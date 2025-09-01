Giriş Tarihi: 01.09.2025 06:10
Güncelleme Tarihi: 01.09.2025 06:11
Erdoğan’ın zirve gündeminde Gazze var! Tarihi konuşmada İsrail'in zulmüne dikkat çekecek
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Şangay İşbirliği Örgütü Zirvesi'nde gündemi Gazze ve Suriye oldu. Erdoğan liderlerle yaptığı ikili görüşmelerde "Suriye'nin toprak bütünlüğü Türkiye için vazgeçilmez. Gazze'de barışın teminatı bağımsız Filistin devletidir" mesajı verdi. Şangay İşbirliği Örgütü Zirvesi'ni Çin'de takip eden SABAH Gazetesi yazarı Melih Altınok izlenimlerini yazdı...