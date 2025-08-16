Giriş Tarihi: 16.08.2025 07:05
CHP Genel Merkezi’nde facia | Salih Tuna yazdı
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in "yarın 12.00'yi bekle" diyerek yaptığı duyuru, muhalefet cephesinde büyük beklenti oluşturdu. Ancak açıklama, CHP içinde yeni tartışmaları tetikledi ve partinin kendi belediye başkanlarını zora soktu. Özlem Çerçioğlu'nun istifası ise krizi daha da derinleştirdi. SABAH Gazetesi yazarı Salih Tuna bugünkü köşe yazısında CHP'nin içine düştüğü bu durumu ele aldı.