CHP Genel Merkezi’nde facia | Salih Tuna yazdı

Sinema nasıl ki en geniş anlamda kurmacadır/ kurgudur, Özgür Özel'in de neredeyse tüm açıklamaları kurgudan ibaret.

Mesela, partisinin Manavgat Belediyesi'ne yönelik rüşvet soruşturmasında baklava kutuları içinde deste deste eurolar suçüstü yakalanınca önce "Görüntüleri gördüm, başımdan aşağı kaynar sular döküldü..." dedi; sonra da "Bu görüntülerin kurgu olduğuna dair elimizde 32 saatlik video kaydı var" dedi.

Sinemadan farkı şu: İnandırıcılıktan yoksun da olsa kurguyu/kurmacayı gösterebilirsiniz. Özgür Özel kurmacasından değil 32 saat, 32 salise bile gösteremedi.

Neyse ki "Yarın saat 12'de açıklayacağım..." şeklindeki anonsun gösterisini dediği gibi CHP Genel Merkezi'nde yaptı.

CHP'yi solcu, hatta devrimci sanan gerzeklerden Erdoğan nefretinden idrakleri mefluç olan ahmaklara kadar bilumum muhalif güruh "helecanla" beklemiş, "AKP artık bitti... Özgür Özel'in yapacağı açıklamadan sonra duramazlar... Gidiyorlar..." diyerek erkenden zafer sarhoşu olmuştu.