük olduğu tahmin edilen suç makinesi şahıslar, Allah'a dil uzatma cüretinde bulunuyor, kedilere işkence edip video kaydına alıyor, Kur'an-ı Kerim yakmaya cüret ediyor, şehit ailelerini hedef gösteriyor, terör örgütlerinin propagandasını yapıyor, dini ve milli değerlere hakaretler savuruyor, silahlı fotoğraflar paylaşıyor, Ahmet Minguzzi cinayetinin faillerini savunuyor, ailelere mesaj göndererek 'kızlarının kafalarını kesmekle' tehdit ediyor.

2024'TE OPERASYON YAPILDI
Ocak 2024'te Siber Suçlarla Mücadele Başkanlığı tarafından C31K isimli gruba yönelik 5 ilde operasyonda 5 şüpheli tutuklanmıştı. Cuma namazı kılan vatandaşlara küfredip videoya çeken ve kedileri işkence ederek öldüren şahıslara yönelik Ekim 2024'te operasyon düzenlenmiş, grubun yöneticilerinden olduğu ifade edilen 'Hz. Ebu Cehil' ve 'Arda Bateman' kullanıcı adlı E.K. ile A.T. gözaltına alınmıştı. İfadelerinin ardından 17 yaşındaki suç makinesi E.K. isimli şahsa ev hapsi cezası verilirken, A.T. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

YAŞLARINA GÜVENİP SUÇ İŞLİYORLAR
Çoğunlukla 'suça sürüklenen çocuk' kategorisine giren yaş grubunda bulunan şahıslar; kullandıkları sahte profillere, yabancı telefon numaralarına ve 'yaşlarının küçük olmasına' güvenerek her türlü suçu işlemekten çekinmiyor.

